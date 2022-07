Les républicains font face à un ralentissement inattendu de l’argent en ligne

L’écart financier est si prononcé que le sénateur Raphael Warnock de Géorgie, un titulaire démocrate en voie de disparition, a levé plus en ligne au dernier trimestre – 12,3 millions de dollars – que les récoltes trimestrielles combinées de WinRed des candidats républicains au Sénat ou des candidats présumés dans sept concours clés: Géorgie, Wisconsin, Floride, Nevada, Ohio, Caroline du Nord et Pennsylvanie.

L’argent seul ne fait pas gagner les courses politiques et, pendant des années, les républicains se sont habitués à suivre les démocrates dans la collecte de fonds en ligne. Les donateurs démocrates, par exemple, ont versé plus de 200 millions de dollars pour perdre des courses au Sénat dans le Kentucky et la Caroline du Sud au cours du dernier cycle – et aucun concours n’a été même proche.

Thèmes clés des élections de mi-mandat de 2022 jusqu’à présent Carte 1 sur 5 L’état des mi-parcours. Nous sommes maintenant à mi-parcours de la saison primaire de mi-session de cette année, et certaines idées et questions clés ont commencé à émerger des résultats. Voici un aperçu de ce que nous avons appris jusqu’à présent :

Mais la baisse des dons en ligne moins de quatre mois avant le jour du scrutin – non seulement par rapport aux démocrates mais par rapport au trimestre précédent – ​​a toujours envoyé des ondes de choc d’anxiété dans les cercles républicains.

Eric Wilson, directeur du Center for Campaign Innovation, une organisation à but non lucratif conservatrice axée sur la politique numérique, a commandé une récente enquête auprès des collecteurs de fonds républicains et a constaté que 70% étaient en deçà des attentes.