Les républicains investissent dans la course au Sénat du Wisconsin, les démocrates disent qu’elle sera serrée

MADISON, Wisconsin — Sentant une opportunité dans l’État swing du Wisconsin, les républicains investissent de l’argent dans la tentative de renverser le sénateur démocrate sortant. Tammy Baldwin dans cet état Course au Sénat étroitement surveillée.

Les démocrates ont également redoublé d’efforts dans cette course, qui reste cruciale pour leur avenir. espère conserver sa majorité au Sénat. Ils maintiennent un avantage global en matière de dépenses et insistent sur le fait que la lutte va toujours se resserrer à mesure que le jour du scrutin approche.

Une défaite dans le Wisconsin face au candidat du GOP Eric Hovde cela rendrait extrêmement difficile la préservation de la majorité démocrate dans un paysage national où les républicains ont beaucoup moins de sièges à défendre cette année.

Cette perspective rend les Républicains optimistes quant à la course. « Il s’agit clairement d’un entre-deux en ce moment », a déclaré le stratège républicain Alec Zimmerman, qui a travaillé sur le sénateur. Ron Johnson La campagne gagnante de 2022.

Lundi, les démocrates ont dépensé plus que les républicains en publicité lors de la course au Sénat du Wisconsin, entre 93 et ​​69 millions de dollars, selon AdImpact, qui suit les dépenses publicitaires de la campagne. La campagne de Baldwin représente plus d’un tiers de toutes les dépenses publicitaires des Démocrates, tandis que Hovde dépend davantage de groupes extérieurs.

Mais les républicains ont investi plus massivement que les démocrates dans la publicité, avec 21 millions de dollars de spots réservés entre lundi et le 5 novembre, contre 15 millions de dollars de spots réservés par les démocrates. Près des deux tiers des nouvelles dépenses du Parti républicain proviennent du Fonds pour le leadership du Sénat, le comité d’action politique dirigé par le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, qui a réservé 13,1 millions de dollars en spots publicitaires.

« L’élan est de mon côté », a déclaré Hovde la semaine dernière lors d’un forum à Milwaukee. «J’ai l’intention de gagner cette course. Je gagnerai cette course parce que je vais rester concentré sur ce qui compte.

Baldwin, qui faisait campagne lundi dans l’ouest du Wisconsin avec le candidat à la vice-présidence Tim Walza déclaré dans une déclaration à l’Associated Press qu’elle n’était pas surprise de l’état de la course.

« Nous avons toujours su que la course allait se resserrer », a déclaré Baldwin. « C’est pourquoi j’ai travaillé chaque jour pour rassembler les habitants du Wisconsin derrière ma campagne. … Je suis convaincu que nous avons la force, l’élan et le message pour gagner le mois prochain.

La stratège démocrate Melissa Baldauff a déclaré que Hovde avait renforcé son soutien au sein de la base républicaine et qu’il avait l’argent à dépenser pour faire passer son message, y compris le financement extérieur. Hovde a prêté à la campagne au moins 13 millions de dollars de son propre argent pour les consacrer à la course.

Pour gagner, Baldwin doit simplement être elle-même et vanter son palmarès, a déclaré Baldauff.

« C’est l’une de ses forces et l’une des choses qui distinguent cette course des autres courses au Sénat à travers le pays », a déclaré Baldauff. « Le fait que les gens sachent qui elle est, qu’elle fait ce qu’elle dit qu’elle va faire et qu’elle se présente dans tout le Wisconsin. »

Zimmerman, le stratège républicain, a déclaré que Baldwin était confrontée à l’environnement politique le plus difficile de chacune de ses trois courses. Hovde a l’avantage sur des questions telles que l’économie et l’immigration et doit rester concentré sur celles-ci pour gagner, a déclaré Zimmerman.

« Le Wisconsin a toujours été sur le fil du couteau », a déclaré Zimmerman. « Cinquante-cinquante élections sont la règle ici, et elle a toujours été l’exception. Ce que vous voyez ici est un retour à ce principe.

Quatre des six dernières élections présidentielles ont été décidées dans le Wisconsin par moins d’un point de pourcentage. Ses courses au Sénat américain n’ont pas été aussi serrées : Baldwin a gagné par près de 6 points lors de sa première course en 2012 et par près de 11 points en 2018. Mais en 2022, Johnson a remporté un troisième mandat avec seulement un point.

La course Baldwin est cruciale pour les démocrates qui sont défendre 23 sièges au Sénat, dont trois détenus par des indépendants qui font un caucus avec des démocrates accrochés à une majorité de 51-49. Cela est à comparer aux 11 sièges seulement que les Républicains espèrent conserver dans leur colonne.

Baldwin a déclaré qu’elle employait la même stratégie que lors de ses campagnes précédentes, se rendant dans les régions rouges et bleues de l’État pour vanter son bilan en matière de lutte pour les agriculteurs et la classe moyenne du Wisconsin. Rien que cette semaine, elle prévoyait d’être présente sur tous les principaux marchés médiatiques de l’État.

Pour renforcer sa bonne foi bipartite, Baldwin a obtenu l’approbation du conservateur Wisconsin Farm Bureau pour son travail en faveur des industries agricoles et laitières de l’État, faisant d’elle la première candidate démocrate dans une course à l’échelle de l’État à la remporter depuis plus de 20 ans.

Baldwin a attaqué Hovde en le qualifiant de millionnaire déconnecté et déterminé à réduire la sécurité sociale et l’assurance-maladie, à mettre fin à la loi sur les soins abordables et à soutenir une interdiction nationale de l’avortement. Les publicités se sont concentrées sur le rôle de Hovde en tant que PDG de H Bancorp et sa principale filiale, Sunwest Bank, basée dans l’Utah, et le fait qu’il possède un domaine de 7 millions de dollars à Laguna Beach, en Californie.

Hovde est né à Madison, y possède une maison et insiste sur le fait qu’il n’a jamais résidé à plein temps en Californie.

Elle l’a également critiqué pour ses déclarations antérieures exprimant son opposition au droit à l’avortement et son soutien au retour du budget fédéral aux niveaux de 2019, ce qui, selon les démocrates, entraînerait des coupes massives dans des programmes populaires tels que la sécurité sociale, Medicare, Medicaid et les prestations des anciens combattants.

Hovde dit que Baldwin a déformé ses positions. Concernant la sécurité sociale, par exemple, Hovde a déclaré qu’il soutenait uniquement le relèvement de l’âge de la retraite pour percevoir des prestations pour les personnes dans la quarantaine ou moins et qu’il ne voulait pas supprimer les prestations pour les personnes âgées comme le prétend une publicité télévisée de Baldwin.

Hovde a assoupli sa position sur l’avortement depuis sa première campagne au Sénat en 2012, que Baldwin a utilisée dans une publicité. Hovde déclare désormais qu’il ne voterait pas pour une interdiction fédérale et que la question devrait être laissée aux États.

Hovde présente Baldwin, élu depuis près de 40 ans, comme un homme politique de carrière qui n’a pas fait assez pour sécuriser la frontière ou aider l’économie. Il l’accuse d’avoir esquivé les électeurs en n’acceptant qu’un seul débat, qui doit être retransmis en direct vendredi soir.

« Je vais rester concentré sur l’interaction avec tout le monde et sur la réponse à leurs questions », a déclaré Hovde la semaine dernière, tout en critiquant Baldwin pour n’avoir accepté qu’un seul débat. « Je ne fuirai jamais les questions difficiles. »

Si Hovde gagne, le Wisconsin sera représenté par deux Républicains au Sénat pour la première fois depuis 1957. Mais les Républicains devront surmonter Un élan démocratique cela a permis à leurs candidats de remporter 14 des 17 dernières élections à l’échelle de l’État.

—-

La rédactrice en chef du sondage Amelia Thomson DeVeaux et Leah Askarinam du Decision Desk de l’AP ont contribué depuis Washington.