Trois législateurs républicains cherchent à censurer et à condamner la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York) et les autres membres de son « escouade » libérale pour leurs commentaires controversés sur Israël et la Palestine.

Dans la résolution visant à censurer les législateurs, présentée lundi par les représentants Michael Waltz (R-Floride), Jim Banks (R-Indiana) et Claudia Tenney (R-New York), plusieurs incidents ont été cités concernant des membres de l’officieux ‘ escouade de législateurs libéraux – les représentants Ayanna Pressley (D-Massachusetts), Rashida Tlaib (D-Michigan), Ilhan Omar (D-Minnesota) et Ocasio-Cortez – « défendre » terroristes et en aidant à « inciter » à la violence antisémite.

Les législateurs soulignent les récents commentaires d’Omar qui ont suscité la controverse même au sein de son propre parti. Plus tôt ce mois-ci, la députée a été accusée d’assimiler les États-Unis et Israël à des groupes tels que le Hamas et les talibans. Elle a ensuite clarifié l’intention de son commentaire, fait sur Twitter, affirmant qu’elle faisait référence aux crimes de guerre présumés impliquant à la fois des pays et des groupes faisant actuellement l’objet d’une enquête, et a appelé à la répression « honteux. »

Nous devons avoir le même niveau de responsabilité et de justice pour toutes les victimes de crimes contre l’humanité. Nous avons vu des atrocités impensables commises par les États-Unis, le Hamas, Israël, l’Afghanistan et les talibans. J’ai demandé @SecBlinken où les gens sont censés demander justice. pic.twitter.com/tUtxW5cIow – Représentant Ilhan Omar (@Ilhan) 7 juin 2021

La nouvelle résolution montre que les républicains qui l’ont introduite n’étaient pas satisfaits de l’explication. Omar, prétendent-ils, « accusaient les États-Unis de soutenir des crimes contre l’humanité », Pendant ce temps, Ocasio-Cortez a accusé Israël de « Abus des droits de l’homme, » Pressley a comparé le soutien à Israël au soutien « oppression, violence et apartheid », et Tlaib a accusé Israël de « nettoyage ethnique. »

« Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les membres du Congrès défendant ouvertement les attaques terroristes du Hamas contre notre proche allié Israël, ni sur leur rhétorique dangereuse qui a contribué aux attaques antisémites à travers le pays », Waltz a déclaré dans un communiqué sur la censure potentielle.

Les membres de « l’escouade » démocrates sont fréquemment la cible des républicains, mais certains d’entre eux se sont retrouvés à ébouriffer les plumes de beaucoup au sein de leur propre parti, en particulier lorsqu’il s’agit de leurs points de vue sur le conflit entre Israël et la Palestine.

Après le tweet controversé d’Omar sur les crimes de guerre, 12 démocrates juifs ont appelé à « clarification » et fustigé les comparaisons apparentes faites par le jeune législateur. Après la réponse d’Omar, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Californie) et d’autres dirigeants démocrates ont publié une déclaration condamnant à nouveau la comparaison.





Ocasio-Cortez et d’autres démocrates ont fustigé le traitement d’Omar, mais Pelosi était moins intéressé à parler du sujet tout en faisant le tour du câble dimanche, disant à CNN qu’Omar était un « estimé » membre du parti et elle considérait les récentes déclarations comme « fin du sujet ».

Bien que la nouvelle résolution n’ait aucune conséquence officielle, Omar a été ciblée par le représentant Kevin McCarthy (R-Californie) dans un effort distinct, l’accusant de « antisémite » et « anti-américain » rhétorique et cherchant à la retirer de la commission des affaires étrangères.

