Les républicains du Sénat font pression sur le chef du DHS pour qu’il associe des changements de politique à l’argent frontalier

À gauche, le secrétaire du DHS, Alejandro Mayorkas, et, à droite, la sénatrice Cindy Hyde-Smith, républicaine du Mississippi, sont photographiées.

Plusieurs républicains du Sénat ont pressé mercredi le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, de joindre des changements de politique à la demande supplémentaire de frontière de la Maison Blanche.

Les échanges lors de l’audition de la commission sénatoriale des crédits ont souligné la bataille difficile à laquelle l’administration Biden est confrontée pour faire adopter sa demande de financement supplémentaire alors que le ministère de la Sécurité intérieure est aux prises avec une immense pression sur ses ressources au milieu d’un nombre élevé de passages frontaliers.

La demande supplémentaire de sécurité aux frontières de la Maison Blanche – d’un montant total d’environ 14 milliards de dollars – reflète les demandes répétées de financement de l’administration pour renforcer le personnel le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, fournit des fonds aux villes qui soutiennent les demandeurs d’asile et finance de nouvelles initiatives visant à endiguer le flux migratoire vers le Mexique. États-Unis.

Plus tôt cette semaine, les sénateurs républicains Lindsey Graham de Caroline du Sud, James Lankford d’Oklahoma et Tom Cotton de l’Arkansas ont annoncé des propositions clés en matière de politique frontalière que les républicains du Sénat aimeraient adopter lors des négociations sur la demande supplémentaire de la Maison Blanche, notamment la construction de davantage de barrières frontalières. Bon nombre de ces changements politiques proposés ont été largement critiqués par les démocrates.

Graham a insisté sur des changements de politique, notamment en matière d’asile, lors de son échange avec Mayorkas mercredi. Les sénateurs républicains Shelley Moore Capito de Virginie-Occidentale et Cindy Hyde-Smith du Mississippi faisaient partie de ceux qui ont emboîté le pas.

“Veuillez expliquer pourquoi le Congrès devrait vous fournir des milliards supplémentaires pour ce qu’on appelle le financement de la sécurité des frontières si vous souhaitez simplement maintenir en place les mêmes politiques qui ont échoué”, a déclaré Hyde-Smith.

«Je ne pense pas que ce soit un échec politique. C’est l’échec d’un système d’immigration défaillant. C’est également le produit d’un département constamment sous-financé », a répondu Mayorkas. « Ce supplément nous aidera à sécuriser davantage la frontière en ajoutant du personnel et de la technologie supplémentaires de manière cruciale. »

Mayorkas a soutenu que le Congrès devrait poursuivre une réforme globale de l’immigration, et non une réforme fragmentaire.

Mais certains démocrates membres de la commission semblaient disposés à discuter d’éventuels changements politiques de manière fragmentaire.

« Ce n’est pas que je sois nécessairement d’accord avec ce qui est proposé par les Républicains. Mais je crois que nous devrions rechercher des améliorations progressives qui peuvent être mises en œuvre dans un délai législatif de 10 jours ou de six semaines », a déclaré le sénateur démocrate Brian Schatz d’Hawaï.

« Nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons rien faire tant que nous n’avons pas tout fait. Je pense simplement que ce n’est pas une position tenable, compte tenu de la configuration politique du Congrès et de ce que nous devons accomplir au cours des six prochaines semaines », a-t-il ajouté.

Le sénateur démocrate Chris Murphy du Connecticut s’est montré ouvert à discuter des ajustements à apporter à la norme de peur crédible.

“Je pense que c’est une conversation légitime à avoir”, a déclaré Murphy, ajoutant que cela nécessiterait de nouvelles ressources supplémentaires pour l’agence du DHS qui traite les demandes d’asile.

Interrogée par la sénatrice républicaine Susan Collins du Maine si l’administration est disposée à travailler avec le Congrès pour inclure une réforme politique visant à faire face à l’afflux de migrants à la frontière sud des États-Unis, Mayorkas a répondu : « Nous avons besoin du financement que nous demandons immédiatement, qui nous demandons dans le supplément.

« Nous avons plaidé dès le premier jour en faveur d’une réforme de l’immigration. Il est unanime que notre système d’immigration défaillant a cruellement besoin d’être réformé », a déclaré Mayorkas, citant un plan de réforme de la Maison Blanche publié au début du gouvernement.

« Nous approuvons pleinement la nécessité de changements politiques, non pas de manière fragmentaire, mais sous une forme globale », a-t-il ajouté.

Un groupe bipartite de sénateurs s’est réuni hier soir pour discuter de la possibilité pour les Républicains et les Démocrates de trouver un consensus sur un paquet frontalier limité, quelque chose que les Républicains ont clairement indiqué qu’ils devront voir inclus dans tout paquet supplémentaire de sécurité nationale pour aider l’Ukraine. , Israël et Taiwan.

Deux sources proches de la réunion ont déclaré à CNN que le groupe, qui comprend vaguement Murphy, Graham, Lankford, le sénateur républicain Thom Tillis de Caroline du Nord et le sénateur indépendant Kyrsten Sinema d’Arizona, a eu une longue réunion juste un jour après que les républicains ont publié leurs politiques frontalières. je voulais voir changé. Ces politiques n’ont pas abouti pour les dirigeants démocrates.

Pourtant, bon nombre des membres de ce groupe travaillent ensemble depuis longtemps. Tillis, Sinema et Murphy, par exemple, ont été les principaux négociateurs du paquet limité sur les armes à feu adopté en 2022. Graham a été l’architecte du projet de loi sur l’immigration de 2013 qui a été adopté par le Sénat mais n’a jamais été repris à la Chambre.

Sinema et Tillis ont également travaillé ensemble sur une proposition de frontière plus tôt cette année et ont visité la frontière ensemble au sein d’une délégation bipartite du Congrès en janvier.

Les efforts visant à faire quoi que ce soit en matière d’immigration sont un projet à long terme, mais une source proche des conversations a déclaré à CNN que le groupe essayait de se concentrer uniquement sur un ensemble restreint de changements politiques plutôt que sur une refonte majeure et globale.

Cette histoire a été mise à jour avec des développements supplémentaires.