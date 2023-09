Les Républicains du Sénat se moquent des changements apportés au code vestimentaire

WASHINGTON — Les Républicains ont ridiculisé lundi l’assouplissement du code vestimentaire de la Chambre haute par le chef de la majorité Chuck Schumer, qui permettra le port de vêtements de loisirs au Sénat.

La sénatrice Shelley Moore Capito de Virginie occidentale a qualifié les règles assouplies de « terribles », la sénatrice de Caroline du Sud Lindsey Graham a déclaré qu’il n’était « pas un grand fan », et le sénateur Chuck Grassley de l’Iowa a simplement déclaré : « Ça pue ».

Les critiques franches des nouvelles règles, entrées en vigueur lundi, comprenaient même des moqueries de la sénatrice Susan Collins du Maine, qui a plaisanté auprès des journalistes en disant qu’elle prévoyait de « porter un bikini » mardi.

« Je pense qu’il y a une certaine dignité que nous devrions maintenir au Sénat, et supprimer le code vestimentaire, à mon avis, avilit l’institution », a ajouté Collins.

Le sénateur Tommy Tuberville, qui a déjà été entraîneur de football à l’Université d’Auburn, a plaisanté en disant qu’il enfilerait une « tenue d’entraîneur » la prochaine fois qu’il comparaîtrait au Sénat.

« Cela me dérange beaucoup », a déclaré Tuberville à propos du code vestimentaire modifié. « Il y a des gens qui se promènent en short, qui ne volent pas avec moi. »

Le changement de règle permettra au sénateur John Fetterman, D-Pa., de porter son sweat à capuche et son short de marque sur le parquet du Sénat. Fetterman, un sénateur pour son premier mandat qui a souvent été vu portant des vêtements décontractés autour de Capitol Hill après un traitement pour dépression clinique cette année, portait un costume lors de sa cérémonie d’investiture en janvier.

« N’y a-t-il pas des choses plus importantes dont nous devrions parler plutôt que de m’habiller comme un plouc ? » Fetterman a déclaré dans une interview sur MSNBC.

Certains républicains ont profité du changement de règle avec des garde-robes différentes au Sénat.

Le sénateur Josh Hawley du Missouri est descendu sur le sol en jeans et bottes de cowboy pour voter. La sénatrice de l’Alaska Lisa Murkowski s’est attardée un peu plus longtemps sur le sol dans ses « vêtements de voyage », qui comprenaient un pantalon noir, une fermeture éclair et des baskets.

« Je ne porterais normalement pas ça un mardi, un mercredi ou un jeudi », a déclaré Murkowski. « Je veux dire, c’est une question de respect, c’est comme aller à l’église en jean, ou aller à un enterrement en jean. »

« Je ne suis pas tellement accro au point de penser que chaque jour, un homme doit porter une cravate », a-t-elle ajouté.

Les démocrates, quant à eux, ne semblaient guère gênés par ce changement.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était susceptible de changer de tenue vestimentaire, le sénateur Dick Durbin de l’Illinois a plaisanté : « Probablement un béret et un sweat-shirt. »

Le sénateur Jon Tester du Montana, un « homme de style » autoproclamé qui vote souvent depuis le bord du Sénat tout en portant des vêtements avec lesquels il rentrera chez lui, a déclaré que les règles assouplies ne changeraient probablement pas les choses pour lui.

« Nous stylisons », a déclaré Tester. « Je ne pense pas que cela change quoi que ce soit pour moi. »

Frank Thorp V a rapporté de Washington, Zoë Richards a rapporté de New York.