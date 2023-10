19 octobre — WASHINGTON — Les dirigeants du Sénat américain ont appelé mardi à un programme d’aide bipartisan pour la contre-offensive israélienne contre le Hamas, qui comprend également une aide à l’Ukraine et à Taiwan, avec un éventuel financement aux frontières recherché par les républicains, en tant que président. Joe Biden prêt à partir mardi soir pour un voyage en Israël.

Pendant ce temps, une explosion a tué des centaines de personnes mardi à l’hôpital arabe al-Ahli, également connu sous le nom d’hôpital baptiste, dans la ville de Gaza, selon des responsables palestiniens qui ont imputé l’explosion aux forces israéliennes.

Israël a nié toute responsabilité, affirmant que des roquettes ennemies « ont traversé les environs de l’hôpital lorsqu’il a été touché », a publié sur X le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

À Washington, l’administration Biden prépare une demande de budget supplémentaire, que les sénateurs s’attendent à voir d’ici la fin de la semaine, a déclaré le leader de la majorité au Sénat. Chuck Schumer a déclaré aux journalistes mardi.

L’enveloppe comprendra un financement destiné à permettre à Israël de répondre aux besoins militaires, de renseignement et humanitaires alors que l’allié des États-Unis riposte contre le Hamas suite à l’attaque du groupe militant le 7 octobre, a déclaré Schumer, un démocrate de New York.

Le plan comprendra également une aide à l’Ukraine et à Taiwan, a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell.

Mais le républicain du Kentucky a ajouté que les républicains chercheraient également à augmenter le financement des mesures de sécurité à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

« Nous aimerions que le paquet supplémentaire soit mis en œuvre le plus rapidement possible car les besoins sont énormes en Israël et en Ukraine », a déclaré Schumer.

Schumer, qui dirigeait une délégation bipartite de sénateurs en Israël ce week-end, a déclaré que le paquet comprendrait « l’aide militaire dont Israël a besoin, l’aide diplomatique et de renseignement dont Israël a besoin, ainsi qu’une aide humanitaire pour minimiser la perte de vies humaines innocentes des Palestiniens ». et des Israéliens. »

Le chef de file républicain du Sénat, John Thune, du Dakota du Sud, a déclaré mardi lors d’une conférence de presse que le caucus avait le cœur brisé et dégoûté par l’attaque surprise du Hamas qui a tué plus de 1 300 Israéliens, pour la plupart des civils. Les républicains du Sénat se sont montrés « solidaires d’Israël » et ont soutenu le droit du pays à exister et à « se défendre » contre l’attaque du Hamas, a-t-il déclaré.

Mais les républicains ont également demandé des fonds supplémentaires pour la sécurité des frontières, critiquant Biden pour ne pas avoir accordé la priorité à cette question.

« L’administration enverra un supplément traitant d’Israël, de l’Ukraine et de Taiwan », a déclaré McConnell. « Et les Républicains voudront quelque chose de sérieux à propos de la frontière. Nous examinerons donc le paquet lorsqu’ils l’enverront, ferons des suggestions pour l’améliorer si cela est nécessaire, mais il est clair que le monde a radicalement changé au cours des 10 dernières années. jours. »

Biden se rend dans la région

Biden devait partir mardi soir pour Israël.

Biden « parlera de l’importance pour les États-Unis et d’autres partenaires de défendre Israël et de leur permettre de continuer à se défendre contre les terroristes du Hamas », a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité de la Maison Blanche, John Kirby, dans une vidéo sur X.

« Le soutien des États-Unis restera fort et constant », a-t-il déclaré.

Le président avertira les autres pays de la région qui pourraient chercher à élargir ou à approfondir le conflit de rester à l’écart, a déclaré Kirby.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a émis lundi un « ordre de préparation au déploiement » à l’intention de 2 000 membres du personnel du ministère de la Défense, a déclaré la porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, lors d’un point de presse.

« Cette directive augmente la capacité du ministère de la Défense à réagir rapidement à l’évolution de l’environnement de sécurité au Moyen-Orient », a déclaré Singh.

Biden travaillera également avec Israël pour sécuriser les otages, y compris des citoyens américains, détenus par le Hamas et parlera de la situation humanitaire à Gaza, a déclaré Kirby. L’administration souhaite que la nourriture, l’eau et les médicaments entrent à Gaza et qu’il y ait un passage sûr pour que les civils puissent en sortir, a-t-il déclaré.

Biden devait auparavant rencontrer le roi Abdallah de Jordanie, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Amman après avoir quitté Israël, mais la Maison Blanche a annoncé mardi soir que le président reporterait la visite après qu’Abbas ait annoncé des jours de deuil. .

« Le président a adressé ses plus sincères condoléances pour les vies innocentes perdues dans l’explosion d’un hôpital à Gaza et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés », a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué. « Il a hâte de consulter bientôt ces dirigeants en personne et a accepté de rester régulièrement et directement en contact avec chacun d’eux au cours des prochains jours. »

Le secrétaire d’État Antony Blinken s’est rendu dans la région cette semaine pour négocier un passage sûr pour les évacués de Gaza vers l’Égypte via Rafah et permettre aux fournitures humanitaires d’entrer à Gaza par le même passage.

L’ancien président du Sénat chargé des Affaires étrangères, Bob Menendez, un démocrate du New Jersey, ne participera pas à une réunion d’information classifiée sur la guerre entre Israël et le Hamas, a déclaré Schumer.

Menendez a démissionné de ses fonctions au sein du comité après avoir été accusé dans le cadre d’un acte d’accusation criminel fédéral d’être un agent non enregistré du gouvernement égyptien, ainsi que de corruption.

L’Égypte est le seul pays autre qu’Israël qui partage une frontière avec Gaza.

Explosion d’un hôpital

Le Pentagone n’a pas pu confirmer qui a causé l’explosion à l’hôpital arabe al-Ahli ni le nombre de victimes, a déclaré Singh aux journalistes.

« J’ai vu les rapports, je n’ai pas plus de détails à fournir pour le moment », a déclaré Singh lors d’une conférence de presse télévisée. « Je ne sais pas qui est responsable. Nous n’avons pas tous les faits. Et je suis sûr qu’à mesure que nous en apprendrons davantage, cela éclairera les conversations, mais pour le moment, je ne vais pas m’engager dans une voie hypothétique pour savoir qui est responsable. responsable de quelque chose. »

« Ce que je peux vous dire une fois de plus, c’est que le secrétaire d’État (Austin) a été très clair sur le fait que nous attendons d’Israël qu’il respecte le droit de la guerre », a déclaré Singh.

Le Premier ministre de l’Autorité palestinienne, Mohammed Shtayyeh, a qualifié le bombardement de « massacre » et de « crime horrible ».

Le bureau de Netanyahu a publié sur X : « Selon les informations des services de renseignement, provenant de plusieurs sources dont nous disposons, l’organisation terroriste du Jihad islamique est responsable de la fusillade ratée qui a touché l’hôpital. »

L’Organisation mondiale de la santé a immédiatement condamné « l’attaque apparente » contre l’hôpital opérationnel, l’un des nombreux qui font l’objet d’un ordre d’évacuation de l’armée israélienne.

« Nous appelons à la protection immédiate des civils et des soins de santé, et à l’annulation des ordres d’évacuation », a déclaré le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur X.

Les Nations Unies ont exprimé leur inquiétude quant à la réduction par Israël des fournitures à la bande de Gaza.

« Les fournitures vitales cruciales – notamment le carburant, la nourriture et l’eau – doivent être autorisées à entrer à Gaza. Nous avons besoin d’un accès humanitaire rapide et sans entrave maintenant », a déclaré le chef de l’ONU, António Guterres, dans un communiqué.

Israël a rouvert l’accès à l’eau dans le sud de Gaza, a déclaré Singh mardi. Israël a ordonné la semaine dernière une évacuation de la partie nord du territoire, affectant plus d’un million de civils.

L’administration continuera de rappeler à Israël de ne pas cibler les civils et de respecter les autres lois internationales de la guerre, mais elle ne posera pas de conditions à l’aide américaine, a déclaré Singh.

« Nous avons besoin d’un ambassadeur confirmé »

La commission sénatoriale des relations étrangères doit tenir mercredi une audition de confirmation pour Jack Lew au poste d’ambassadeur américain en Israël.

Le démocrate du Maryland, Ben Cardin, qui préside ce comité, a déclaré mardi que le Sénat devrait confirmer Lew rapidement.

« Nous avons besoin d’un ambassadeur confirmé en Israël dès que possible », a-t-il déclaré. « Nous travaillerons pour que cela devienne une réalité le plus rapidement possible. »

McConnell s’est montré évasif lorsqu’on lui a demandé si les républicains soutiendraient Lew, ancien secrétaire au Trésor sous le président démocrate Barack Obama.

« Nous allons y jeter un oeil », a déclaré McConnell à propos de la nomination de Lew.