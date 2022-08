Les républicains du Wisconsin embrassent Trump dans une course définie par les griefs de 2020

Maintenant, M. Michels affrontera M. Evers, qui s’est présenté comme un défenseur d’élections équitables et a opposé son veto à plus d’une douzaine de projets de loi adoptés par l’Assemblée législative qui auraient restreint le vote.

M. Michels a proposé de remplacer la commission électorale bipartite du Wisconsin par un organe composé d’un membre de chacun des districts du Congrès gerrymandered de l’État – un moyen pour les républicains de garder le contrôle de l’appareil électoral de l’État pendant au moins la prochaine décennie.

M. Evers a battu des records de collecte de fonds dans le Wisconsin, levant plus de 10 millions de dollars jusqu’en juillet malgré les inquiétudes des démocrates selon lesquelles il ne suscite pas suffisamment d’enthousiasme parmi la base du parti. M. Michels a dépensé plus de 8 millions de dollars de son propre argent depuis qu’il a rejoint la course en avril, et il est susceptible d’investir encore plus dans les élections générales.