Les républicains échouent le vote test de Schumer sur le plan d’infrastructure bipartite

WASHINGTON – Un vote de procédure clé sur le plan d’infrastructure bipartite de 1,2 billion de dollars n’a pas été adopté par le Sénat au complet mercredi, après que les républicains se soient unis pour s’opposer à l’adoption d’un projet de loi inachevé.

Le vote a échoué 49-51, avec tous les républicains alignés contre. La mesure, un espace réservé pour le projet de loi éventuel, avait besoin de 60 voix pour franchir un obstacle procédural clé. Dans un Sénat également divisé, les démocrates avaient besoin de 10 voix du GOP pour le faire avancer.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a changé son vote en « non » afin de pouvoir relancer le vote.

Après le vote, un groupe bipartite de 22 sénateurs travaillant sur l’accord sur les infrastructures a publié une déclaration commune.

« Nous avons fait des progrès significatifs et sommes proches d’un accord final. Nous continuerons à travailler dur pour nous assurer que cette législation cruciale est correcte et nous sommes optimistes quant à la finalisation et à la préparation de cette proposition bipartite historique visant à renforcer l’infrastructure américaine. et créer des emplois bien rémunérés dans les prochains jours », a déclaré le groupe.

« Nous apprécions nos collègues des deux côtés de l’allée et l’administration, qui travaillent avec nous pour que cela se fasse pour le peuple américain. »

Le résultat du vote de mercredi était joué d’avance – les républicains n’avaient pas caché leur intention de voter contre.

« Nous ne sommes tout simplement pas prêts », a déclaré le sénateur Rob Portman, R-Ohio, dans une interview sur « Squawk Box » de CNBC mercredi matin.

Au lieu de cela, les républicains avaient appelé Schumer à reporter le vote à lundi pour donner au groupe bipartite plus de temps pour finaliser un accord.

Mais Schumer a rejeté les appels à retarder le vote. « J’ai été très clair sur ce qu’est ce vote », a déclaré Schumer mercredi matin, le qualifiant de « première étape du processus législatif ».

« Ce vote n’est pas une date limite pour régler tous les derniers détails », a-t-il déclaré.

L’échec des efforts de mercredi pour faire avancer le projet de loi n’est qu’un revers mineur pour le leader : Schumer peut réintroduire le projet de loi pour un vote à tout moment.

Schumer et d’autres dirigeants démocrates, avec le soutien du président Joe Biden, cherchent à faire avancer le projet de loi bipartite sur les infrastructures en tandem avec une résolution budgétaire de 3 500 milliards de dollars qui ne recevra probablement aucun soutien républicain.

Le plan bipartite, qui financerait une mise à jour nationale des systèmes d’infrastructure physique tels que les ponts et les voies navigables, comprendrait 579 milliards de dollars de nouvelles dépenses au-dessus d’une base de référence du Congrès et coûterait 1,2 billion de dollars sur huit ans.

La résolution budgétaire, quant à elle, consacrerait des fonds fédéraux à la résolution d’un éventail de problèmes, notamment le changement climatique et les soins de santé.