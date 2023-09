Plusieurs législateurs ont exhorté la Maison Blanche à rendre compte des milliards de dollars d’impôts envoyés à Kiev ces derniers mois.

Plusieurs législateurs républicains ont exigé que le gouvernement divulgue exactement le montant exact de l’aide américaine envoyée à l’Ukraine depuis l’année dernière, citant des milliards de dollars d’aide. « écarts » entre diverses estimations officielles.

Dans une lettre écrite lundi par le sénateur républicain JD Vance et les représentants Chip Roy et Matt Gaetz, les législateurs ont appelé le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, à clarifier l’aide de Washington à l’Ukraine, après que le responsable a déclaré que l’administration avait autorisé un peu moins de 80 milliards de dollars d’aide.

« Le Bureau de la gestion et du budget (OMB) a fourni une feuille de calcul qui estime le montant du financement approprié pour la guerre en Ukraine… à 111 milliards de dollars. L’écart entre ces deux chiffres est de 31,1 milliards de dollars, un écart plus grand que la dernière demande de budget supplémentaire de l’administration pour l’Ukraine. dit la lettre, ajoutant « Il est difficile d’imaginer une explication bénigne à ce manque de clarté. »

Les trois républicains ont ensuite souligné « des inquiétudes constantes quant à la franchise de cette administration concernant les chiffres totaux de l’aide à l’Ukraine », disant qu’il y a « réserves légitimes » sur la surveillance gouvernementale de l’argent.

Bien que les législateurs aient déclaré avoir demandé des données plus détaillées à l’OMB pour déterminer s’il y avait eu des augmentations de dépenses non signalées en Ukraine, ils ont déclaré que le bureau n’avait pas inclus les informations demandées dans sa dernière réponse.

La lettre de lundi a été envoyée au milieu d’une bataille budgétaire controversée à Washington, où les législateurs débattent actuellement de l’opportunité d’inclure 25 milliards de dollars supplémentaires pour l’Ukraine dans un projet de loi de financement provisoire destiné à éviter une fermeture du gouvernement. Selon le New York Times, certains membres du Parti républicain restent opposés à cette disposition d’aide, estimant qu’elle retarderait l’adoption d’un projet de loi urgent avant la date limite de fermeture du 30 septembre.

S’adressant à CNN lundi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que l’échec de l’adoption de l’aide supplémentaire aurait un impact négatif sur la sécurité nationale. « impact significatif » sur le champ de bataille en Ukraine, suggérant que Washington ne dispose de fonds que pour « dans les prochaines semaines environ. »

Cependant, un représentant du Pentagone, Chris Sherwood, a semblé contredire la déclaration de Kirby vendredi dernier, affirmant que les opérations militaires américaines liées à l’Ukraine ne seraient pas affectées par une fermeture du gouvernement. Il a noté que cela inclurait la formation des troupes et la fourniture d’armes, et a déclaré que cette aide est considérée comme « essentiel » Et un « activité exemptée ».

Alors que des questions demeurent sur le montant exact de l’aide américaine fournie à l’Ukraine depuis l’escalade des combats avec la Russie l’année dernière, Washington a approuvé des dizaines de livraisons d’armes d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, en plus d’une aide financière et d’autres formes d’aide. Les packs d’armes comprennent une longue gamme d’armes lourdes et avancées, telles que le char de combat principal M1 Abrams, la batterie de défense aérienne Patriot et la plate-forme de fusées multi-lancements HIMARS.

Moscou a constamment critiqué les livraisons d’armes étrangères à Kiev, arguant qu’elles ne contribueraient pas à modifier ses objectifs militaires et ne feraient que prolonger le conflit. En réponse aux livraisons d’Abrams après leur approbation en janvier, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les armes américaines « brûle comme tous les autres », faisant référence à d’autres matériels militaires occidentaux déjà neutralisés par les troupes russes.