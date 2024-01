Les Républicains du Texas à Biden : « Vous avez choisi le mauvais État », « Arrêtez votre guerre contre le Texas »

Utilisant des termes idéologiques extrêmes, les Républicains de la Chambre ont renforcé lundi leur opposition à la Maison Blanche au milieu d’une impasse entre l’administration et le Texas sur la sécurité des frontières, les législateurs républicains exhortant l’État à “tenir la ligne” contre le gouvernement fédéral.

“Soutenez le Texas. Maintenez la ligne”, a déclaré la représentante Beth Van Duyne, R-Texas, lors d’une conférence de presse avec plus de 20 membres républicains au Capitole lundi. “Et ne recule jamais.”

Le représentant Brian Babin, républicain du Texas, a déclaré que si la confrontation à la frontière “devient une colline sur laquelle mourir, je peux vous dire que je rejoindrai volontiers mon État”.

L’administration Biden et le Texas sont engagés dans une querelle juridique sur la question de savoir si l’État peut utiliser des fils barbelés à la frontière sud, la Cour suprême des États-Unis ayant statué plus tôt ce mois-ci que les agents fédéraux peuvent retirer les fils. Les autorités du Texas se sont engagées à continuer d’installer le câble, et les républicains de Washington ont encouragé l’État à maintenir sa politique frontalière face à la décision du tribunal.

Le représentant Randy Weber, R-Texas, a dit au président Joe Biden de « mettre fin à votre guerre contre le Texas ».

“Monsieur le Président, vous avez choisi le mauvais État”, a déclaré Weber lundi. “Vous avez choisi le mauvais gouverneur avec qui vous embêter. Vous avez choisi la mauvaise délégation d’État avec qui vous embêter.”

Les républicains ont qualifié les enjeux de la crise frontalière de désastreux, tout comme d’autres responsables texans qui ont mis en garde contre une guerre civile. Le Parti républicain a carrément imputé la faute au président et aux responsables de son administration pour le nombre record de rencontres avec des migrants à la frontière sud l’année dernière.

Le représentant Chip Roy, R-Texas, a soutenu que les intentions étaient insidieuses. “Il s’agit d’un effort délibéré visant à inonder notre société, à saper notre mode de vie et à détruire la civilisation occidentale”, a déclaré Roy lors de la conférence de presse de lundi.

La rhétorique de la droite s’intensifie alors que les républicains de la Chambre des représentants se préparent à destituer le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, et à rejeter un compromis bipartisan du Sénat sur la sécurité des frontières et la politique d’immigration.

WASHINGTON, DC – 29 JANVIER : le représentant Chip Roy (R-TX) prend la parole lors d’une conférence de presse au Capitole des États-Unis le 29 janvier 2024 à Washington, DC. La présidente de la conférence républicaine de la Chambre, Elise Stefanik (R-NY), a tenu la conférence de presse aux côtés des membres républicains du Congrès du Texas et a parlé aux journalistes des négociations sur une législation visant à fournir des […] Anna Moneymaker/Getty Images

Une révision par le Comité de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants de deux articles de mise en accusation accusant Mayorkas de violation de la loi et d’abus de confiance du public est prévue pour mardi. Les leaders parlementaires pourraient présenter la mesure dès la semaine prochaine.

Les négociateurs du Sénat devraient publier cette semaine leur projet de loi tant attendu sur les frontières et l’immigration. Mais le message des Républicains de la Chambre est effectivement de ne pas s’en soucier.

“L’orateur a continué à dire que le projet de loi du Sénat sur les frontières, comme cela a été rapporté, est mort dès son arrivée à la Chambre”, a déclaré lundi aux journalistes le président du House Freedom Caucus, Bob Good, R-Va., après une réunion avec les dirigeants du GOP. “Il l’a dit publiquement et en privé.”

Le président de la Chambre, Mike Johnson, a utilisé cette formulation dans une lettre qu’il a envoyée vendredi aux républicains de la Chambre. Lui et d’autres républicains de la Chambre se rangent du côté de l’ancien président Donald Trump, qui a également critiqué l’accord du Sénat avant même sa publication.

« Si les rumeurs sur le contenu du projet de proposition étaient vraies, celui-ci serait de toute façon mort à son arrivée à la Chambre », a déclaré Johnson.

Depuis, Johnson a redoublé d’efforts à mesure que davantage de détails sur le projet de loi du Sénat ont été divulgués. Un détail dont les Républicains se sont emparés est que le projet de loi accorderait au Département de la Sécurité intérieure une nouvelle autorité d’urgence pour fermer la frontière si la moyenne quotidienne des rencontres de migrants atteignait 4 000 sur une période d’une semaine. Ce qui est encore plus bouleversant pour le Parti républicain est que la mesure n’imposerait pas la fermeture de la frontière tant que la moyenne hebdomadaire des migrants traversant illégalement (sans compter ceux arrivant légalement par les points d’entrée) ne dépasse pas 5 000 ou que les passages illégaux ne dépassent 8 500 en une seule journée.

L’orateur a déclaré lundi sur les réseaux sociaux qu’une autorité chargée de fermer les frontières ne devrait autoriser aucun passage illégal, qualifiant la proposition du Sénat de « vouée à l’échec ».

“Des milliers de personnes par jour, c’est scandaleux”, a déclaré Johnson. “Le nombre doit être ZÉRO.”

Byron Donalds, membre du House Freedom Caucus, n’a eu aucun problème à rejeter, sans être vu, le paquet bipartite sur les frontières du Sénat.

« L’accord du Sénat est nul. Les éléments sont déjà nuls. Ils sont terribles », a déclaré le républicain de Floride aux journalistes après avoir quitté la réunion de direction de lundi avec Johnson.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi certains de ses homologues du Sénat continueraient de défendre un accord bipartite que les Républicains de la Chambre semblent déterminés à ignorer totalement, Donalds a haussé les épaules.

« Ce sont ces gens qui concluent généralement de mauvaises affaires pour le peuple américain », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il « n’attendrait rien de moins » de la part de l’establishment ici à Washington.

Donalds a insisté sur le fait que le président Joe Biden dispose de tous les outils dont il a besoin pour sécuriser la frontière sud. Il ne veut tout simplement pas.

“Ils n’ont pas besoin que nous fassions quoi que ce soit”, a déclaré Donalds lundi soir, insistant sur le fait que Biden “a brisé le problème grâce à l’action de l’exécutif” et peut y remédier en rétablissant les politiques de l’ère Trump en place lorsqu’il a pris ses fonctions.

« Le président peut faire volte-face dès maintenant. Ils peuvent rédiger un EO demain à la Maison Blanche et changer tout cela », a affirmé Donalds, notant qu’il serait même prêt à donner un coup de main. «Je vais rédiger un décret pour lui. Et puis tout changera à la seconde où il le signera.