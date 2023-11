Les Républicains du Sénat présentent les mesures de sécurité aux frontières qu’ils souhaitent comme condition pour aider l’Ukraine

WASHINGTON (AP) — Les républicains du Sénat ont publié un vaste ensemble de propositions sur la sécurité des frontières américaines comme condition pour en envoyer davantage. aide à l’Ukraineprésentant un projet de plan visant à reprendre la construction de certaines parties du mur frontalier entre les États-Unis et le Mexique, à réduire les libérations conditionnelles humanitaires pour les personnes qui traversent la frontière vers les États-Unis et à rendre plus difficile l’obtention de l’asile pour les migrants.

Le président Joe Biden a envoyé le mois dernier au Congrès un Demande de 105 milliards de dollars pour l’aide à l’Ukraine et à Israël, qui cherchait également 14 milliards de dollars pour gérer l’afflux de migrants à la frontière américano-mexicaine. Mais les républicains ont déclaré que les propositions de la Maison Blanche n’avaient pas assez de mordant et ont poussé les changements de politique frontalière à être liés à l’aide aux conflits entre les deux pays.

Leader républicain au Sénat Mitch McConnell n’a pas dit s’il soutenait la proposition publiée lundi par les sénateurs républicains Lindsey Graham de Caroline du Sud et Jim Lankford d’Oklahoma. Mais il a déclaré lundi à l’Associated Press dans une interview qu’il avait discuté de l’ensemble du programme d’aide avec la Maison Blanche, y compris les politiques frontalières.

Renforcer les contrôles à la frontière américaine « est le meilleur moyen d’obtenir l’adhésion de neuf sénateurs républicains », a déclaré McConnell, faisant référence au nombre de sénateurs républicains nécessaires pour surmonter une obstruction systématique et adopter une loi avec 60 voix, en supposant que tous les démocrates le soutiennent. McConnell, qui a fortement insisté en faveur d’une aide à l’Ukraine, a déclaré qu’il pensait que « tous les républicains du Sénat et de la Chambre » estimaient que l’afflux de migrants constituait un problème majeur.

« Nous ne voulons pas rater l’occasion de régler l’un de nos problèmes sans que cela ne coûte grand-chose », a déclaré McConnell. “En même temps, je ne pense pas que cela nous empêchera de faire ce que nous devons faire.”

Il est peu probable que la proposition du GOP publiée lundi obtienne un soutien démocrate immédiat – elle emprunte beaucoup à un républicain. facture frontalière adoptée par la Chambre en mai et omet certaines des propositions de Biden visant à aider les migrants déjà présents dans le pays – mais cela pourrait être considéré comme une offre initiale alors que les démocrates rédigent une législation basée sur la proposition de Biden. Les démocrates cherchent également à trouver un compromis sur un projet de loi de dépenses visant à maintenir le gouvernement en fonction au-delà du 17 novembre, date d’expiration du financement.

Il existe un large soutien bipartite au Congrès pour aider Israël alors que le pays mène une nouvelle guerre contre le Hamas. Mais un nombre croissant de républicains ont déclaré qu’ils hésitaient à envoyer davantage d’argent à l’Ukraine après un an et demi d’aide américaine, et ont souligné que la sécurité des frontières américaines était aussi importante que le soutien de l’allié dans sa guerre contre la Russie. La Chambre a adopté un budget de plus de 14 milliards de dollars programme d’aide pour Israël la semaine dernière, et le nouveau président de la Chambre, Mike Johnson, R-La., a déclaré que la Chambre examinerait ensuite une législation combinant l’aide à l’Ukraine et la politique frontalière.

“Nous n’allons pas essayer de sécuriser d’autres pays sans sécuriser le nôtre”, a déclaré Lankford, qui a également noté qu’il avait discuté avec Johnson alors que la Chambre tentait d’élaborer sa propre proposition.

Mais trouver un accord sur la frontière sera difficile et pourrait facilement retarder l’aide à l’Ukraine, l’immigration étant l’une des questions les plus difficiles au Congrès depuis des décennies. Les républicains espèrent que les démocrates ressentiront une pression politique pour accepter certaines de leurs propositions en matière de frontières, alors que les passages illégaux ont dépassé une moyenne quotidienne de plus de 8 000 le mois dernier et que Biden, qui doit être réélu l’année prochaine, a du mal à gérer un nombre croissant de migrants. .

Lankford a noté que le secrétaire à la Sécurité intérieure Alexandre Mayorkas a déclaré lors d’une audience la semaine dernière que « le système d’asile doit être réformé de fond en comble ».

Mais le président de la commission judiciaire du Sénat, Dick Durbin, un démocrate de l’Illinois qui a travaillé dans le passé avec les républicains sur les questions d’immigration, a déclaré que la proposition “n’est pas un bon point de départ”. Il a déclaré que le projet de loi mettrait fin à l’aide accordée à certains réfugiés d’Ukraine, d’Afghanistan et d’autres pays « que nous devrions aider et non expulser ».

Les défenseurs de l’immigration qui ont fait pression pour des solutions plus larges en matière d’immigration et de frontières ont catégoriquement rejeté la proposition du Parti républicain qui rendrait plus difficile la demande d’asile pour les immigrants et reviendrait à certaines stratégies de l’ère Trump.

Kerri Talbot, directrice exécutive de l’Immigration Hub, a déclaré dans un communiqué : « À une époque où nous avons besoin d’actions et de solutions concrètes pour relever les défis de la migration mondiale, les sénateurs ont proposé un ensemble redondant de recommandations qui sont cruelles, peu pratiques et mort à l’arrivée.”

Le sénateur démocrate Chris Murphy du Connecticut a déclaré qu’il avait discuté avec certains républicains au moment où ils rédigeaient la proposition de frontière, et que le texte publié lundi soir “n’est pas réaliste”. Il a déclaré qu’il existe des priorités démocrates, notamment empêcher l’expulsion des des centaines de milliers d’immigrés amenés aux États-Unis dans leur enfance, cela devrait également être sur la table.

Murphy, qui a finalement mené des négociations fructueuses sur législation bipartite sur les armes à feu l’année dernière, a déclaré qu’il espérait toujours que les deux parties parviendraient à trouver un accord étroit sur les priorités communes en matière d’immigration.

“Je suis dans cet endroit depuis assez longtemps pour savoir que parfois, quand on ne peut pas échouer, on n’y arrive pas”, a déclaré Murphy. “Et nous ne pouvons pas échouer sur l’Ukraine.”

On ne sait cependant pas exactement dans quelle mesure les Républicains seraient prêts à céder dans les négociations sur la langue frontalière. Le sénateur du Texas John Cornyn, qui soutient l’aide à l’Ukraine, a déclaré que les sénateurs républicains allaient utiliser le paquet comme « un levier maximal » pour pousser Biden à faire plus. Cela pourrait inclure le blocage d’un vote sur l’aide à l’Ukraine s’il n’incluait pas les priorités frontalières du GOP, a déclaré Cornyn.

Le sénateur du Dakota du Sud, John Thune, républicain n°2 au Sénat, a déclaré que les démocrates « doivent simplement comprendre que nos membres sont très sérieux au sujet de la sécurité des frontières ».

La proposition du Parti républicain rendrait plus difficile pour les demandeurs d’asile de prouver lors des premiers entretiens qu’ils fuient des persécutions politiques, religieuses ou raciales. Il retiendrait les familles à la frontière et obligerait les migrants à déposer leur demande d’asile à un point d’entrée officiel. Il vise également une pierre angulaire de la stratégie frontalière de l’administration Biden consistant à accorder une libération conditionnelle humanitaire aux migrants en provenance de pays en proie à des troubles.

Le droit américain et international donne aux migrants le droit de demander l’asile en cas de persécution politique, religieuse ou raciale, mais les conservateurs affirment que de nombreuses personnes profitent du système actuel pour vivre et travailler aux États-Unis en attendant que leur demande d’asile soit traitée par un tribunal.

Le paquet renouvellerait également certaines des politiques menées par l’ancien président Donald Trump, comme la construction de murs le long de la frontière.

Les démocrates majoritaires au Sénat devraient présenter dans les prochains jours un projet de loi basé sur la demande de financement de Biden, et on ne sait pas encore ce qu’ils incluront à la frontière. La Maison Blanche et McConnell ont participé à ces discussions, et « nous espérons pouvoir proposer quelque chose que nous pourrons tous soutenir », a déclaré McConnell.

La rédactrice d’Associated Press, Colleen Long, a contribué à ce rapport.