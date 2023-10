Les républicains fracturés de la Chambre des représentants tenteront à nouveau d’élire un leader

Par David Morgan, Moira Warburton et Makini Brice

WASHINGTON (Reuters) – Les républicains de la Chambre des représentants des États-Unis tiendront jeudi un troisième vote pour élire un président, dans le but de surmonter les divisions qui ont immobilisé la chambre sans leader pendant 16 jours.

Le conservateur pur et dur Jim Jordan demandera l’approbation de la chambre pour la troisième journée consécutive, après avoir échoué à deux reprises à obtenir les 217 voix nécessaires.

Les luttes du législateur de l’Ohio, soutenu par l’ancien Le président Donald Trump reflètent ceux du Président déchu Kévin McCarthy , qui a mis quatre jours pour remporter le marteau de l’orateur en janvier. Alors que McCarthy a lentement gagné du soutien au cours des 15 tours de scrutin, Jordan a perdu du terrain : 22 de ses compatriotes républicains ont voté contre lui mercredi, soit deux de plus que le vote initial.

Cela amène les Républicains à envisager une option de repli qui permettrait au Congrès de s’attaquer à des questions urgentes comme le financement d’Israël et de l’Ukraine, ainsi que d’éviter une fermeture partielle du gouvernement dans moins d’un mois.

Les opposants affirment que le législateur de l’Ohio pourrait perdre avec une plus grande marge lorsque la Chambre reviendra à midi HE (16h00 GMT) pour un troisième vote.

La longue bataille pour le leadership a mis à nu les divisions parmi les Républicains qui contrôlent la chambre avec une étroite marge de 221 contre 212.

« Il y a des factions, certainement des factions, c’est tout ce que je peux dire. Je n’ai jamais vu cela auparavant », a déclaré le représentant républicain Brian Babin, qui a voté pour la Jordanie.

Un petit groupe de Républicains a évincé McCarthy de son poste de président le 3 octobre, et le Républicain n°2 de la chambre, Steve Scalise a abandonné sa candidature à la direction la semaine dernière après avoir été incapable d’aligner les 217 voix.

« NOUS AVONS BESOIN D’UN PLAN »

Cela n’a pas dissuadé Jordan, qui a obtenu 200 voix lors de sa première tentative mardi et 199 voix mercredi, soit moins de soutien que McCarthy n’a obtenu lors de l’un des votes de janvier.

« Nous avons plus besoin d’un plan que d’une personne en ce moment », a déclaré le représentant républicain Bruce Westerman, qui a également voté pour la Jordanie. « Peu importe qui est assis dans le fauteuil de l’orateur si vous n’avez pas de plan. »

Certains républicains et démocrates estiment qu’ils devraient plutôt accorder davantage d’autorité au représentant Patrick McHenry, qui occupe temporairement le poste de président du Parlement.

Le principal démocrate de la chambre, Hakeem Jeffries, a déclaré que son caucus ne soutiendrait aucun plan de leadership impliquant Jordan prenant le marteau.

« Cette voie bipartite ne peut pas être celle de Jim Jordan, qui est une illustration de l’extrémisme MAGA et un danger clair et présent pour notre démocratie », a déclaré Jeffries, faisant référence au slogan de Trump « Make America Great Again ».

Cela pourrait permettre au Congrès d’approuver le financement du gouvernement américain avant la date limite du 17 novembre et d’examiner d’autres lois qui ont été suspendues, comme l’aide en cas de catastrophe et les subventions aux cultures.

Les démocrates et deux anciens présidents républicains de la Chambre ont soutenu cette idée, mais pas McHenry lui-même.

« Mes efforts sont concentrés sur l’obtention du poste de président par Jim Jordan », a-t-il déclaré aux journalistes mercredi.

Les Républicains pourraient avoir du mal à gouverner même s’ils se choisissent un leader. Les législateurs du parti restent divisés même après avoir obtenu des réductions limitées des dépenses lors d’une confrontation au printemps qui a amené Washington au bord du défaut de paiement.

« La lune de miel va être vraiment très courte. Parce qu’alors il faut être performant et cela va mettre les meilleurs d’entre nous au défi », a déclaré le représentant républicain Steve Womack, un opposant à la Jordanie.

Contrairement à d’autres dirigeants du Congrès, Jordan s’est bâti une réputation de défenseur intransigeant de l’aile droite du parti, se heurtant aussi bien aux Républicains qu’aux Démocrates.

Il a encouragé les fermetures de gouvernement en 2013 et 2018 et a été un « acteur important » dans les tentatives de Trump d’annuler la victoire du démocrate Joe Biden aux élections de 2020, selon une enquête du Congrès. Il contribue à mener une enquête de destitution contre Biden que les démocrates jugent sans fondement.

Les partisans de Jordan affirment qu’il serait un défenseur efficace des politiques conservatrices dans une ville où les démocrates contrôlent la Maison Blanche et le Sénat.

Les républicains qui ont voté contre lui ont évoqué des différences en matière d’impôts et de dépenses et l’ont accusé d’avoir sapé la course à la direction de Scalise la semaine dernière. D’autres se sont opposés aux efforts visant à les amener à s’aligner.

« Les tactiques d’intimidation et de menace ne fonctionnent pas – et ne fonctionneront pas -« , ​​a écrit le représentant républicain Mike Simpson sur les réseaux sociaux.

(Reportage de David Morgan, Moira Warburton et Makini Brice, reportage supplémentaire de Katharine Jackson, écrit par Andy Sullivan ; édité par Scott Malone et Grant McCool)