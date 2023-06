Les républicains du Wisconsin cherchent un rebond, les démocrates restent offensifs alors que les combats de 2024 se profilent

MADISON, Wisconsin (AP) – Les républicains du Wisconsin encore sous le choc d’une élection d’avril qui a vu les conservateurs perdre le contrôle majoritaire de la Cour suprême de l’État pour la première fois en 15 ans espèrent utiliser leur prochaine convention d’État pour s’unifier et se recentrer sur la course présidentielle de 2024 dans lequel le Wisconsin sera à nouveau un champ de bataille.

Les démocrates, reconnaissant que quatre des six dernières élections présidentielles dans l’État ont été décidées par moins d’un point de pourcentage, essaient de ne pas devenir trop confiants face aux gains récents. Ils se réunissent pour leur convention d’État annuelle à partir du 10 juin à Green Bay.

« Le vent est dans notre dos, mais dans le Wisconsin, personne ne devrait jamais tenir quoi que ce soit pour acquis », a déclaré le président du Parti démocrate de l’État, Ben Wikler. « Je n’ai pas rencontré un seul démocrate qui pense que nous pouvons nous reposer tranquillement. »

Les candidats démocrates, dont le gouverneur Tony Evers et le président Joe Biden, ont remporté 14 des 17 dernières élections à l’échelle de l’État. En avril, la victoire de 11 points de Janet Protasiewicz, candidate à la Cour suprême, soutenue par les démocrates, sur la candidate soutenue par le GOP, a prouvé une fois de plus le pouvoir de l’avortement en tant que problème pour les démocrates. Elle s’est présentée en tant que partisane du droit à l’avortement et pour avoir revisité les cartes des districts politiques dessinées par les républicains, dans une course qui a battu des records de participation.

La sénatrice démocrate américaine Tammy Baldwin, qui a remporté sa course de 2018 par 11 points, est candidate à la réélection l’année prochaine et n’a pas encore attiré d’adversaire républicain. Les républicains expriment déjà des inquiétudes quant à l’absence d’un challenger de premier plan annoncé et à la possibilité d’une autre primaire coûteuse et source de division comme le concours de la Cour suprême de cette année.

Le Wisconsin est depuis longtemps l’un des rares États du champ de bataille, l’un des rares endroits où l’une ou l’autre des parties peut gagner un concours à l’échelle de l’État.

Dans cet esprit, Milwaukee accueillera le premier débat primaire présidentiel républicain en août. Les républicains reviendront l’été prochain pour leur convention nationale. Les démocrates, dans un autre clin d’œil à l’importance du Midwest, se réuniront juste de l’autre côté de la frontière à Chicago pour leur convention nationale en 2024.

Les dirigeants du Parti républicain du Wisconsin tentent de recentrer la base sur les combats à venir, tandis que les récentes pertes et divisions au sein du parti parmi les conservateurs fidèles à l’ancien président Donald Trump posent des défis.

« Je ne viens pas mettre du rouge à lèvres sur le cadavre », a déclaré le président du Parti républicain du Wisconsin, Brian Schimming, qui a pris ses fonctions en décembre. « Nous avons une philosophie de gagner ici. Et cela nécessite de faire beaucoup de choses. Mais nous les faisons. Nous avons prouvé que nous pouvions les faire.

Le thème de la convention républicaine de l’État ce mois-ci, « Red to the Roots », parle directement de la priorité de se connecter avec ses militants de base, dont certains ont rompu avec les chefs de parti à l’ère Trump.

« Nous pouvons gagner lorsque nous sommes unis », a déclaré Schimming. « Nous pouvons gagner lorsque nous sommes concentrés et concentrés sur la base. »

Les républicains du Wisconsin sont divisés entre un groupe qui est « piraté » et « all-in sur Trump » et un segment croissant qui veut passer à autre chose, a déclaré Rohn Bishop, le maire républicain de Waupun et ancien président du GOP du comté de Fond du Lac.

« Si nous suivons la route des revenus de Trump, nous sommes voués à la défaite », a déclaré Bishop, l’un des républicains les plus virulents contre les mensonges de Trump selon lesquels les élections de 2020 ont été volées.

« Si les républicains se ressaisissent, le Wisconsin peut être très proche », a déclaré Bishop.

Brian Westrate, militant de longue date du GOP de l’ouest du Wisconsin, a déclaré que les républicains étaient frustrés, mais également optimistes quant à leurs chances en 2024.

Il compare la position actuelle des républicains à celle de 2009, lorsque les démocrates avaient le contrôle majoritaire de l’Assemblée législative, du bureau du gouverneur, des sièges du Sénat américain et de la majorité des sièges de la Chambre. En 2010, cela a basculé avec les républicains remportant le bureau du gouverneur, un siège au Sénat et le contrôle majoritaire de l’Assemblée législative.

Schimming le dit sans ambages : « La seule chose qui concentre les gens plus que gagner, c’est perdre. »

Les républicains disent que les récentes pertes très médiatisées, y compris la défaite de Trump en 2022, éclipsent les autres gains qu’ils ont réalisés. Ceux-ci incluent la réélection du sénateur américain Ron Johnson l’année dernière, l’obtention d’un siège au Congrès et l’augmentation des majorités au Sénat et à l’Assemblée de l’État juste avant une supermajorité anti-veto sous des cartes qu’ils ont dessinées en 2010 et 2020 qui sont reconnues comme parmi les plus gerrymandered en le pays. Les républicains détiennent également désormais six des huit sièges du Congrès de l’État.

Schimming a déclaré qu’il essayait de rappeler aux fidèles du parti avec une autre élection présidentielle à enjeux élevés qui se profile que « les choses changent rapidement ».

« Les gens sont plus unis que peut-être beaucoup de gens ne s’y attendraient après l’affaire de la Cour suprême », a déclaré Schimming. « Le niveau d’excitation est assez élevé pour nos gens. »

Pourtant, les républicains ont eu du mal à gérer l’avortement après que la Cour suprême des États-Unis a annulé l’année dernière Roe v. Wade. Cela a abouti à une interdiction de l’avortement par l’État en 1849, promulguée avant que les femmes n’aient le droit de vote, qui est revenue en vigueur dans le Wisconsin. Un procès visant à annuler la loi pourrait être décidé par la nouvelle Cour suprême du Wisconsin contrôlée par les libéraux avant les élections de 2024.

Christy Welch est l’un des nombreux démocrates du Wisconsin à avoir décidé de s’impliquer davantage dans la politique après le renversement de Roe. Elle a quitté son emploi l’année dernière « pour essayer d’influencer ce qui se passe avec la politique » et préside maintenant le Parti démocrate du comté de Brown, qui accueillera la convention de l’État.

En plus de l’avortement, les démocrates espèrent également que la Cour suprême du Wisconsin redéfinira les limites des circonscriptions législatives et du Congrès, un autre problème qui a joué un rôle important dans la victoire de Protasiewicz.

« De toute évidence, les gens étaient très excités et c’est vraiment bien de pouvoir profiter de l’élan et des victoires », a déclaré Welch.

Scott Bauer, l’Associated Press