Les républicains élèvent diverses recrues dans le but de remporter la majorité à la maison

Les républicains ont vu la puissance de la stratégie en 2020, lorsque les handicappers et les sondeurs ont prédit que les démocrates élargiraient leur majorité. Au lieu de cela, les démocrates n’ont pas obtenu un seul nouveau siège tandis que les candidats républicains – femmes, minorités et vétérans – en ont remporté 15.

Les agents du parti ont attribué le succès à leur décision de suivre la formule gagnante des démocrates en 2018, recrutant un groupe diversifié de candidats qui les ont aidés à prendre le contrôle de la Chambre.

Maintenant, les républicains disent que c’est un élément crucial de leur stratégie pour construire une majorité durable.

«Nous avons fait un effort important non seulement pour dire que nous ferions le recrutement différemment, mais pour obtenir des recrues plus fortes et nous engager avec force au nom de recrues plus fortes, de recrues plus diversifiées, de recrues qui reflètent leurs électorats et le pays», a déclaré Dan Conston, le président du Congressional Leadership Fund, le super PAC des républicains de la Chambre.

C’est une stratégie frappante pour un parti dont les rangs sont majoritairement blancs et masculins, et comprennent certains législateurs qui ont adoré les émeutiers qui ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier et adopté un langage nativiste et anti-immigré. La branche de campagne des démocrates de la Chambre a mis en lumière l’influence de la droite dure parmi les républicains et a critiqué les dirigeants républicains pour ne pas avoir confronté les extrémistes au sein de leur propre conférence.

Les républicains savent que pour répondre aux prédictions selon lesquelles ils regagneront la Chambre cette année, ils doivent faire appel non seulement à leur base politique d’électeurs de droite et conservateurs, mais aussi aux diplômés universitaires et aux indépendants des banlieues qui sont susceptibles de être aliéné par de telles déclarations et positions. Et les chefs de parti sont impatients de continuer à résoudre leur problème de diversité, les femmes ne composant qu’environ 16% de la conférence et les personnes de couleur 9%.