Les républicains du Sénat tentent de ralentir le processus de relance au milieu d’une urgence nationale

Le président Ron Johnson (R-WI) prend la parole au début d’une audience du Comité sénatorial de la sécurité intérieure sur la réponse du gouvernement à l’épidémie de Covid-19 le 5 mars 2020 à Washington, DC. | Samuel Corum / Getty Images

Les républicains font ce qu’ils peuvent pour retarder l’adoption du projet de loi Covid-19.

Les républicains du Sénat – en commençant par une lecture de l’intégralité du plan de relance jeudi – tentent de ralentir le processus législatif sur le projet de loi autant que possible dans un effort pour rendre les choses inconfortables pour les démocrates.

Cela signifie également, cependant, qu’ils retardent l’adoption de la législation au milieu d’une crise de santé publique en cours, alors que des millions de personnes et des milliers d’entreprises attendent l’aide du Congrès.

Dans un effort dirigé par le sénateur Ron Johnson (R-WI), les républicains ont demandé aux greffiers du Sénat de lire à haute voix le projet de loi de relance complet de 628 pages, une pratique autorisée pour chaque mesure mais souvent ignorée en raison de la lenteur. Et vendredi, les républicains se préparent pour un «vote-a-rama», où ils proposeront amendement après amendement dans le cadre d’une série de votes que le Sénat doit détenir – à tel point que certains législateurs pensent que cela pourrait être le la plus longue que la chambre ait jamais endurée.

«C’est indéfini, vous savez. Beaucoup de gens veulent proposer beaucoup d’amendements et … qui sait quand cela commence », a récemment déclaré le whip de la minorité au Sénat John Thune (R-SD) aux journalistes.

De telles tactiques ont été communes au processus de réconciliation budgétaire, qui autrement subvertit une partie du pouvoir du parti minoritaire sur le Sénat, et que les démocrates utilisent pour adopter le projet de loi tout en évitant l’obstruction systématique. Parce que le processus peut être utilisé pour les contourner, le parti minoritaire capitalise souvent sur la procédure pour envoyer un message sur son opposition au projet de loi en cours. En 2017, par exemple, les démocrates ont utilisé des amendements lors du vote-a-rama pour exprimer leur soutien à la loi sur les soins abordables alors que les républicains tentaient de l’abroger.

« Vote-a-rama est la punition que le parti minoritaire peut infliger au parti majoritaire pour avoir utilisé les processus rationalisés mis en place dans le processus budgétaire et la réconciliation », a déclaré Zach Moller, un ancien membre du Comité sénatorial du budget, à Marketplace.

Cependant, les retards actuels se produisent également dans un contexte spécifique et urgent: alors que les républicains tentent de prolonger l’examen du projet de loi, les gens continuent de subir de graves retombées économiques et de santé publique, et le Congrès se précipite pour atteindre la date limite du 14 mars. Étant donné que le soutien amélioré de l’assurance-chômage devrait expirer à cette date, les législateurs essaient d’approuver le projet de loi rapidement afin d’éviter de franchir cette falaise, ce qui mettrait en danger les prestations d’environ 12 millions de personnes.

Les prochaines étapes du soulagement de Covid-19, brièvement expliquées

Le Sénat est sur le point de passer quelques longues journées et nuits alors que les législateurs concluront le processus de réconciliation cette semaine. Après avoir approuvé jeudi une motion pour passer au projet de loi Covid-19, la Chambre haute prend les mesures suivantes avant de voter sur son adoption:

Les républicains demandent actuellement que le projet de loi soit lu dans son intégralité: Johnson a fait pression pour que les 628 pages du projet de loi soient lues au motif qu’il devrait y avoir de la transparence sur ce qu’il contient. Sa demande est susceptible d’ajouter plusieurs heures au processus législatif et de pousser un vote final. «S’ils ajoutent près de 2 milliards de dollars à la dette nationale, au moins, nous devrions savoir ce qu’il y a dans le projet de loi», avait écrit Johnson sur Twitter. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a, quant à lui, rétorqué que ses efforts ne changeraient pas le résultat. «Nous savons tous que cela ne fera que retarder l’inévitable. Cela ne fera guère plus que quelques maux de gorge pour les greffiers du Sénat qui travaillent très fort », a-t-il déclaré.

Selon les règles de rapprochement budgétaire, les législateurs ont jusqu’à 20 heures pour discuter des dispositions du projet de loi et faire valoir leurs arguments respectifs à leur sujet une fois la lecture terminée. Il y aura une session de vote pour les amendements marathon: Les législateurs démocrates ont pour la plupart déjà mis au point les modifications de fond de la législation de la Chambre, mais les sénateurs ont la possibilité de proposer d’autres amendements lors du vote-a-rama, après la fin des 20 heures de débat. Cet exercice, qui comprend des votes consécutifs sur une série de questions, comprendra probablement des amendements liés à l’aide de Covid-19 ainsi que de nombreux autres qui visent simplement à forcer un vote sur un sujet litigieux: en février, les républicains ont proposé des amendements. pour emballer le terrain et soutenir le pipeline Keystone XL dans le vote-a-rama de février.

Il y a beaucoup en jeu dans ce programme de secours Covid-19, qui comprend 1 400 dollars de chèques de relance, 400 dollars d’assurance-chômage hebdomadaire améliorée et 350 milliards de dollars d’aide publique et locale. Jusqu’à présent, les démocrates sont restés unis dans leurs tentatives pour le faire avancer – et selon que des sénateurs du GOP adhèrent ou non, ils pourraient finalement devoir le faire passer eux-mêmes.

De nombreux républicains, quant à eux, semblent parfaitement disposés à s’attarder sur la législation malgré le soutien critique qu’elle apporterait à de nombreuses personnes actuellement dans le besoin.