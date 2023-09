Les républicains échangent des coups dans la guerre civile du Texas GOP après l’acquittement de Ken Paxton

Les républicains du Texas ont échangé des coups samedi après-midi après que le Sénat de l’État a voté en faveur de l’acquittement du procureur général du Texas, Ken Paxton, qui fait face à un certain nombre d’allégations allant de la corruption à une liaison extraconjugale.

Le Sénat de l’État, dirigé par le Parti républicain, a voté l’acquittement de Paxton sur les 16 articles de mise en accusation auxquels il était confronté, avec seulement deux républicains, les sénateurs de l’État Robert Nichols et Kelly Hancock, qui ont traversé les lignes de parti pour voter en faveur de la condamnation du procureur général conservateur. L’éventail des allégations contre Paxton comprenait la corruption, l’utilisation abusive d’informations officielles, l’abus de ses fonctions officielles et les représailles.

L’acquittement intervient quelques mois après que la Chambre des représentants, également dirigée par les Républicains, ait voté massivement en faveur de sa destitution en mai par 121 voix contre 23, ce qui a entraîné sa suspension de ses fonctions.

Paxton a été spécifiquement accusé d’avoir abusé de son statut pour intervenir dans une enquête contre l’investisseur immobilier Nate Paul. Il est également accusé d’avoir tenté d’aider une femme avec laquelle il aurait eu une relation extraconjugale à trouver un emploi. Il a nié tout acte répréhensible, dénonçant les accusations de destitution comme étant politiquement motivées.

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, s’exprime devant la Cour suprême des États-Unis le 1er novembre 2021, à Washington, DC. Le vote d’acquittement de Paxton au Sénat du Texas samedi a déclenché une division parmi les législateurs républicains des États.

Drew Angerer/Getty Images



Le président du Parti républicain du Texas, Matt Rinaldi, avait prédit « une guerre civile républicaine totale » si Paxton était condamné dans une interview avec la chaîne d’information locale WFAA’s. Vous êtes tous des tics podcast. Il a déclaré qu’il pensait que bon nombre des républicains qui ont voté pour destituer Paxton pourraient être vulnérables aux principaux défis.

« Je constate que beaucoup de ces membres seront vulnérables lors de la prochaine primaire et je pense que les électeurs républicains sont très galvanisés autour de cette question », a déclaré Rinaldi.

Paxton a célébré son acquittement au Sénat dans un communiqué publié après le vote, s’en prenant au président de la Chambre des représentants, Dade Phelan, un républicain qui avait précédemment mené son vote de destitution.

« Le simulacre de vote de mise en accusation coordonné par l’administration Biden avec le président libéral de la Chambre des représentants Dade Phelan et son tribunal fantoche a coûté des millions de dollars aux contribuables, perturbé le travail du bureau du procureur général et laissé une tache sombre et permanente sur la Chambre du Texas », il a écrit. « La militarisation du processus de destitution pour régler des différends politiques n’est pas seulement une erreur, c’est aussi immoral et corrompu. »

Phelan, en revanche, a critiqué le Sénat pour ne pas avoir condamné Paxton dans sa propre déclaration.

« Il est regrettable que l’issue de ce processus finisse par céder le contrôle de la plus haute agence chargée de l’application des lois de l’État à un individu qui, je crois, a clairement abusé de son pouvoir, compromis son agence et ses employés, et déplacé des montagnes pour se protéger et en tirer profit. » il a écrit.

Il a ajouté que le vote n’était « pas la fin de cette affaire », puisque Paxton continue de faire face à d’autres poursuites et enquêtes. Il a lancé un avertissement aux sénateurs républicains qui ont voté contre la condamnation de Paxton.

« Si de nouveaux faits continuent à être révélés, ceux qui lui ont permis de conserver son poste auront de lourdes responsabilités », a écrit Phelan dans sa déclaration.

Certains conservateurs ont lancé des attaques contre Nichols et Hancock pour avoir voté contre Paxton. Commentateur et avocat conservateur Rogan O’Handley a écrit dans un article sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement Twitter, « TEXANS : ces 2 traîtres de RINO ont voté pour destituer l’AG Ken Paxton Robert Nichols – district 3 Kelly Hancock – district 9 PRIMAIRE EUX. »

Semaine d’actualités a contacté Nichols et Hancock pour commentaires par e-mail.