Les républicains du Wisconsin refusent les augmentations de salaire dans les universités dans la lutte pour le financement de la diversité scolaire

MADISON, Wisconsin (AP) — Les dirigeants de l’Assemblée législative du Wisconsin, contrôlée par les républicains, ont suspendu les augmentations de salaire des employés des universités du Wisconsin tout en approuvant mardi les augmentations d’autres employés de l’État dans le cadre d’une lutte en cours sur les dépenses en matière de diversité, d’équité et d’inclusion du système scolaire.

Le président de l’Assemblée républicaine, Robin Vos, qui copréside la commission des relations de travail de l’Assemblée législative, a promis de bloquer les augmentations de salaire des employés de l’UW jusqu’à ce que le système scolaire réduise de 32 millions de dollars ses dépenses dites DEI.

« Nous ne faisons que la moitié de notre travail aujourd’hui », a déclaré la chef de la minorité démocrate au Sénat, Melissa Agard. « Nous refusons les augmentations de salaire à la moitié de notre personnel public en raison de la résistance d’une personne à l’inclusion sur nos campus. »

Lors de la rédaction du budget en juin, les républicains ont réduit le financement de l’UW de 32 millions de dollars parce qu’ils estimaient que c’était ce que les 13 campus du système consacreraient aux efforts du DEI sur deux ans. Le gouverneur démocrate Tony Evers a utilisé son droit de veto pour sauver 188 postes de DEI à l’université, mais la réduction du financement est restée.

Le budget adopté par le Parlement et signé par Evers prévoyait également des augmentations de salaire pour les employés de l’État de 4 % cette année et de 2 % l’année prochaine. Le comité des relations avec les employés, composé de dirigeants législatifs et contrôlé par 6 contre 2 par les Républicains, a approuvé mardi ces augmentations pour les travailleurs de l’État autres que les quelque 36 000 employés à temps plein du système universitaire.

Le président des universités du Wisconsin, Jay Rothman, a qualifié de « sans précédent » la décision du comité de ne pas voter sur les augmentations de salaire de l’UW et a déclaré que cette décision nuisait à des dizaines de milliers de familles de professeurs et de personnel.

« Nous sommes plus que déçus », a-t-il déclaré. « Il est injuste et injuste de laisser derrière soi les familles de ces facultés et de leur personnel. »

Vos a déclaré mardi qu’il était disposé à approuver des augmentations de salaire pour les employés de l’UW si le système scolaire renonçait au pouvoir de créer ses propres emplois, y compris les rôles DEI. Il a déclaré qu’il prévoyait de rencontrer des responsables de l’UW plus tard mardi pour poursuivre les négociations.

« Il existe une agence au sein du gouvernement de l’État qui est autorisée à créer des postes en dehors du processus législatif », a déclaré Vos, faisant référence à l’UW. « Quand je parle aux gens, ils ne veulent pas d’une quelconque sorte d’agenda idéologique. »

Rothman a refusé de discuter de l’état des négociations avec les législateurs.

Le sénateur républicain Howard Marklein, membre du comité, s’est détaché de la position de Vos. Dans une déclaration après le vote, Marklein s’est dit « très déçu » que les augmentations de salaire de l’UW n’aient pas été programmées pour un vote.

« Les employés locaux de nos campus ne devraient pas être pénalisés par les décisions politiques prises par les dirigeants du système universitaire », a-t-il déclaré.

La lutte dans le Wisconsin reflète une bataille culturelle plus large qui se déroule à travers le pays sur les initiatives de diversité universitaire. Les gouverneurs républicains. Ron DeSantis en Floride et Greg Abbott au Texas ont tous deux signé cette année des lois interdisant le recours à des mesures de diversité, d’équité et d’inclusion dans les admissions d’étudiants et les décisions d’emploi du personnel dans les collèges et universités. Des projets de loi similaires ont été proposés dans une douzaine d’États dirigés par les républicains.

L’écrivain d’Associated Press, Todd Richmond, a contribué à ce rapport.

Harm Venhuizen est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés.

Harm Venhuizen, Associated Press