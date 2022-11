Les républicains du Wisconsin sont au bord du pouvoir total et anti-veto

Ce coin rural du Wisconsin – comtés de Douglas, Bayfield et Ashland – est devenu essentiel car il compte trois sièges détenus par les démocrates que les républicains semblent susceptibles de conquérir; deux à l’Assemblée et un au Sénat de l’État. Dans tout l’État, le parti n’a besoin d’inverser que cinq districts de l’Assemblée et un au Sénat pour obtenir les majorités des deux tiers requises pour annuler le veto d’un gouverneur.

Ce résultat – «terrifiant», comme l’a décrit Melissa Agard, sénatrice de l’État démocrate et chef de la branche de campagne du parti à la chambre – ouvrirait la voie aux législateurs républicains de l’État pour qu’ils tiennent leurs promesses d’éliminer les élections bipartites de l’État. commission et prendre le contrôle direct des procédures de vote et de la certification des élections.