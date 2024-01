Les républicains exigent une enquête sur le déploiement « bâclé » du programme d’aide aux étudiants de Biden

Politique

exclusif





Les républicains du Congrès réclament une enquête fédérale sur la mise en œuvre « bâclée » par l’administration Biden du programme révisé de demande gratuite d’aide fédérale aux étudiants (FAFSA), selon une lettre obtenue exclusivement par The Post.

Les dirigeants des comités républicains du Sénat et de la Chambre supervisant le ministère de l’Éducation ont demandé au Government Accountability Office, dans une lettre publiée mercredi, d’enquêter sur son incapacité à mettre pleinement en œuvre la FAFSA pour « près de 18 millions d’étudiants ».

Bill Cassidy (R-La.), membre de premier plan du Comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des pensions, et Virginia Foxx (R-NC), présidente de la Chambre des représentants pour l’éducation et la main-d’œuvre, ont écrit que le non-respect de la date limite du 1er janvier pour le déploiement du programme « retarde les étudiants et l’accès des familles à une aide financière cruciale pour l’université.

« Bien que les étudiants puissent traditionnellement commencer à soumettre un FAFSA chaque année le 1er octobre, l’Éducation a eu trois mois de retard pour lancer la nouvelle application et elle n’était systématiquement disponible sur le site Web de l’Éducation qu’au début du mois de janvier (après un « lancement en douceur » le 30 décembre). », ont-ils déclaré au contrôleur général du GAO, Gene Dodaro.

Bill Cassidy (R-La.), membre de premier plan du Comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des pensions, exige une enquête fédérale sur le déploiement « bâclé » par l’administration Biden de son programme FAFSA. PA

La présidente de Cassidy et House Education and Workforce, Virginia Foxx (R-NC), a écrit que le non-respect de la date limite du 1er janvier « retarde l’accès des étudiants et des familles à une aide financière cruciale pour l’université ». Josh Morgan-USA AUJOURD’HUI

Le « lancement en douceur » a également créé des retards pour les conseillers des lycées qui aident les étudiants à demander une aide financière et des difficultés pour les administrateurs universitaires chargés d’accorder les aides, selon les républicains.

“Certains collèges peuvent ne pas être en mesure de respecter leurs délais habituels pour proposer aux étudiants des offres d’aide financière, ce qui pourrait laisser aux étudiants le temps de comparer les offres et de choisir une école abordable”, ont déclaré Cassidy et Foxx.

« Tous ces défis et retards pourraient amener certains étudiants – en particulier ceux à faible revenu qui dépendent le plus de l’aide fédérale – à abandonner et à ne pas poursuivre des études postsecondaires.

Le « lancement en douceur » a également créé des retards pour les conseillers des lycées qui aident les étudiants à demander une aide financière et des difficultés pour les administrateurs universitaires chargés d’accorder des aides financières. piter2121 – stock.adobe.com

Les législateurs se sont en outre demandé si le ministère de l’Éducation avait donné suffisamment de conseils, car « les premiers retours des étudiants et des écoles indiquent que [its] les efforts de sensibilisation actuels échouent.

Ils ont demandé au bureau de surveillance fédéral de déterminer dans quelle mesure ces commentaires sont exacts et, si tel est le cas, ce que le ministère a fait pour y répondre.

Cassidy et Foxx ont été rejoints par un groupe bicaméral de législateurs, comprenant les présidents des conférences du Sénat et de la Chambre des représentants du GOP, 15 autres sénateurs et neuf représentants.

Dans une lettre du 12 janvier adressée au secrétaire à l’Éducation Miguel Cardona, sur la photo de droite, Cassidy a comparé les deux programmes et a déclaré que le retard de plus de trois mois de la FAFSA était « inacceptable ». PA

En 2020, le Congrès a adopté la loi de simplification de la FAFSA pour remédier aux difficultés du processus fédéral d’aide aux étudiants, rationalisant le nombre de questions pour de nombreux candidats de plus de 100 à seulement 18, ont noté les membres.

Ce déploiement difficile rappelle les problèmes auxquels l’administration de Barack Obama a été confrontée en octobre 2013, lorsque le lancement du programme de santé phare du 44e président a été entaché de problèmes.

Denis McDonough, alors chef de cabinet de la Maison Blanche, a admis plus tard dans une interview avec Time que le président avait réfléchi à l’idée de saborder le site Web ObamaCare – et que les inscriptions étaient en baisse des deux tiers par rapport aux projections initiales.

L’ancien président Barack Obama a connu une période difficile similaire le 1er octobre 2013, lorsque son administration a connu un lancement en proie à des problèmes de son programme de soins de santé phare. Karen Roach – stock.adobe.com

Dans une lettre du 12 janvier au secrétaire à l’Éducation Miguel Cardona, Cassidy a comparé les deux programmes et a déclaré que le retard de la FAFSA était « inacceptable ».

« Depuis la mise à jour du 9 janvier fournie au Congrès, [the Education Department] n’a reçu qu’un million de candidatures complétées », a écrit Cassidy. “Le déploiement bâclé signifie que les étudiants seront obligés de prendre des décisions en matière d’aide financière avec moins de temps et moins d’informations que par le passé.”

“De plus, cet échec suggère que ED et le Bureau d’aide aux étudiants ne peuvent pas assumer la responsabilité importante de l’administration de l’aide financière”, a-t-il ajouté. « Encore une fois, la FAFSA est l’épine dorsale de l’ensemble du système d’aide financière de notre pays, depuis les subventions fédérales jusqu’à l’aide sur les campus. Cet échec signifie que tout le système s’est complètement arrêté.

Suite à sa promesse électorale de 2020 d’annuler les prêts étudiants, le président Biden a tenté à plusieurs reprises d’annuler des centaines de milliards de dollars de dettes universitaires. Certaines ont été invalidées par les tribunaux. Los Angeles Times via Getty Images

À la suite de sa promesse électorale de 2020 d’annuler les prêts étudiants détenus par le gouvernement fédéral, le président Biden a tenté à plusieurs reprises d’annuler des centaines de milliards de dollars de dettes universitaires – mais certains programmes ont été annulés par les tribunaux.

Un porte-parole du GAO a confirmé avoir reçu la lettre du Parti républicain du Congrès et a déclaré qu’une décision sur la poursuite ou non d’une enquête serait prise la semaine prochaine.

Les représentants du ministère de l’Éducation n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.