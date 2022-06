Les républicains du Texas approuvent la plate-forme d’extrême droite déclarant l’élection de Biden illégitime

Le Parti républicain du Texas a fait une série de déclarations d’extrême droite dans le cadre de sa plate-forme officielle de parti au cours du week-end, affirmant que le président Biden n’était pas légitimement élu, lançant une « réprimande » au sénateur John Cornyn pour son travail sur la législation bipartite sur les armes à feu et se référant à l’homosexualité comme « un choix de vie anormal ».

La plate-forme a été votée à Houston lors de la convention de l’État partie, qui s’est terminée samedi.

Les résolutions concernant M. Biden et M. Cornyn ont été approuvées par un vote vocal des délégués, selon James Wesolek, le directeur des communications du Parti républicain du Texas. Les déclarations sur l’homosexualité – ainsi que des positions supplémentaires sur l’avortement qui appelaient les étudiants à «se renseigner sur l’humanité de l’enfant à naître» – figuraient parmi plus de 270 planches qui ont été approuvées par un comité de plate-forme et votées par le plus grand groupe de convention délégués utilisant des bulletins papier. Les résultats de ces votes étaient toujours attendus dimanche, mais M. Wesolek a déclaré qu’il était rare qu’une planche soit rejetée par l’ensemble de la convention après avoir été approuvée par le comité.

Les résolutions adoptant les fausses affirmations selon lesquelles l’ancien président Donald J. Trump a été victime d’une élection volée en 2020 ainsi que les autres déclarations étaient les derniers exemples de républicains du Texas se déplaçant plus à droite ces derniers mois. Les républicains contrôlent les deux chambres de la législature, le manoir du gouverneur et tous les bureaux de l’État, et ont utilisé leur domination pour faire adopter une législation anti-avortement stricte, créer des problèmes de chaîne d’approvisionnement en ajoutant temporairement des inspections d’État supplémentaires à la frontière et renommer l’État soutenu par Trump procureur général sur un membre de la famille Bush lors d’un second tour en mai.