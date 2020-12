Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, retourne à son bureau après l’ouverture du Sénat sur Capitol Hill le 14 décembre 2020 à Washington, DC. | Tasos Katopodis / Getty Images

Vladimir Poutine a battu un certain nombre de républicains du Sénat en félicitant le président élu Joe Biden pour sa victoire.

Plus de cinq semaines. Plus de cinq semaines depuis le déclenchement de l’élection présidentielle de 2020 pour Joe Biden, les sénateurs républicains commencent à reconnaître ce fait.

Le Collège électoral a voté lundi, accordant au président élu Biden 306 voix électorales aux 232 du président Donald Trump. Ce développement a déclenché un filet qui s’est transformé en inondation – les sens. et Kevin Cramer font partie de ceux qui ont finalement accepté ce qui est vrai depuis plus d’un mois: que Joe Biden ait remporté l’élection du 3 novembre. Ce choeur croissant des républicains du Sénat reflète le caractère définitif du vote du collège électoral et la compréhension que les contestations juridiques de Trump contre le décompte du vote présidentiel ont peu de chances de succès.

Jeudi après-midi, le whip de la majorité au Sénat, John Thune, a déclaré aux journalistes: «À un moment donné, vous devez faire face à la musique. Et je pense qu’une fois que le Collège électoral a réglé la question aujourd’hui, il est temps que tout le monde passe à autre chose.

Le whip de la majorité au Sénat, John Thune, a déclaré que Joe Biden était président élu une fois qu’il avait franchi 270 voix électorales et a déclaré que les efforts pour contester les résultats au Congrès «ne vont nulle part». Il a dit «il est temps pour tout le monde de passer à autre chose» après aujourd’hui. – Manu Raju (@mkraju) 14 décembre 2020

Comme Andrew Prokop a beaucoup écrit pour Vox, la tentative de Trump d’annuler les résultats de l’élection a échoué à maintes reprises, et le vote du Collège électoral marque un tournant important pour le Congrès:

De Trump effort raté pour renverser les résultats de l’élection a eu plusieurs objectifs. Il a (sans succès) tenté d’empêcher les États clés que Biden a gagnés de certifier leurs résultats. Il a (sans succès) tenté de convaincre les juges d’intervenir et d’empêcher les certifications. Et il a (sans succès) tenté d’amener les législateurs des États républicains de ces États à intervenir et à nommer des électeurs favorables à Trump. … Le vote au collège électoral sera donc aussi principalement une formalité. Mais ce sera important. Parce qu’après cela, les responsables républicains de tout l’État et les législateurs des États du GOP – les politiciens Trump a tenté de faire pression pour renverser les résultats – ne joueront plus de rôle dans le processus. L’action, telle qu’elle est, passera au Congrès.

La concession la plus importante est venue mardi matin du chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, qui a jusqu’à présent refusé de reconnaître publiquement les résultats de l’élection présidentielle. Dans un discours prononcé devant le Sénat, il a annoncé: «Il y a six semaines, les Américains ont voté aux élections générales de cette année. Les processus juridiques et constitutionnels se sont poursuivis depuis lors. Hier, les électeurs se sont réunis dans les 50 États, de sorte qu’à partir de ce matin, notre pays a officiellement un président élu et un vice-président élu.

« Notre pays a officiellement un président élu et un vice-président élu … le collège électoral a pris la parole » – voici Mitch McConnell au Sénat félicitant Joe Biden et Kamala Harris pour leur victoire sur Donald Trump pic.twitter.com/LiBP1ULLWV – Aaron Rupar (@atrupar) 15 décembre 2020

À certains égards, ce flot d’acquiescement peut être lu comme une affirmation des normes et des processus démocratiques – malgré la campagne Trump et les meilleurs efforts de l’équipe juridique, un système judiciaire regorgeant de personnes nommées par les républicains a refusé de donner foi à de fausses tentatives de victoire au président en exercice, un thème souligné par Biden dans un discours lundi soir après le vote du collège électoral. Mais Trump a poussé les institutions du pays à un point de rupture. Ses accusations sans fondement de fraude électorale ont réussi à convaincre une large partie du pays que les résultats étaient illégitimes et ont peut-être créé un précédent pour permettre au perdant de repousser toutes les limites légales lors d’élections futures plus proches.

L’état de ce moment peut se résumer à un fait absurde: le président autoritaire russe, Vladimir Poutine, a réussi à féliciter Biden avant que le républicain le plus haut gradé du Sénat ne le fasse.