Les républicains exigent que Bowman soit inculpé après avoir déclenché l’alarme incendie

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, et un nombre croissant de ses compatriotes républicains demandent que le représentant démocrate Jamaal Bowman soit « puni » après avoir allégué qu’il avait déclenché une alarme incendie pour retarder un vote crucial alors qu’une fermeture du gouvernement se profilait.

McCarthy a déclaré samedi aux journalistes qu’il avait l’intention de parler avec le chef de la minorité Hakeem Jeffries, un démocrate de New York, à propos de l’incident, le comparant aux actions des émeutiers du 6 janvier 2021 qui ont pris d’assaut le Capitole pour tenter d’annuler les résultats des élections de 2020. .

« Mais cela ne devrait pas rester sans punition », a déclaré McCarthy. Julie Tsirkin de NBC News. « C’est un embarras. »

Bowman, dans une déclaration s’excusant pour l’épreuve de samedi soir, a nié avoir tiré l’alarme comme un coup politique et a déclaré qu’il l’avait activée « en pensant à tort que cela ouvrirait la porte ».

Le représentant américain Jamaal Bowman (démocrate de New York) devant le Capitole des États-Unis le 22 mars 2023 à Washington, DC. Bowman a fait l’objet d’un examen minutieux du GOP samedi après avoir déclenché une alarme incendie dans le bâtiment Cannon à Washington, DC, alors que les législateurs tentaient de parvenir à un accord pour éviter une fermeture, selon les républicains de la Chambre. Son porte-parole a déclaré à Newsweek qu’il « n’avait pas réalisé qu’il déclencherait une alarme dans le bâtiment ».

L’alarme a provoqué des évacuations alors que le Congrès s’efforçait d’adopter une loi visant à financer le gouvernement fédéral samedi après-midi, à quelques heures seulement de la date limite. La Chambre, suite à un vote bipartisan soutenu par les démocrates dans la chambre contrôlée par le GOP, a adopté un projet de loi de dépenses à court terme qui maintiendra le financement fédéral à ses niveaux actuels pendant 45 jours. Le projet de loi a également été approuvé au Sénat, après avoir été retardé par le sénateur Michael Bennet, un démocrate du Colorado, qui exigeait un engagement d’aide à l’Ukraine, ce que la mesure n’incluait pas.

Bowman a déclaré dans le communiqué : qui a été posté sur Xqu’il était « embarrassé » par l’incident.

« Je veux être très clair : je n’essayais en aucun cas de retarder un vote », a déclaré le démocrate de New York dans un communiqué en ligne. « C’était exactement le contraire : j’essayais de voter de toute urgence, ce que j’ai finalement fait et j’ai rejoint mes collègues dans un effort bipartisan pour maintenir notre gouvernement ouvert. J’ai également rencontré après le vote le sergent d’armes et la police du Capitole. , à leur demande, et a expliqué ce qui s’était passé. J’espère que personne ne gagnera plus que ce qu’il a été. Je travaille dur chaque jour, y compris aujourd’hui, pour faire mon travail, pour bien le faire et pour répondre à mes attentes. constituants. »

Semaine d’actualités a contacté par e-mail samedi soir les représentants de Bowman pour commentaires.

Un porte-parole du département de la police du Capitole des États-Unis (USCP) a confirmé Semaine d’actualités plus tôt samedi, une alarme incendie a été « activée » à 12h05 au deuxième étage du bâtiment Cannon, qui abrite les bureaux du Congrès.

« Le bâtiment a été évacué pendant que les agents de l’USCP vérifiaient le bâtiment », selon le communiqué de l’USCP. « Le bâtiment a été rouvert après avoir déterminé qu’il n’y avait aucune menace. Une enquête sur ce qui s’est passé et pourquoi se poursuit. »

L’incident a déclenché une vague d’indignation sur les réseaux sociaux de la part des collègues républicains de Bowman, qui pensaient que le signal d’alarme était une tactique du démocrate pour retarder le vote à la Chambre. Plusieurs de ses critiques du GOP ont allégué sur X, anciennement Twitter, que tirer la sonnette d’alarme constitue le crime de perturbation d’une procédure officielle et qu’il devrait en subir les conséquences.

McCarthy a déclaré aux journalistes samedi après-midi que les actions de Bowman justifiaient une enquête du comité d’éthique de la Chambre.

« Nous avons observé comment les gens ont été traités s’ils avaient fait quelque chose de mal dans ce Capitole. Il sera intéressant de voir comment il a été traité, sur ce qu’il essayait d’entraver vis-à-vis du public américain », a déclaré le président de la Chambre. .

Certains républicains ont appelé à une punition plus sévère, la représentante incendiaire Marjorie Taylor Greene affirmant que Bowman devrait être poursuivi en vertu de la même loi que celle utilisée pour inculper les émeutiers du 6 janvier.

Greene s’est adressé à X pour s’en prendre à Bowman. Dans ce message, la députée a partagé une vidéo dans laquelle elle l’a appelé à faire face à des accusations.

« Le représentant démocrate Jamaal Bowman a déclenché l’alarme incendie dans le bâtiment Cannon cet après-midi et a interrompu les travaux officiels de la Chambre alors que les républicains s’efforçaient de maintenir le gouvernement ouvert », » a déclaré le républicain de Géorgie. « J’appelle le DOJ à le poursuivre en utilisant la même loi qu’il a utilisée pour poursuivre les accusés J6 pour ingérence dans une procédure officielle. Les démocrates feront littéralement tout pour fermer NOTRE gouvernement parce que des milliards ne vont pas dans leur pays préféré : Ukraine.

La représentante républicaine du Colorado, Lauren Boebert, a critiqué Bowman dans un article sur X, où elle a fait écho aux appels à des accusations criminelles.

« Dans une tentative désespérée de donner plus de temps aux gauchistes pour détruire davantage notre pays et nous empêcher de financer le gouvernement, il semble que le représentant Jamaal Bowman ait été pris en flagrant délit devant la caméra, déclenchant faussement une alarme incendie et provoquant des évacuations », Boebert posté sur X. « Il devrait être inculpé et poursuivi immédiatement ! »

Le représentant Matt Rosendale, un républicain du Maryland, a déclaré que les émeutiers du 6 janvier purgeaient une peine de prison « pour avoir fait moins » que l’accident controversé de Bowman.

« Comment se fait-il que le représentant Jamal Bowman (Démocrate de New York) puisse déclencher une alarme incendie lors d’un vote, ce qui constitue clairement une ‘interférence avec une procédure législative’, et qu’il n’y ait aucune conséquence », Rosendale a posté. « Pourtant, les manifestants de tout le pays qui sont venus à Washington le 6 janvier purgent de lourdes peines de prison pour avoir fait moins !#EqualJustice? »

Le représentant Andy Biggs, un républicain de l’Arizona, a qualifié Bowman de démocrate « radical ».

« Le représentant démocrate radical Jamaal Bowman vient de déclencher l’alarme incendie dans le bâtiment Cannon de la Chambre, ce qui a forcé une évacuation et retardé les votes », Biggs a déclaré dans un article sur X. « Je considère cela comme une ingérence dans les procédures législatives officielles. C’est un insurgé. »

La représentante Elise Stefanik, républicaine de New York, a accusé Bowman d’avoir commis un crime.

« Un membre démocrate du Congrès vient de commettre un crime en déclenchant l’alarme incendie pour tenter de retarder et d’arrêter un vote du Congrès visant à financer le gouvernement », a-t-il ajouté. Stefanik a déclaré dans un article sur X.

Le représentant Thomas Massie, un républicain du Kentucky, a partagé un clip vidéo de lui et Bowman en mars lors d’une altercation verbale au sujet des lois sur les armes à feu.

« Au cas où vous l’auriez manqué, c’est le même individu stable qui a déclenché l’alarme incendie aujourd’hui au Capitole pendant les votes », » dit Massie.