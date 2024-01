Les Républicains du Sénat sont amers face à la destitution de Biden : « Ils n’ont rien » (Exclusif)

Les démocrates de la Chambre des représentants ont destitué le président Donald Trump à deux reprises au cours d’un même mandat. Désormais, les républicains de la Chambre des représentants pourraient destituer le président Joe Biden et son chef de la sécurité intérieure dans un an – une année électorale, en plus.

Les efforts en cours pour évincer Biden et le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas – ni l’un ni l’autre ne sont susceptibles d’être reconnus coupables par les deux tiers d’un Sénat dirigé par les démocrates – risquent de paralyser un Sénat déjà lent. Les Républicains du Sénat se montrent peu enclins à servir comme jurés dans les deux scénarios.

“C’est une chose cynique à dire, mais j’espère en quelque sorte que les preuves ne les mèneront pas à un endroit où ils se sentiront obligés de subir une mise en accusation”, a déclaré la sénatrice Cynthia Lummis, R-Wyo., à propos d’elle. collègues de la chambre basse, spéculant que la plupart des républicains de la Chambre préféreraient éviter de voter pour destituer Biden et Mayorkas.

“Donc, je croise les doigts pour que les preuves ne les conduisent pas là”, a-t-elle ajouté.

Lummis était l’une des douzaines d’entretiens menés par The Messenger avec des membres de la Conférence républicaine du Sénat, qui ont révélé peu d’enthousiasme à l’idée de soumettre la chambre à un procès en impeachment, sans parler de deux, lorsque les électeurs choisiront le prochain président en novembre.

« Nous en avons traité deux il y a quelques années, mais ce n’était pas le cas en même temps », a observé le sénateur Mike Braun de l’Indiana.

En effet, la Chambre alors dirigée par les démocrates a destitué Trump en décembre 2019 et de nouveau en janvier 2021, plongeant le Sénat dans deux procès de près de trois semaines qui se sont tous deux soldés par un acquittement. Des efforts similaires pour éliminer Biden et Mayorkas aboutiraient probablement à la même conclusion.

Le Sénat s’apprête à passer 20 semaines de vacances entre février et la mi-novembre, date à laquelle les sénateurs reviendront une semaine après le jour du scrutin. Cette période pourrait s’avérer cruciale pour les sénateurs démocrates vulnérables comme Jon Tester du Montana et Sherrod Brown de l’Ohio, qui pourraient être contraints de quitter la campagne électorale à la suite d’un procès politique. De plus, la poursuite de deux démarches de destitution non soutenues par le peuple américain risque également de se retourner contre une conférence républicaine de la Chambre des représentants qui doit conserver des sièges critiques dans les districts remportés par Biden pour préserver sa majorité très étroite.

Un décembre Sondage mariste a constaté que si 78 % des républicains approuvent l’enquête de destitution de Biden menée par la Chambre, 74 % des démocrates et 50 % des indépendants ne le font pas.

Les électeurs du sénateur Todd Young dans l’Indiana ne sont pas enthousiasmés par une destitution, a-t-il déclaré, qualifiant d’éventuels procès au Sénat de « longs » et de « très controversés ».

“J’ai longtemps exprimé ma crainte que les mises en accusation anticipées ne deviennent la norme au sein de cet organe”, a-t-il ajouté.

Braun a suggéré que les deux enquêtes sont « pleinement justifiées » en raison de la difficulté pour les législateurs d’obtenir des informations de la Maison Blanche et de l’administration Biden.

“Cet endroit est intrinsèquement lent dans tout ce qu’il fait, alors comment nous gérerions cela – je pense qu’ils seraient coordonnés de manière à ce que nous puissions nous en sortir”, a-t-il déclaré à propos de la possibilité d’organiser deux procès en destitution. “Mais je ne sais pas si ça va arriver ici.”

Selon le sénateur Pete Ricketts du Nebraska, l’enquête de destitution de Biden est un effort pour aider les républicains de la Chambre des représentants à récupérer des documents auprès de l’administration, tandis que l’enquête sur Mayorkas est leur manière de mettre en évidence « la situation scandaleuse à la frontière sud, où nous avoir une catastrophe.

Les enquêtes menées par trois comités de la Chambre – Surveillance, Pouvoir judiciaire et Voies et moyens – n’ont pas encore révélé de crimes ou de délits graves de la part de Biden, et la pression visant à destituer Mayorkas de ses fonctions semble être en grande partie due à des divergences politiques.

Le président Joe Biden et le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, font tous deux face à des accusations de destitution de la part des républicains qui contrôlent la Chambre des représentants. SAUL LOEB/AFP via Getty Images

“Je n’ai encore entendu aucune preuve suggérant qu’une norme constitutionnelle a été respectée pour la destitution”, a déclaré le sénateur Mitt Romney de l’Utah. “Les enquêtes sont en cours, on verra ce qu’ils vont donner, mais pour l’instant ils n’ont rien.”

Le Sénat est tenu d’adopter tous les articles de mise en accusation envoyés par la Chambre. Selon un Rapport du Service de recherche du Congrèsles règles exigeraient que le Sénat se réunisse à midi pour le procès six jours par semaine, bien que la majorité puisse modifier cet horaire, et qu’aucune affaire législative ou exécutive ne puisse avoir lieu pendant que la chambre « siège en tant que Cour de mise en accusation ».

Déjà, le travail législatif à la Chambre est lent. Un petit groupe bipartisan de sénateurs négocie toujours un accord sur la sécurité des frontières et l’immigration qui débloquerait des dizaines de milliards de dollars pour l’Ukraine, Israël, l’Indo-Pacifique et l’aide humanitaire à Gaza. Et les législateurs ont repoussé à deux reprises les délais de financement tout en faisant peu de progrès dans les crédits annuels pour l’exercice en cours.

Plusieurs républicains du Sénat ont souligné que les questions politiques étaient une priorité bien plus importante que la poursuite de deux procédures de destitution. Le sénateur Joni Ernst de l’Iowa a exhorté la chambre à se concentrer sur l’adoption des crédits, tout comme le sénateur John Hoeven du Dakota du Nord, qui a également souligné l’importance d’aborder la sécurité des frontières.

« N’oubliez pas qu’ils sont en train de mener un processus d’enquête et qu’ils sont très réfléchis à ce sujet », a-t-il prévenu. « Ils veulent obtenir tous les faits, toutes les informations, et nous verrons donc où cela nous mènera. Mais cela ne se fera pas ici – cela prendrait du temps. Nous avons le temps de faire notre travail et nous devons le faire.

Les législateurs républicains interrogés pour cette histoire ont lancé plus de critiques à l’encontre des Mayorkas que de Biden, y compris le sénateur Ted Cruz du Texas, qui a fait valoir que les Mayorkas auraient dû être démis de leurs fonctions il y a des années.

« Ce n’est pas qu’il soit mauvais dans son travail. Ce n’est pas qu’il soit négligent », a déclaré Cruz. « C’est qu’il défie délibérément la loi fédérale et qu’il n’essaie pas de sécuriser la frontière. Il essaie d’accélérer l’immigration clandestine.»

Cruz a déclaré que la principale raison pour laquelle les républicains de la Chambre devraient destituer Mayorkas « est de présenter au peuple américain les faits horribles et inhumains de ces frontières ouvertes ». Il a ensuite cité le nombre de décès dus à des surdoses de drogue et le nombre d’enfants et de femmes brutalisés et agressés sexuellement par des trafiquants d’êtres humains à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

“C’est un coût humain énorme en termes de mort, de souffrance et de misère, et malheureusement Joe Biden et Kamala Harris et pratiquement tous les démocrates du Congrès sont prêts à ignorer tout cela et à permettre que cela se poursuive à perpétuité”, a-t-il déclaré. affirmant que les démocrates considèrent les immigrants illégaux comme de futurs électeurs démocrates. « Ils prennent donc la décision grossière et cynique que le pouvoir politique compte plus que les vies qu’ils détruisent. »

Le sénateur Eric Schmitt du Missouri a déclaré que le Parti républicain de la Chambre des représentants semble se concentrer davantage sur Mayorkas que sur Biden. Il a qualifié le chef de la sécurité intérieure d’« échec lamentable ».

« Cela ne m’inquiète pas », a-t-il déclaré à propos de la perspective de deux procès en impeachment cette année. « Chuck Schumer ne veut vraiment rien faire, donc nous avons beaucoup de temps sur le terrain. Nous ne faisons littéralement pas grand-chose ici, donc je ne pense pas que nous serons surchargés de travail.

« Ce Sénat ici ne peut même pas traiter nos projets de loi de crédits en temps opportun », a ajouté le sénateur Roger Marshall du Kansas. « Il faut un parti volontaire pour vouloir réaliser certaines de ces choses. L’une de mes plus grandes frustrations venant du monde privé ici est l’incapacité de marcher et de mâcher du chewing-gum.

Trump, qui est sur le point de remporter l’investiture présidentielle du Parti républicain cette année et d’affronter Biden lors d’une revanche aux élections générales, a appelé les républicains la semaine dernière à rejeter un accord frontalier à moins qu’ils n’obtiennent tout ce dont ils ont besoin pour « mettre fin à l’INVASION ».

Un jour plus tard, le conseiller de Trump, Stephen Miller, a également pris la parole.

“Biden a mis fin à toutes les politiques frontalières de Trump qui ont abouti à la frontière la plus sûre de l’histoire américaine”, a déclaré Miller. a écrit sur les réseaux sociaux. « Ce faisant, Biden a volontairement et délibérément déclenché l’enfer sur terre. Mettez-le en accusation. Destituer Mayorkas. Et votez contre le dernier démocrate.

Les démocrates du Sénat sont soulagés d’apprendre qu’environ un quart de leurs collègues républicains à la Chambre pensent que la destitution est une mauvaise idée pour le Parti républicain et pour l’ensemble du Congrès américain.

“Cela se retourne déjà contre nous”, a déclaré au Messenger le sénateur Richard Blumenthal, démocrate du Connecticut, membre de la commission judiciaire du Sénat, qui a exercé trois mandats. discours » et désespéré que le Congrès « soit aux prises avec des défis de fond ».

“C’est juste du théâtre politique”, a déclaré la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., dans une interview. « Et ce n’est même plus très intéressant. Qui s’en soucie? Les Américains veulent voir le gouvernement faire son travail.

Nicole Gaudiano et Warren Rojas ont contribué à ce rapport.