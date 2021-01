Donald Trump s’adresse aux membres des médias à la suite d’un déjeuner politique des républicains du Sénat le 9 janvier 2019, au Capitole américain à Washington. | Al Drago / Bloomberg via Getty Images

De nombreux républicains sont sur le point de se tenir aux côtés de Trump pendant le procès de destitution – comme ils l’ont fait depuis des années.

De nombreux républicains du Sénat disent qu’ils n’ont pas encore décidé où ils en sont sur la condamnation de Donald Trump dans un procès en destitution. Mais si le passé est un précédent – et un vote récent semble le suggérer – une majorité est probablement encline à le laisser échapper.

Lors d’un vote sur la constitutionnalité du procès mardi, seuls cinq des 50 membres de la conférence républicaine se sont rangés du côté des démocrates pour aller de l’avant, ce qui indique que les 45 autres membres remettaient en question la validité de la procédure ou utilisaient cet argument comme moyen de sortir de ce qui sera probablement une situation politiquement difficile. Le vote a été largement considéré comme un signe que la majorité des républicains n’étaient pas disposés à condamner l’ancien président, bien que plusieurs législateurs aient souligné qu’ils prévoyaient toujours de peser les preuves.

«Le procès n’a pas encore commencé. Et j’ai l’intention d’y participer et d’écouter les preuves », a récemment déclaré le chef de la minorité Mitch McConnell aux journalistes. «J’écouterai les preuves et chercherai autant que possible la vérité et cela déterminera comment je vote», a déclaré le sénateur Bill Cassidy (R-LA) dans une interview avec l’avocat. Et bien que ce soit peu probable, il est possible que davantage de législateurs décident de condamner en fonction de ce qu’ils entendent.

Une déclaration comme celle de McConnell – qui a notamment déclaré lors du premier procès de destitution de Trump qu’il n’était pas un «juré impartial» – n’est pas anodine. Mais il n’y a pas eu de changement radical dans la position du Sénat GOP, du moins publiquement.

Pendant ce temps, il existe d’autres indicateurs qui indiquent comment la plupart des républicains pourraient voter, à savoir leur soutien passé à Trump à travers tout, de sa gestion désastreuse de la pandémie actuelle à ses mensonges sur les résultats des élections de 2020. (La plupart des législateurs du Sénat n’ont pas contesté la certification des résultats, mais ils sont restés silencieux pendant des semaines après que la victoire de Biden ait déjà été déclarée.) Alors que quelques membres se sont parfois exprimés ou ont repoussé Trump, la plupart des républicains du Sénat ont pendant des années activé ou a défendu le comportement du président.

Sur le procès de mise en accusation – tout comme sur une myriade de questions dans le passé – beaucoup pourraient bien faire de même.

Telles sont les raisons invoquées par les républicains pour remettre en cause le procès de destitution

Il y a quelques raisons que les républicains ont données pour expliquer leurs positions sur la destitution jusqu’à présent. Parmi ceux qui ont repoussé l’effort, certains ont soulevé des questions sur la constitutionnalité du procès lui-même depuis que Trump n’est plus président, tandis que d’autres soutiennent que faire avancer le processus est mauvais pour l’unité du pays.

Le sénateur Rand Paul (R-KY), en forçant le Sénat à voter sur la constitutionnalité du procès, a révélé des préoccupations républicaines répandues concernant le processus de destitution. « Le Sénat n’a pas l’autorité constitutionnelle pour mener une procédure de destitution contre un ancien président », a déclaré le sénateur Tom Cotton (R-AR) dans un communiqué. «Les fondateurs ont conçu le processus de destitution comme un moyen de destituer des fonctionnaires de la fonction publique – pas une enquête contre des citoyens privés.»

Comme l’a expliqué Ian Millhiser de Vox, la majorité des juristes pensent que le procès est constitutionnel, bien que le précédent en soit flou: en 1876, la majorité du Sénat a choisi d’aller de l’avant avec un procès pour le secrétaire à la guerre William Belknap, même s’il ‘avait déjà démissionné – mais il n’a pas été condamné, et beaucoup de ceux qui ont refusé de le faire ont soulevé des questions sur la constitutionnalité.

Depuis que Trump est maintenant démis de ses fonctions, certains législateurs se sont également interrogés sur le but du procès de destitution, car il a historiquement été utilisé comme un moyen de retirer des gens du pouvoir. Les démocrates, quant à eux, ont souligné que la pression pour la destitution consiste à s’assurer que le président est tenu pour responsable de son rôle dans l’incitation à l’insurrection qui a eu lieu le 6 janvier, au cours de laquelle cinq personnes sont mortes. Ils ont également noté qu’ils allaient voter pour l’interdire de ses fonctions fédérales s’il était reconnu coupable par les 67 membres nécessaires du Sénat.

Les républicains, cependant, ont présenté la procédure comme une pente glissante vers l’utilisation de la destitution à des fins de «vengeance politique contre un citoyen privé» et se sont demandé si exclure Trump de la fonction fédérale serait antidémocratique.

«Le Congrès s’ouvrirait à une norme dangereuse consistant à utiliser la destitution comme un outil de vengeance politique contre un simple citoyen, et le seul remède à ce stade est de priver les condamnés de leur capacité à se présenter à de futures fonctions – une décision qui serait sans aucun doute dépouiller des millions d’électeurs de leur capacité à choisir un candidat aux prochaines élections », a déclaré le sénateur Joni Ernst (R-IA) dans un communiqué.

L’accent sur la façon dont ce procès pourrait nuire à l’unité du pays a également été soulevé à maintes reprises – même si Trump et les législateurs républicains sont ceux qui ont auparavant exacerbé les divisions partisanes – le plus récemment avec des allégations non fondées sur la fraude électorale qui ont incité de nombreux électeurs du GOP à remettre en question le résultat des élections.

«Aller de l’avant avec la destitution à ce stade ne fera que diviser davantage notre nation déjà en souffrance», a déclaré la sénatrice Cynthia Lummis (R-WY), l’un des 147 législateurs républicains qui ont voté pour contester les résultats des élections.

Le comportement passé des républicains préfigure comment ils pourraient voter

La volonté de nombreux républicains de se tenir aux côtés de Trump ces quatre dernières années indique comment ils voteront probablement lors du procès: déjà, 45 républicains ont effectivement déclaré qu’ils pensaient que le procès était inconstitutionnel, signe que la majorité de la conférence penche probablement vers acquittement.

Et le soutien antérieur des républicains à Trump souligne cette dynamique: lorsque Trump a appelé les gouvernements étrangers à enquêter sur Joe Biden, une poignée de républicains se sont prononcés contre lui alors que la majeure partie de la conférence ne s’y était pas directement opposée. Lors des manifestations de Black Lives Matter cet été, des manifestants pacifiques ont été gazés lacrymogènes pour ouvrir la voie à une séance photo Trump, qui n’a suscité que peu de réactions de la part des législateurs républicains. Trump a également fait face à plus de 20 allégations d’inconduite sexuelle, ce qui n’a pas non plus provoqué de réaction notable de la part de son parti. Depuis le début de la pandémie, Trump a rejeté sa gravité et utilisé des termes xénophobes pour la décrire – deux problèmes auxquels peu de républicains ont été confrontés. Plus récemment, bien que la majorité des républicains du Sénat aient voté pour certifier les résultats des élections, beaucoup ont attendu des semaines avant de reconnaître la victoire de Biden l’hiver dernier.

La réticence des républicains du Sénat à s’attaquer aux commentaires et aux positions incendiaires de Trump est devenue si courante que beaucoup ont développé une réponse standard lorsqu’ils ont été interrogés sur ses remarques ou ses positions législatives: ils ont souvent dit qu’ils ne les avaient pas vues. C’est une approche que les républicains ont initialement utilisée quand on leur a posé des questions sur les gens qui scandaient «renvoyez-la» concernant la représentante Ilhan Omar (D-MN), une membre du Congrès de couleur, à la suite d’une diatribe de Trump à son sujet. Et c’est un approche qu’ils ont utilisée confronté aux commentaires que Trump avait précédemment faits au journaliste Bob Woodward, reconnaissant qu’il comprenait à quel point le coronavirus était grave alors qu’il le minimisait pour le public.

Dans certains cas, les républicains ont même évité les interviews télévisées sur les actions de Trump, y compris ces dernières semaines, car l’accent a été mis sur son rôle dans l’incitation à la violence au Capitole. «L’une des caractéristiques de l’ère Trump que tous ceux qui travaillent pour une émission dominicale grand public ne connaissent que trop bien a été le silence sélectif d’une grande partie des dirigeants élus du Parti républicain, en particulier au Sénat des États-Unis,» Rencontrer la presse L’ancre Chuck Todd a écrit dans Politico Playbook à la mi-janvier. «Cette semaine n’est pas différente de presque tous les deux dimanches de l’ère Trump: un grand nombre de GOP traditionnels choisissent le silence plutôt que d’être obligés de concilier leur rôle et le rôle du parti à l’ère Trump.

Dans le procès de destitution précédent, un seul sénateur républicain, Mitt Romney, a voté pour condamner, et seulement deux – Romney et la sénatrice Susan Collins (R-ME) – ont voté pour que des témoins témoignent. Romney reste le seul sénateur de l’histoire à condamner un président du même parti, il est donc intéressant de noter que les allégeances de parti ont également fortement influencé ces votes dans le passé.

Il y avait eu des spéculations sur la question de savoir si l’approche des républicains envers Trump changerait après l’attaque du Capitole et le départ de l’ancien président, mais il semble que cela ne change pas beaucoup. Bien qu’il y ait eu des signes de républicains du Sénat se distançant de Trump récemment, y compris la plupart des votes de la conférence pour certifier les résultats des élections et bloquant ses demandes de chèques de relance de 2000 $, une préoccupation concernant la perturbation de la base du GOP est susceptible d’être un facteur majeur dans la destitution procès.

«L’une des plus grandes menaces auxquelles les républicains sont confrontés, surtout s’ils viennent d’États rouges, est la menace d’un défi majeur s’ils sont considérés comme insuffisamment pro-Trump», a déclaré Jessica Taylor de Cook Political Report à Vox.

Le sénateur Pat Toomey (R-PA), un sénateur à la retraite, a reçu un fort retour des républicains de Pennsylvanie après avoir appelé Trump à démissionner après l’attaque du Capitole. Et d’autres, comme le sénateur John Thune (R-SD), ont été la cible directe de la colère de l’ancien président après avoir soutenu la certification des résultats des élections.

«Nous voyons la peur de Trump ou du Trumpisme continuer à imprégner le comportement de ces sénateurs», a déclaré Chip Felkel, stratège républicain et conseiller du Lincoln Project.

En supposant que les républicains soutiennent principalement Trump dans le procès de destitution, comme ils semblent en bonne voie de le faire, il est clair que de nombreux membres du parti ne sont toujours pas en mesure de rompre avec lui même s’il n’est plus en fonction.