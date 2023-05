Les républicains exigent que Biden passe un test cognitif ou abandonne

Au moins 61 membres du Congrès ont soumis une lettre au président américain exprimant leur inquiétude quant à son état mental

Le président américain Joe Biden doit réussir un examen cognitif sous peine d’abandonner la course présidentielle de 2024, ont exigé jeudi 61 membres républicains de la Chambre des représentants dans une lettre ouverte au commandant en chef.

« La sécurité nationale des États-Unis repose sur un commandant en chef cognitivement sain, et il est évident que vous ne correspondez pas à ce projet de loi », la lettre indiquait, citant les préoccupations du public américain – 57% des électeurs ne pensent pas que Biden est « mentalement en forme » diriger le pays, selon un récent sondage – et le propre refus du président de répondre à ces préoccupations au cours des trois premières années de son mandat.

Dirigés par le représentant du Texas Ronny Jackson, un ancien médecin de la Maison Blanche, les signataires de la lettre ont exhorté Biden à «se soumettre à une évaluation de dépistage cognitif validée cliniquement et mettre ces résultats à la disposition du public» ou prendre sa retraite et « permettre à un leader mentalement apte d’émerger. »

En savoir plus La cote d’approbation de Biden atteint un niveau record – Gallup

Les examens physiques qu’il a subis en 2021 et plus tôt cette année, qui comprenaient un témoignage du médecin de la Maison Blanche Kevin O’Connor selon lequel Biden est un « homme de 80 ans en bonne santé et vigoureux, apte à exécuter avec succès les fonctions de la présidence », ne comptent pas, ont-ils soutenu, car ceux-ci n’incluaient pas d’évaluation cognitive – pas publique, en tout cas.

« Au cours des deux dernières années, les apparitions publiques où vous mélangez vos pieds, trébuchez lorsque vous marchez, articulez vos mots, oubliez des noms, perdez le fil de vos pensées et apparaissez momentanément confus sont devenues plus courantes. […] si commun et si visible que si vous recherchez « Biden gaffes » en ligne, plus de 14 000 000 de résultats apparaissent », ont souligné les membres du Congrès.

Les questions sur la santé mentale du président le harcèlent depuis la saison primaire de 2020, lorsque le candidat Biden oubliait parfois le nom de la ville ou de l’État dans lequel il apparaissait, les mots de la déclaration d’indépendance, ou même le président sous lequel il a servi. en tant que vice-président pendant huit ans. Au moins trois autres lettres exhortant le président à se soumettre à une évaluation cognitive sont restées sans réponse depuis sa prise de fonction en 2021.

Déjà le président le plus âgé de l’histoire des États-Unis, Biden a annoncé sa candidature à la réélection le mois dernier. S’il gagne, il aura 86 ans à la fin de son second mandat. Son principal challenger républicain, l’ancien président Donald Trump, n’est pas lui-même un poulet de printemps à 76 ans, mais a lancé l’appel pour que le titulaire reçoive une évaluation cognitive, insistant sur le fait qu’il y a quelque chose « faux » avec son adversaire.