Les républicains en lice pour la présidence clé du Congrès abandonneraient la bataille judiciaire pour les retours

WASHINGTON – Alors que les républicains sont sur le point de reconquérir la majorité à la Chambre, une bataille est en cours au sein du caucus du GOP pour la présidence du comité des voies et moyens, un poste convoité à la tête du puissant panel de rédaction fiscale du Congrès.

Trois républicains – les représentants Jason Smith du Missouri, Vern Buchanan de Floride et Adrian Smith du Nebraska – se disputent ouvertement le poste, qui sera décidé par les chefs de parti. Aucun n’est un favori clair, et l’actuel haut républicain du comité, le représentant à la retraite Kevin Brady du Texas, n’a approuvé personne.

Mais alors que le concours pour la présidence est toujours en l’air, une chose est certaine : si les républicains prennent la Chambre comme on s’attend à ce qu’ils le fassent, le prochain président probable de la commission des voies et moyens abandonnera l’effort de longue haleine du panel pour obtenir les déclarations de revenus de l’ancien président Donald Trump.

La bataille a commencé en 2019, lorsque le comité des voies et moyens contrôlé par les démocrates a demandé à l’IRS les retours de Trump. Le département du Trésor de l’ère Trump, qui supervise l’IRS, a refusé de les fournir et le comité a poursuivi en justice pour eux. Lorsque Biden a pris ses fonctions et que le département du Trésor a décidé de remettre les retours, Trump a contre-attaqué pour arrêter la publication. Il a perdu en cour de district et il a perdu en appel.

Trump a ensuite demandé à la Cour suprême un sursis d’urgence de dernière minute pour arrêter le transfert, et le tribunal l’a accordé le 1er novembre. Désormais, le tribunal pourrait décider n’importe quel jour de lever le sursis ou décider de le prolonger. Si la suspension est levée, le Trésor remettra les déclarations au comité des voies et moyens, probablement en quelques jours.

Buchanan, actuellement le républicain n ° 2 du comité, a déclaré à CNBC que s’il était président, il abandonnerait la demande de déclarations de revenus de Trump car cela soulevait des inquiétudes concernant la vie privée des individus et l’indépendance de l’IRS.

“Washington ne devrait pas utiliser l’IRS comme un outil politique”, a déclaré Buchanan mercredi dans un e-mail à CNBC.

“Cela créerait un dangereux précédent qui permettrait au Congrès de cibler plus facilement les Américains moyens”, a-t-il ajouté.

Contrairement à ses deux autres concurrents pour la première place, Buchanan n’a pas mentionné Trump par son nom.

Le représentant du Missouri GOP, Jason Smith, qui n’est pas lié à Adrian Smith du Nebraska, a déclaré que lui aussi mettrait fin aux efforts de plusieurs années pour obtenir les déclarations de revenus de Trump.

Mais pour Jason Smith, l’abandon de la demande fait partie d’un effort républicain plus large visant à freiner ou à contrecarrer toute une classe d’enquêtes du Congrès sur Trump que les démocrates ont menées pendant qu’il était au pouvoir.