Les républicains du Sénat disent que Deb Haaland, le choix de l’intérieur, a des «opinions radicales» sur le Big Oil

La représentante Deb Haaland (D-NM) prend la parole lors de l’audience du Comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles sur sa nomination à la tête du ministère de l’Intérieur le 23 février 2021 à Washington, DC. | Jim Watson-Pool / Getty Images

Elle le fait – et c’est une bonne chose.

«Je reconnais que nous sommes sur les terres ancestrales des peuples Nacotchtank, Anacostan et Piscataway», a déclaré la représentante Deb Haaland du Nouveau-Mexique dans son discours d’ouverture le premier jour de son audition de confirmation au Sénat pour diriger le ministère de l’Intérieur.

C’est probablement la première fois qu’un candidat au Cabinet reconnaît des terres tribales après avoir témoigné devant le Sénat. S’il était confirmé, Haaland – un membre de la tribu Laguna Pueblo – serait également le premier secrétaire du Cabinet amérindien de l’histoire.

Mais c’est sa promesse de protéger l’environnement et les communautés tribales qui en a certains au Parti républicain en armes. Dans les jours qui ont précédé l’audience de mardi, les républicains John Barrasso du Wyoming et Steve Daines du Montana, qui ont tous deux des liens financiers avec l’industrie pétrolière, ont attaqué les projets de Haaland de s’éloigner des combustibles fossiles et ont menacé de bloquer sa nomination.

Barrasso – le haut fonctionnaire républicain du Comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles, qui envisage la nomination de Haaland – a déclaré qu’il était «troublé par de nombreux [Haaland’s] des opinions radicales », comme son opposition au pipeline Keystone XL et son soutien au Green New Deal, qui sont tous deux soutenus par la majorité des électeurs démocrates. Le sénateur du Wyoming, qui a pris près de 1,2 million de dollars de Big Oil depuis son élection au Sénat en 2007, a fait pression sur Haaland sur son point de vue personnel sur les actions de l’exécutif de Biden pour suspendre temporairement les nouveaux baux de pétrole et de gaz naturel sur les terres publiques, et a exigé qu’elle fournisse preuve que la fracturation hydraulique contribue réellement à la crise climatique.

La nature «radicale» à laquelle ils font référence est l’engagement de Haaland tout au long de sa carrière à protéger l’environnement et les communautés autochtones en remettant en question le statu quo qui repose sur le fossile l’industrie des carburants est nécessaire pour soutenir l’économie. Lors de son audition mardi, Haaland a souligné à plusieurs reprises que, si elle était confirmée en tant que secrétaire de l’Intérieur, elle travaillerait dur pour relier les lignes du parti et prendre en compte les préoccupations des membres du Congrès – mais a également déclaré qu’elle ne mettrait pas de côté les préoccupations environnementales ni l’agenda climatique de Biden.

«Comme je l’ai appris dans ce rôle, il ne fait aucun doute que l’énergie fossile joue et continuera de jouer un rôle majeur en Amérique pour les années à venir. Je sais à quel point les revenus pétroliers et gaziers sont importants pour financer les services essentiels », a déclaré Haaland dans son discours d’ouverture. «Mais nous devons également reconnaître que l’industrie de l’énergie innove et que notre défi climatique doit être relevé.»

Le département américain de l’Intérieur supervise les 500 millions d’acres de terres publiques du pays, qui devraient jouer un rôle crucial dans le vaste programme climatique de Biden pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais au cours des dernières décennies, les terres ont plutôt été des contributeurs majeurs à la crise climatique car elles détiennent d’énormes réserves de combustibles fossiles, qui sont extraites et brûlées par les sociétés pétrolières et gazières, libérant ainsi des émissions qui réchauffent la planète.

Le président Biden a promis un programme axé sur le climat et a passé ses premières heures au pouvoir démanteler les politiques énergétiques qui s’adressaient à l’industrie des combustibles fossiles et centrer la justice environnementale dans tout le gouvernement fédéral. L’une des principales préoccupations des républicains est qu’une pause sur les nouvelles activités liées aux combustibles fossiles affecterait négativement les emplois américains – un thème qui a servi de toile de fond à leur ligne de questions lors de l’audience de Haaland.

Mais Haaland a déclaré qu’elle s’était engagée à trouver le bon équilibre entre la croissance économique et la sauvegarde de la planète. «Dans le cadre de cet équilibre, le Ministère a un rôle à jouer pour exploiter le potentiel d’énergie propre de nos terres publiques pour créer des emplois et de nouvelles possibilités économiques», a-t-elle déclaré. «Le programme du président démontre que les terres publiques américaines peuvent et doivent être des moteurs de production d’énergie propre.»

Malgré la répression du GOP, la confirmation de Haaland est toujours sur le point de passer puisque le Parti républicain est maintenant dans la minorité du Congrès, selon le HuffPost. Haaland pourrait même gagner le soutien de la sénatrice modérée républicaine d’Alaska Lisa Murkowski, dont l’État d’origine est composé à 18% d’Alaska Native. Le républicain Don Young de l’Alaska s’est même arrêté à l’audience de mardi pour faire une présentation bipartite de Haaland et a encouragé ses collègues du GOP à confirmer Haaland pour le rôle.

«Elle a travaillé avec moi. Elle a traversé l’allée, et en tant que membre de cette administration, je sais qu’elle fera du bon travail », a déclaré Young. «Respectueusement, je veux que vous l’écoutiez. Comprenez qu’il y a une vue d’ensemble. »

Les démocrates notent la nature historique de Haaland supervisant peut-être les terres tribales

Au-delà de la surveillance des terres publiques, le ministère de l’Intérieur gère également le Bureau des affaires indiennes, qui supervise environ 55 millions d’acres de terres tribales. Devant être la première candidate amérindienne au poste de secrétaire du cabinet de l’histoire, Haaland a des connaissances de première main sur la façon d’améliorer les communautés tribales, comme elle l’a fait en tant que vice-présidente du comité de la Chambre des ressources naturelles et présidente du sous-comité des parcs nationaux. , les forêts et les terres publiques.

Le sénateur démocrate Martin Heinrich du Nouveau-Mexique a souligné au début de l’audience qu’avoir un secrétaire amérindien à l’Intérieur est «franchement quelque chose qui aurait dû se produire il y a longtemps».

«Comment pouvons-nous contribuer à améliorer la vie des Indiens?» Le sénateur Bernie Sanders du Vermont a demandé à Haaland, qui a énuméré de nombreux problèmes tels que le manque de financement pour l’éducation, l’absence d’air et d’eau propres, les Amérindiens disparus et de graves disparités en matière de soins de santé.

«C’est le travail du gouvernement fédéral d’honorer ses promesses de confiance tribale», a déclaré Haaland. «La pandémie a mis en évidence ces disparités. Si vous n’avez pas votre santé, vous n’avez rien.

Haaland, qui a protesté contre le Dakota Access Pipeline avant de rejoindre le Congrès en tant que l’une des deux premières femmes amérindiennes, a également reçu plusieurs questions de sénateurs républicains, notamment en se récusant dans des décisions relatives à l’oléoduc. Mais l’opposition de Haaland au pipeline, qui a déclenché les manifestations de plusieurs mois de Standing Rock, découle du fait qu’il traverse des terres tribales, ce qui présente le potentiel de contaminer la principale source d’eau potable des tribus voisines.

Dans son discours d’ouverture, Haaland a déclaré que l’une de ses plus grandes priorités, si elle est confirmée en tant que secrétaire de l’Intérieur, est «d’honorer la souveraineté des nations tribales et de reconnaître leur rôle dans l’histoire de l’Amérique».

Lorsque les sénateurs reviendront mercredi pour un deuxième tour de questions avant leur vote, elle pourrait se rapprocher de cet honneur.