« Je pense que nous considérons cela comme une offre qui est sur la table et qui mérite une réponse », a-t-elle déclaré. « Et je pense qu’il obtiendra une réponse. »

Le paquet GOP coûterait 568 milliards de dollars, seulement une fraction du paquet de plus de 2 billions de dollars du président démocrate. Cela ne concernerait pas non plus les politiques telles que les soins aux personnes âgées et handicapées, que Biden a incluses dans son plan.

Un groupe de républicains du Sénat a présenté jeudi son plan d’infrastructure, dévoilant une vision beaucoup plus étroite sur la façon de réorganiser les transports et le haut débit américains que l’approche globale soutenue par le président Joe Biden.

Capito a déclaré que les investissements seraient entièrement financés, potentiellement par le biais de politiques comprenant les frais d’utilisation des véhicules électriques et la réutilisation des secours étatiques et locaux adoptés dans le cadre des factures d’aide aux coronavirus. Elle a déclaré que le GOP avait pour objectif de maintenir les réductions d’impôts adoptées en 2017, que Biden veut en partie inverser.

La Maison Blanche a déclaré qu’elle espérait élaborer un projet de loi sur les infrastructures que les républicains du Congrès soutiendront. La proposition présentée jeudi montre un fossé entre les priorités des parties et leur confort avec les dépenses fédérales – avec ce qu’ils considèrent même comme des infrastructures.

On ne sait pas quel projet de loi pourrait remporter les 60 voix nécessaires pour passer par le Sénat tenu par les démocrates, qui est divisé à 50 contre 50 par parti. Les dirigeants démocrates devront décider s’ils essaieront d’adopter eux-mêmes un projet de loi plus vaste sur les infrastructures – ce qui les obligera à naviguer dans l’opposition au sein de leurs propres rangs – ou d’accepter un plan plus petit avec le GOP.

Les porte-parole de Biden, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Californie, et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur le cadre du GOP.

Biden a rencontré deux fois les législateurs des deux parties au sujet des infrastructures ces dernières semaines. Un groupe de sénateurs centristes républicains et démocrates s’est également réuni mercredi pour tenter de trouver un consensus.

Certains législateurs démocrates ont suggéré que le parti pourrait approuver un projet de loi axé sur les transports et le haut débit avec le soutien du GOP, puis passer à l’adoption de leurs priorités plus larges par le biais d’un processus budgétaire spécial qui nécessite un vote à la majorité simple.

Le plan de Biden prévoit de moderniser les routes, les ponts, les aéroports, les trains, les logements et le haut débit, tout en investissant dans des véhicules électriques, des soins aux Américains âgés et handicapés et des programmes de formation professionnelle. Cela compenserait les coûts en augmentant le taux d’imposition des sociétés à 28% et en cherchant à sévir contre la délocalisation des bénéfices des sociétés.

Les républicains ont critiqué à la fois la portée et le coût du plan de Biden. Ils ont également résisté aux efforts visant à augmenter les impôts des entreprises.

La proposition fiscale de Biden a également suscité des réactions négatives au sein de son parti. Le sénateur Joe Manchin, DW.V., a déclaré qu’il soutenait la hausse du taux des entreprises à 25% plutôt qu’à 28%. Les républicains ont réduit le taux d’imposition à 21% contre 35% en 2017.

Biden vise à adopter deux factures distinctes d’infrastructure et de récupération. Il prévoit de dévoiler la deuxième planche, un plan axé sur la garde d’enfants, les congés payés et les crédits d’impôt qui pourraient coûter plus de 1 billion de dollars, dans les semaines à venir.

Cette histoire se développe. Veuillez revenir pour les mises à jour.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.