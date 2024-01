Les Républicains du Sénat s’attaquent à une nouvelle nomination de Donald Trump

WASHINGTON — Les électeurs républicains sont en passe de nommer Donald Trump à la présidence pour un troisième cycle électoral consécutif, laissant les sceptiques du Parti Républicain au Sénat à différents moments des cinq étapes de deuil alors qu’il se dirige vers l’investiture.

Certains, comme le sénateur John Cornyn, du Texas, ont été acceptés après les victoires confortables de Trump dans l’Iowa et le New Hampshire pour lancer les primaires.

Cornyn, un ancien whip républicain, a déjà soutenu que Trump ne pouvait pas remporter les élections générales de 2024 en raison de son incapacité à attirer les électeurs en dehors de sa base de base. Aujourd’hui, il est l’un des 30 sénateurs à soutenir Trump à la présidence.

“Je pense que la chose la plus importante que nous puissions faire est de remplacer Joe Biden”, a déclaré Cornyn mercredi. «Je pense donc qu’il est important de s’unir derrière le candidat et je respecte les choix des électeurs de l’Iowa et du New Hampshire. Je pense que cela se répétera en Caroline du Sud.

Il a ajouté un conseil pour Trump : Choisissez le sénateur Tim Scott, de Caroline du Sud, le candidat présidentiel raté du GOP qui est très apprécié par ses collègues du Sénat, en tant que candidat à la vice-présidence.

Mais d’autres républicains de haut rang sont plus proches de la phase de négociation, peu disposés à déclarer Trump comme candidat mais affirmant qu’ils le soutiendront. si il obtient la nomination.

“Les électeurs se mobilisent massivement en sa faveur. Il occupe une position dominante et j’ai toujours dit : je soutiendrai le candidat”, a déclaré aux journalistes le whip de la minorité sénatoriale John Thune, du Dakota du Sud, qui avait soutenu Scott à la présidence. . “Donc si [Trump is] le candidat, je ferai ce que je peux pour aider l’équipe à remporter la présidence et le Sénat.”

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, du Kentucky, qui entretient une relation tumultueuse avec Trump, a refusé mardi de répondre à plusieurs questions sur l’ancien président, ses problèmes juridiques ou la primaire du GOP, disant seulement aux journalistes qu’il regardait la primaire du New Hampshire avec beaucoup d’intérêt. .

Mercredi, après que Trump ait été déclaré vainqueur, McConnell est resté silencieux lorsqu’on lui a demandé s’il envisageait de le soutenir.

“Je n’ai aucune nouvelle à donner à ce sujet”, a déclaré McConnell.

La sénatrice Joni Ernst, de l’Iowa, membre de la direction républicaine, n’a pas soutenu Trump mais a indiqué qu’elle soutiendrait l’adversaire républicain du président Joe Biden.

«Je veux juste battre Joe Biden. D’ACCORD? Quelle que soit la manière dont nous y arrivons, je suis à fond », a-t-elle déclaré. « Donc ça va être mon objectif. Je réserverai donc mes commentaires jusqu’à ce que nous arrivions plus tard aux élections générales. Mais Joe Biden doit partir. Nous savons tous que. Donc, à un moment donné, nous nous unirons tous pour cibler Joe Biden. C’est sur lui que nous devons nous concentrer.

D’autres disent clairement qu’ils ne soutiendront pas Trump, même s’il remporte l’investiture.

«Je ne le fais pas, à ce stade. Non », a déclaré la sénatrice Susan Collins, du Maine.

“Chaque sénateur doit prendre sa propre décision. Je suis heureux d’apprendre hier soir que Nikki Haley est déterminée à rester”, a déclaré Collins, l’un des sept sénateurs républicains qui ont voté pour condamner Trump après son procès en destitution en janvier. .6 Émeute au Capitole.

Le sénateur Todd Young, de l’Indiana, a déclaré qu’il avait été clair à propos de Trump : “Je n’ai aucune intention de le soutenir”. Il a plaisanté en disant que ses remarques ne seraient pas « une nouvelle de dernière minute, encore une fois ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il changerait de position maintenant que certains de ses collègues soutiennent Trump, Young a répondu : « Je n’ai jamais ressenti le besoin de rejoindre l’establishment. Et donc, si je suis un étranger, j’accepte cela. »

Le sénateur Rand Paul, du Kentucky, qui a perdu face à Trump lors des primaires républicaines de 2016, a gardé la porte ouverte au soutien de l’ancien président : “Nous verrons avec le temps.”

Scott a soutenu Trump la semaine dernière avant les primaires du New Hampshire, mais un autre de ses partisans, le sénateur Mike Rounds, du Dakota du Sud, qui a soutenu Scott à la présidence l’année dernière, n’a pas soutenu Trump, indiquant qu’il nourrit toujours des inquiétudes quant à savoir si Trump est un sérieux candidat aux élections générales.

“Très certainement, d’autres candidats ont montré dans les sondages qu’ils auraient obtenu un pourcentage de soutien plus élevé que l’ancien président”, a déclaré Rounds. “Cela ne signifie pas qu’il ne peut pas gagner aux prochaines élections. La préoccupation de la plupart d’entre nous est que le président Biden – et ce qu’il a fait avec Bidenomics, ce qu’il a fait en matière de politique étrangère – a été un échec pour ce pays. Nous devons donc absolument changer d’administration.

Le sénateur Mitt Romney, de l’Utah, le seul républicain à voter pour condamner Trump dans ses deux destitutions, a déclaré qu’il ne le soutiendrait jamais.

«Je faisais partie de ceux qui ont voté en faveur de sa condamnation lors du procès en impeachment. L’une des conséquences de cela était qu’il ne pourrait plus se présenter », a déclaré Romney. « Comment puis-je approuver qu’une personne pour laquelle j’ai voté ait violé un crime et un délit selon la norme constitutionnelle ?

Le sénateur Joe Manchin, de Virginie-Occidentale, le démocrate le plus conservateur de la Chambre, a été consterné de voir ses collègues républicains avec lesquels il est ami se rallier une fois de plus à Trump.

«Je ne pouvais pas y croire. Je ne peux pas y croire », a déclaré Manchin, qui ne se présente pas aux élections cette année. “Ce sont des gens que je connais, des gens que je respecte, que je considère comme des amis – pour vendre votre âme.”