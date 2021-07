Les républicains du Tennessee montrent comment le scepticisme à l’égard des vaccins a dégénéré en hostilité

Avec seulement environ 38% de sa population entièrement vaccinée, le Tennessee a désespérément besoin de plus de personnes pour recevoir le vaccin Covid. Au lieu de cela, les républicains de l’État font la guerre aux vaccins pour les raisons les plus fallacieuses.

Sous la pression de républicains de plus en plus hostiles aux vaccins, le département de santé publique du Tennessee a licencié son principal responsable des vaccins plus tôt cette semaine, puis a interdit aux responsables de l’État de s’engager dans des campagnes de vaccination sous toutes ses formes auprès des mineurs. Ces développements surviennent alors que la moyenne des nouveaux cas quotidiens de Covid-19 dans l’État a plus que doublé depuis le mois dernier.

Le fonctionnaire, le Dr Michelle Fiscus, n’a pas été informé dans sa lettre de licenciement pourquoi elle était licenciée (selon un examen de cette lettre par le Tennessean). Mais elle a déjà été critiquée par les républicains pour une lettre qu’elle a envoyée aux prestataires de soins médicaux au sujet de la «doctrine des mineurs matures» de l’État, une politique en place depuis 1987 qui permet aux prestataires de soins de santé de vacciner les mineurs de 14 ans et plus sans le consentement de leurs parents. Elle allègue qu’elle a été licenciée pour ce plaidoyer, ou, en d’autres termes, pour avoir fait « [her] travail. »

Bien qu’il y ait eu un exode des responsables de la santé publique pendant la pandémie dans de nombreux États, les développements au Tennessee montrent comment le scepticisme vis-à-vis des vaccins évolue en une hostilité pure et simple contre les vaccins – et comment cette hostilité se traduit en politique dans les États où les taux de vaccination sont à la traîne. (Le Tennessee se classe au 44e rang sur les 50 États pour le pourcentage de résidents entièrement vaccinés.)

Que se passe-t-il au Tennessee

Fiscus, le directeur médical des maladies évitables par la vaccination et des programmes de vaccination du département, est devenu un point d’éclair pour cette colère en raison de la lettre susmentionnée informant les prestataires médicaux de la doctrine du mineur mature.

Lors d’une audience le mois dernier, les républicains ont qualifié la lettre de Fiscus de « répréhensible » et l’ont accusée de « faire pression par les pairs » sur les adolescents.

« On dirait que le ministère de la Santé fait du marketing auprès des enfants et on dirait que vous défendez », a déclaré le sénateur de l’État Kerry Roberts (R), selon le Tennesseean. « Marchez auprès des parents, ne commercialisez pas auprès des enfants. Période. »

Puis, lundi, Fiscus a été relâché. En réponse, elle a écrit une lettre publiée par le Tennessean dans laquelle elle a dit qu’elle avait « peur pour mon état ».

« C’était mon travail de fournir une éducation fondée sur des preuves et un accès aux vaccins afin que les Tennesséens puissent se protéger contre COVID-19″, a écrit Fiscus. « J’ai maintenant été licencié pour avoir fait exactement cela. »

Signe de la façon dont les responsables de l’État tentent de s’adapter à l’hostilité des républicains contre les vaccins, le médecin-chef du Tennessee, le Dr Tim Jones, a écrit un e-mail au personnel après le licenciement de Fiscus leur enjoignant de ne mener « aucune sensibilisation proactive concernant les vaccins de routine » et « aucune sensibilisation concernant le vaccin contre le VPH.

Selon le Tennessee :

Si le service de santé doit publier des informations sur les vaccins, le personnel est invité à retirer le logo de l’agence des documents. Le service de santé arrêtera également tous les événements de vaccination COVID-19 sur la propriété de l’école, malgré la tenue d’au moins un événement de ce type ce mois-ci. Les décisions de mettre fin à la vaccination et aux événements scolaires proviennent directement de la commissaire à la santé, le Dr Lisa Piercey, indique le rapport interne.

Pendant ce temps, les enfants inscrits dans les écoles publiques du Tennessee doivent toujours suivre le calendrier de vaccination publié par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Le scepticisme à l’égard des vaccins est devenu une hostilité aux vaccins

Des politiques comme la Mature Minor Doctrine pourraient être importantes pour les adolescents dont les parents regardent beaucoup Fox News, où le scepticisme face aux vaccins est devenu un sujet majeur ces derniers mois.

L’émission la mieux notée de Tucker Carlson, par exemple, met en évidence presque tous les soirs des histoires de personnes ayant de mauvaises réactions au vaccin Covid et décrit les efforts du gouvernement, des institutions et des entreprises du secteur privé pour encourager davantage de personnes à se faire vacciner comme rampantes autoritarisme.

Pendant ce temps, même si les vaccins se sont avérés sûrs et efficaces pour les enfants aussi jeunes que 12 ans, l’ancien président Donald Trump a utilisé une interview de Fox News le mois dernier pour invoquer le genre de rhétorique anti-vax dont il faisait régulièrement le trafic avant sa campagne présidentielle de 2016. , en disant « le vaccin sur les très jeunes est quelque chose que vous devez vraiment arrêter ».

« Franchement, nous avons de la chance d’avoir le vaccin, mais le vaccin sur les très jeunes est quelque chose que vous devez vraiment arrêter » – Trump, poussant des points de discussion anti-vax sur Hannity pic.twitter.com/ODZFDOShnu -Aaron Rupar (@atrupar) 17 juin 2021

Peut-être le plus flagrant, la représentante Marjorie Taylor Greene (R-GA) a récemment comparé l’initiative de l’administration Biden de faire du porte-à-porte pour encourager les gens à se faire vacciner aux « chemises brunes » de l’ère nazie. Le sénateur Ron Johnson (R-WI), quant à lui, a utilisé les apparitions de Fox News et les événements médiatiques pour mettre en évidence les histoires de personnes qui ont eu de mauvaises réactions à un vaccin Covid, même si la grande majorité des gens éprouvent des problèmes légers ou nuls du tout, D’après le CDC.

« Ce n’est pas parce que le vaccin est généralement sûr qu’il est sûr à 100% », a déclaré Johnson le mois dernier. Bien que cette déclaration soit vraie, la Food and Drug Administration note qu’elle « continue de trouver que les avantages connus et potentiels l’emportent clairement sur les risques connus et potentiels », et Johnson a utilisé à plusieurs reprises des chiffres trompeurs pour sensationnaliser les risques de se faire vacciner. De plus, le vaccin est beaucoup plus sûr que de contracter réellement Covid-19, qui a maintenant tué plus de 600 000 Américains.

Pour être clair, certaines voix républicaines responsables exhortent les gens à se faire vacciner. Mais la partie la plus Trumpiest du GOP semble passer du scepticisme à l’égard des vaccins à l’hostilité pure et simple. Lors de l’événement CPAC de la semaine dernière à Dallas, par exemple, les participants ont applaudi lorsque l’auteur Alex Berenson, un invité fréquent de Fox News qui s’est bâti la réputation de diffuser de la désinformation sur les vaccins Covid, a noté que le gouvernement fédéral n’atteignait pas ses objectifs de vaccination.

Quelques heures plus tard, le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, a décrit cette scène au CPAC comme « effroyable» et « presque terrifiant ».

L’hostilité au vaccin du GOP est basée sur la politique, pas sur la santé publique

Il n’y a pas si longtemps, des républicains comme Ron Johnson chantaient un air très différent sur le vaccin Covid. En décembre, par exemple, Johnson a déclaré que Trump « méritait beaucoup de crédit » pour son « opération brillante » pour « produire un vaccin pendant qu’il était testé et approuvé ».

Le Washington Post a mis en place une vidéo soulignant comment un certain nombre de républicains ont fait l’éloge des vaccins Covid lorsque Trump était au pouvoir, pour devenir sceptiques une fois qu’ils sont devenus un outil utile pour faire dérailler les objectifs de vaccination de l’administration Biden.

Ironiquement, les personnes les plus blessées par le genre de rhétorique anti-vax qui est devenue monnaie courante parmi les politiciens du GOP sont leurs propres électeurs. Comme le politologue Seth Masket l’a récemment détaillé pour le Denver Post, il existe une corrélation «remarquablement forte» entre les États que Biden a remportés en 2020 et les États qui ont des taux de vaccination supérieurs à 70%. Dans le même ordre d’idées, NPR a rapporté le mois dernier que « Trump a remporté 17 des 18 États avec les taux de vaccination des adultes les plus bas » et que « beaucoup de ces États ont une proportion élevée de Blancs sans diplôme universitaire ».

« Pour le dire franchement », comme l’a écrit mon collègue German Lopez, « la polarisation tue des gens ».

Cette rhétorique et l’effet qu’elle a eu sur le plafonnement des taux de vaccination aux États-Unis présentent des risques pour tout le monde. Les enfants de moins de 12 ans ne peuvent toujours pas se faire vacciner, des conditions préexistantes signifient que certains groupes d’adultes ne peuvent pas être vaccinés ou ne bénéficient pas de tous les avantages des vaccins, et la propagation continue de la communauté dans des endroits comme le Tennessee présente plus d’opportunités pour le coronavirus de muter en variantes nouvelles et potentiellement plus dangereuses.

Au lieu de vanter les succès de l’opération Warp Speed ​​de l’administration Trump et le rôle qu’elle a joué pour aider Moderna et Johnson & Johnson à développer rapidement des vaccins Covid, un segment fort et influent du GOP a choisi d’essayer de persuader les partisans de Trump de ne pas se faire vacciner. Et les développements au Tennessee indiquent que cette guerre contre la science de la santé publique ne s’arrêtera pas avec le vaccin Covid.