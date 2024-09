Les républicains encaissent l’onde de choc politique dans une Caroline du Nord qu’il faut absolument remporter

« Nous avons décidé de donner encore plus d’argent à M. Robinson », a-t-elle déclaré.

« Si les accusations sont fondées, c’est à lui et à sa femme de régler le problème. Ce n’est pas mon affaire. C’est un problème conjugal », a déclaré Adele Walker, 52 ans.

L’ébéniste devenu homme politique, qui se présente pour devenir le premier gouverneur noir de l’État, s’était qualifié de « nazi noir » sur un site Web pornographique il y a plus de dix ans, selon un rapport de CNN.

Partout en Caroline du Nord, jeudi, républicains et démocrates attendaient ce qui était présenté comme une révélation choc sur le lieutenant-gouverneur républicain Mark Robinson, qui a été soutenu par Trump.

« Il est beaucoup plus difficile d’imaginer Donald Trump atteindre 270 voix sans la Caroline du Nord que Kamala Harris », a-t-il déclaré, faisant référence au nombre de votes du collège électoral nécessaires pour décrocher la présidence américaine.

Cela reste largement dans la marge d’erreur, ce qui signifie que la course est encore très incertaine.

La Caroline du Nord est restée « obstinément républicaine », a déclaré Greene. Barack Obama a été le seul démocrate à remporter cet Etat en 44 ans, et il n’a pu y parvenir qu’une seule fois, en 2008.

En 2021, il a déclaré que les enfants dans les écoles ne devraient pas apprendre « le transgendérisme, l’homosexualité, toutes ces saletés », et a ensuite rejeté les appels à s’excuser.

Les opinions des femmes conservatrices comme Walker sont surveillées de près lors de ces élections, pas seulement en Caroline du Nord, mais dans tout le pays. L’État de Tar Heel connaît l’une des courses les plus serrées du pays à l’approche des élections de novembre.

« CNN a de nombreux problèmes de crédibilité, et ce depuis plusieurs années. »

« Notre position est qu’il s’agit d’allégations et d’accusations sans fondement », a-t-il déclaré.

Lassiter a déclaré que Robinson était un cadeau pour les démocrates, qui « aimeraient que chaque course au scrutin soit axée sur Mark Robinson à ce stade ».

En fin de compte, a déclaré Greene, la course présidentielle dépendra entièrement de la participation électorale, et on ne sait pas encore quel effet Robinson aura sur ce chiffre.

Il était déjà connu pour ses déclarations extravagantes. Les gens ont probablement déjà en grande partie déjà pris leur décision, a-t-il dit.

C’est certainement ce qui semblait se passer dans le comté de Johnston.

Un électeur républicain, qui a souhaité garder l’anonymat, a déclaré qu’il ne voterait pas pour Robinson, qui, selon lui, « avait une grande gueule ».

Mais il n’a aucun problème à voter pour Trump.

« Je ne sais pas ce que Trump savait à propos de Robinson. La nouvelle concernant Robinson n’a aucun effet sur moi », a-t-il déclaré.

Evelyn Costelloe, 66 ans, qui a voté pour les républicains par le passé mais pas récemment, a déclaré qu’elle soutiendrait les démocrates en raison de leur position sur l’avortement. Et les commentaires de Robinson n’ont pas aidé non plus, a-t-elle dit.

« Je ne suis pas au courant de toutes ces accusations, mais je sais ce qu’il a dit. Ce genre de choses me donne envie de voter, c’est sûr », a-t-elle déclaré à la BBC.

Étant donné que Trump n’a remporté la Caroline du Nord que par environ 75 000 voix d’avance en 2020, même un petit dégât politique causé par Robinson pourrait faire la différence.

Pour l’instant, cependant, la Caroline du Nord reste d’une nuance profonde de violet.