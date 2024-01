Les républicains du Wisconsin font un dernier effort pour adopter de nouvelles cartes législatives

MADISON, Wisconsin (AP) – Les républicains du Wisconsin ont fait un dernier effort mardi pour éviter que le parti ne soit contrôlé par les libéraux. la Cour suprême de l’État est mise en place nouvelles limites des circonscriptions législatives pour les élections de novembre.

Le Sénat, contrôlé par les Républicains, a adopté les nouvelles cartes du Sénat et de l’Assemblée un peu plus d’une heure après leur dévoilement, ne donnant pas au public ni aux démocrates la possibilité de les examiner avant leur publication. Les démocrates ont déclaré qu’ils n’avaient pas eu le temps d’analyser la proposition avant le vote.

Et les Républicains de l’Assemblée discutaient de l’adoption des cartes proposées par le gouverneur démocrate Tony Evers, sans aucun changement. Cela pourrait empêcher la Cour suprême du Wisconsin d’ordonner des cartes encore pires pour les républicains.

Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Devin LeMahieu, a déclaré que les nouvelles cartes approuvées par le Sénat étaient les mêmes que celles proposées par Evers, mais avec des modifications visant à réduire le nombre de candidats républicains sortants qui devraient s’affronter en novembre.

La carte du gouverneur était « clairement une attaque partisane contre nous », a déclaré LeMahieu.

“Nous voulions simplement rendre les choses plus équitables”, a-t-il déclaré.

Dans une autre tournure, le président de l’Assemblée républicaine, Robin Vos, a déclaré qu’il soutenait l’adoption des cartes proposées par Evers sans aucun changement. Il a déclaré que les républicains peuvent gagner selon les lignes tracées par Evers.

“En gros, nous donnerions au gouverneur Evers une énorme victoire”, a déclaré Vos peu de temps après qu’Evers ait conclu son discours sur l’état de l’État. “Adopter ses cartes, mettre fin au procès me semble être quelque chose sur lequel nous pourrions nous mettre d’accord, mais j’attends que le gouverneur Evers revienne vers nous.”

Le porte-parole d’Evers n’a pas immédiatement renvoyé de message sollicitant des commentaires.

L’Assemblée pourrait voter sur les cartes mercredi.

Le mois dernier, la Cour suprême du Wisconsin a déclaré inconstitutionnelles les limites actuelles des districts tracées par les Républicains et a ordonné de nouvelles cartes. Toujours, Républicains, les démocrates et d’autres ont soumis des cartes que deux consultants engagés par le tribunal sont en train d’examiner. Leur recommandation est attendue le 1er février et le tribunal devrait publier de nouvelles cartes peu de temps après.

Mais le tribunal a déclaré qu’il s’en remettrait au Parlement s’il pouvait adopter des cartes qu’Evers signerait.

Evers et les démocrates semblaient peu susceptibles de soutenir les nouvelles cartes républicaines adoptées par le Sénat, qui apportaient des modifications à ce qu’il proposait.

« Il ne s’agit que d’une chose : les républicains tentent désespérément de conserver le pouvoir », a déclaré le porte-parole d’Evers, Britt Cudaback, avant la publication des cartes. “Arrêt complet.”

Cudaback a déclaré dans un message sur X, anciennement Twitter, que toutes les cartes qui diffèrent des cartes telles qu’Evers les a soumises à la Cour suprême « ne sont pas les cartes du gouverneur. Période.”

Si Evers oppose son veto aux nouvelles cartes républicaines, cela « montrera simplement sa véritable intention d’essayer de priver les électeurs républicains de leur droit de vote dans tout l’État », a déclaré LeMahieu.

Les démocrates ont déclaré que les cartes, détaillées dans un amendement de 169 pages, étaient une tentative des républicains de protéger leurs majorités qui siègent à 22 voix contre 11 au Sénat et à 64 voix contre 35 à l’Assemblée.

“Ce n’est pas une proposition sérieuse que nous avons devant nous”, a déclaré le sénateur démocrate Mark Spreitzer. « Ces cartes apportent des changements qui protègent les républicains sortants. »

Le Sénat a adopté le projet de loi par 17 voix contre 14, quatre républicains se joignant aux dix démocrates contre. Aucun démocrate n’a voté pour.

Toutes les cartes examinées par la Cour suprême du Wisconsin devraient réduire les majorités républicaines.

Selon la carte d’Evers, les Républicains auraient une majorité de sept sièges à l’Assemblée, contre 29 sièges actuellement, et un seul siège au Sénat, selon une analyse de John D. Johnson, chercheur à la faculté de droit de l’Université Marquette. Son analyse a utilisé un modèle statistique pour prédire les résultats des élections législatives de 2022 si elles avaient eu lieu dans les circonscriptions nouvellement proposées.

LeMahieu a déclaré que les changements que les Républicains proposaient aux cartes d’Evers n’affecteraient pas la répartition partisane de chaque district.

Ce n’est pas la première fois que les Républicains tentent de prendre le contrôle du redécoupage. En septembre, trois mois avant que le tribunal n’ordonne de nouvelles cartes, le Assemblée passée un plan radical qui retire aux législateurs le pouvoir de dessiner des cartes et le confie au personnel non partisan.

Mais Evers a rejeté le plan, le qualifiant de « faux », même s’il ressemblait largement à un plan de redécoupage non partisan qu’il préconisait depuis des années.

C’est ce projet de loi que les Républicains du Sénat ont amendé avant de l’adopter mardi. Il a été adopté quelques heures seulement avant qu’Evers ne livre son Adresse de l’État de l’État.