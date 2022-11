Les républicains et les démocrates peuvent-ils trouver une voie à suivre en matière d’immigration ?

Les démocrates voient peu d’avantages politiques à parler d’immigration pendant la campagne. Mais laisser les républicains combler ce vide signifie que le message du GOP est souvent le seul récit que les Américains entendent sur l’immigration.

En général, la politique frontalière et d’immigration sont deux des questions les moins préférées de M. Biden à discuter, a déclaré son personnel, car il s’agit d’un énorme défi sans solution claire et rapide. Et il y a eu un désaccord au sein de l’administration Biden sur la façon d’aborder la frontière, certains assistants soutenant certaines des politiques restrictives de la dernière administration, selon deux personnes familières avec les discussions.

Mais les défenseurs de l’immigration disent que si M. Biden veut vraiment protéger les Rêveurs et poursuivre d’autres réformes de l’immigration, les démocrates doivent commencer à récupérer le récit sur l’immigration avec un message positif qui résonne auprès des électeurs.

“Ils feraient mieux de monter dans le train de messagerie”, a déclaré Beatriz Lopez, responsable politique et des communications du groupe de défense Immigration Hub.

Il y a des messages plus brillants sur l’immigration dont les démocrates peuvent parler, a déclaré Mme Lopez. Son organisation a constaté que les électeurs des États du champ de bataille sont largement d’accord pour protéger les Rêveurs. Elle a déclaré qu’ils approuvaient également ce que l’administration Biden avait fait pour réunir les familles d’immigrants qui avaient été séparées sous l’administration Trump. Et les électeurs soutiennent les efforts visant à réprimer les cartels internationaux de la drogue.

Les douanes et la protection des frontières, par exemple, ont saisi 14 700 livres de fentanyl entre octobre de l’année dernière et fin septembre, soit plus de cinq fois la quantité de 2019. Environ 80 % du fentanyl saisi par l’agence l’année dernière l’a été à ports d’entrée à la frontière sud-ouest.

“Les démocrates ont la possibilité de se pencher”, a déclaré Vanessa Cárdenas, directrice exécutive d’America’s Voice, un groupe pro-immigration. “Parlez du fait que nous pouvons faire de grandes choses et faire avancer les choses en faveur d’une action positive positive en matière d’immigration, au lieu de simplement jouer dans le droit et parler d’application.”

