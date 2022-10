Les républicains espèrent un “nouveau” Kris Kobach dans la course du Kansas AG

TOPEKA, Kan. (AP) – Kris Kobach, le Kansan avec une réputation nationale de provocateur pur et dur sur les lois sur l’immigration et l’identification des électeurs, tente de se rebaptiser comme une voix plus calme et plus stable dans sa candidature de retour à un poste électif.

Les républicains espèrent que le candidat au poste de procureur général du Kansas est un « nouveau » Kobach. Beaucoup d’entre eux disent qu’il reste davantage sur le message avec une campagne mieux organisée après avoir perdu la course 2018 pour le gouverneur du Kansas et une primaire du Sénat américain en 2020. Ces deux pertes ont été attribuées à des campagnes désorganisées et Kobach étant trop abrasif, même pour les électeurs très républicains du Kansas.

L’ancien secrétaire d’État du Kansas s’est forgé un profil national – et s’est créé des ennemis politiques durables – en tant que conseiller incontournable des autorités étatiques et locales souhaitant réprimer l’immigration illégale. Mais sa plateforme cette année ne mentionne pas l’immigration. L’accessoire de signature de sa campagne pour le poste de gouverneur il y a quatre ans était une jeep peinte avec un dessin de drapeau américain et équipée d’une réplique de mitrailleuse, et elle est introuvable cette année.

“Il y a eu des apprentissages, des essais et des erreurs au fil du temps, et je pense que Kobach en tant que candidat a grandi et est devenu plus discipliné”, a déclaré Moriah Day, un républicain et militant des droits des armes à feu qui a déjà travaillé pour Kobach au bureau du secrétaire d’État. . “Il y a certainement des conseillers et d’autres qui ont poussé fort pour cette discipline, et certains d’entre eux sont ensemble depuis quelques cycles maintenant.”

L’adversaire démocrate de Kobach aux élections du 8 novembre est Chris Mann, qui fait sa première course aux élections. Alors que les républicains ont remporté 80% des courses à la baisse dans tout l’État au cours des 50 dernières années, les deux partis considèrent le concours Kobach-Mann comme un tirage au sort en raison du bagage politique de Kobach.

Une partie du bagage vient de Kobach qui prône des lois strictes sur l’immigration des années avant que Donald Trump ne se présente à la présidence en 2016 et bouleverse non seulement les défenseurs des droits des immigrants, mais aussi les groupes commerciaux et agricoles à tendance GOP.

Kobach a également poussé l’idée que des foules de personnes pourraient voter illégalement et a défendu une règle stricte de preuve de votre citoyenneté pour les nouveaux électeurs du Kansas, seulement pour voir les tribunaux fédéraux l’annuler et ordonner à l’État de payer 1,4 million de dollars aux avocats du droit de vote.

Kobach a été coprésident de l’éphémère commission consultative présidentielle de Trump sur «l’intégrité électorale» et a promu les mensonges de Trump sur la fraude électorale généralisée. À l’époque, l’Associated Press a rapporté que Kobach supervisait un système électoral au Kansas qui avait rejeté au moins trois fois plus de bulletins de vote lors des élections de 2016 que n’importe quel État de taille similaire, alimentant les inquiétudes concernant la suppression massive des électeurs si ses pratiques devenaient la norme nationale. .

Ensuite, il y avait sa marque dans ses courses 2018 et 2020, le combattant qui était même prêt à affronter les leaders du GOP. Alors que les républicains à travers les États-Unis ont adopté une personnalité combative chez Trump et d’autres candidats, et que Trump a remporté le Kansas à deux reprises par de larges marges, les électeurs de l’État ont plus souvent favorisé les candidats avec un comportement aw-shucks.

La jeep avec la mitrailleuse est devenue un symbole de la façon dont Kobach semblait ne pas se soucier d’agacer ou de mettre en colère certains électeurs. Il s’est moqué de ce qu’il a appelé la «fusion des flocons de neige» la première fois qu’il l’a monté lors d’un défilé en 2018.

Certains sont sceptiques quant au fait que Kobach ait changé de manière substantielle et disent qu’il n’est pas toujours au courant. Par exemple, ses commentaires lors des apparitions de campagne dévient parfois dans son plan de manœuvrer lentement et discrètement pour interdire l’avortement.

En août, les électeurs du Kansas ont rejeté de manière décisive une proposition d’amendement à la constitution de l’État qui aurait ouvert la voie à la législature républicaine pour renforcer les restrictions à l’avortement ou interdire la procédure. Kobach a soutenu la mesure, qui était la réponse des législateurs du GOP à une décision de la Cour suprême du Kansas en 2019 déclarant l’accès à l’avortement un droit “fondamental” en vertu de la Déclaration des droits de l’État.

Kobach préconise de modifier la constitution de l’État pour élire les juges de la Cour suprême plutôt que de les nommer par les gouverneurs. Finalement, de nouveaux juges plus conservateurs annuleraient la décision de 2019, soutient-il.

Les bailleurs de fonds soutiennent que les opinions de Kobach sur l’avortement sont suffisamment connues pour qu’il ne puisse pas faire marche arrière maintenant.

Mais il présente une proposition qui se heurte à de gros obstacles politiques, et certains républicains craignent que le fait de parler d’avortement ne contrarie les républicains modérés et les indépendants et ne stimule la participation démocrate. Kobach a déclaré qu’il défendrait les restrictions existantes en matière d’avortement en tant que procureur général, mais ses détracteurs craignent qu’il ne recherche de nouvelles façons de limiter l’accès s’il est élu.

“Je pensais que nous avions une forme représentative de gouvernement, mais il semble que Kris Kobach sera certainement disposé à renverser les souhaits des électeurs lorsqu’il en aura l’occasion”, a déclaré l’ancien chef de la majorité à Kansas House, Don Hineman, un républicain modéré et l’ouest du Kansas. agriculteur.

Le démocrate Mann, 46 ans, était policier au début de la vingtaine dans la ville de Lawrence, dans le nord-est du Kansas, où il vit maintenant. Un accident de service impliquant un conducteur ivre a mis fin à sa carrière en uniforme et il a ensuite été procureur dans la ville voisine de Kansas City, Kansas, en tant qu’organisme de réglementation des valeurs mobilières de l’État et membre du conseil d’administration de Mothers Against Drunk Driving.

“Je ne suis pas là pour chasser les projecteurs ou attirer l’attention comme mon adversaire, et c’est tout ce qu’il va faire”, a déclaré Mann lors d’une interview.

Kobach, 56 ans, a déclaré qu’il avait appris des campagnes précédentes et déléguait davantage de tâches. Pour la course de cette année, il a embauché Axiom Strategies, une importante société du GOP de la région de Kansas City, et son consultant en chef est un sénateur conservateur de l’État, JR Claeys, en règle avec les meilleurs républicains du Kansas.

Et cette jeep avec la réplique de mitrailleuse d’il y a quatre ans ?

“C’était une autre époque”, a déclaré Kobach en riant, notant qu’il y a quatre ans, c’était “en plein milieu” de l’administration dramatique de Trump.

La campagne discrète de Kobach fait appel à William Hendrix, un résident de Topeka âgé de 21 ans qui est trésorier d’un groupe local de jeunes républicains. Il a prédit qu’en tant que procureur général, Kobach “se calmerait sur la rhétorique de la campagne électorale”.

“Il verra les limites du bureau et en même temps, ce qu’il peut faire avec ce qu’il a”, a déclaré Hendrix.

Mais Kobach pourrait également apparaître plus mesuré que par le passé car s’il perd cette année, “cela pourrait vraiment être, peut-être, la fin”, a déclaré Bob Beatty, professeur de sciences politiques à l’Université Washburn de Topeka.

Patrick Miller, professeur agrégé de sciences politiques à l’Université du Kansas, s’est demandé si Kobach semble moins provocateur parce que la course du procureur général ne peut pas attirer le même genre d’attention que ses courses de 2018 et 2020.

“Toute cette attention qui lui a été accordée en 2018 était une invitation pour lui à être très flamboyant en tant que politicien”, a déclaré Miller. “Peut-être que perdre a eu un effet là-dessus et peut-être qu’il est plus prudent. Peut-être qu’il est plus calculateur.

Kobach a promis de passer chaque petit-déjeuner à réfléchir à d’éventuelles poursuites judiciaires contre l’administration du président démocrate et, lors d’un événement à Topeka, a exhorté la foule à scander “Sue Biden”.

Le candidat lui-même fait des allers-retours pour savoir s’il y a un nouveau Kobach. Il dit qu’il y a un peu de vérité dans le buzz du GOP, mais aussi une certaine exagération.

“Je suis toujours mon ancien moi dans le sens où je m’en tiens à mes armes”, a déclaré Kobach. “Je ne recule pas.”

____

John Hanna, l’Associated Press