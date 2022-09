Les républicains du Sénat demandent l’autorité d’un conseiller spécial

Une porte-parole du sénateur John Cornyn, R-Texas, l’un des signataires de la lettre à Garland, a déclaré dans un e-mail à CNBC que si le procureur général se conformait à la demande de la lettre, Weiss “obtiendrait les protections et les autorités d’un avocat spécial , comme [Trump’s attorney general William] Barr l’a fait avec le procureur américain John Durham.”

Trump a nommé Weiss au poste de procureur fédéral dans l’État d’origine du président Biden. Weiss a été autorisé à rester à son poste, contrairement à d’autres avocats américains nommés par Trump, et à poursuivre son enquête sur Hunter Biden lorsque le président Biden a pris ses fonctions.

L’avocat de la défense pénale de Hunter Biden, Christopher Clark, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la lettre à Garland. Pas plus que les porte-parole de Garland et Weiss.

Une femme de l’Arkansas qui a eu un enfant de Hunter Biden hors mariage a témoigné devant un grand jury fédéral du Delaware plus tôt cette année dans le cadre de l’enquête criminelle, a déclaré son avocat à CNBC en mars. L’avocat, Clint Lancaster, a également déclaré que la femme avait remis une quantité importante des dossiers financiers de Hunter aux enquêteurs fédéraux.

Dans leur lettre de lundi à Garland, les sénateurs républicains ont écrit : « Il n’y a aucun moyen de connaître toute la portée de l’enquête, mais les preuves semblent s’accumuler que Hunter Biden a commis de nombreux crimes fédéraux, y compris, mais sans s’y limiter, la fraude fiscale, le blanchiment d’argent et les violations du lobbying étranger.”

“Je prends cette affaire très au sérieux, mais je suis convaincu qu’un examen professionnel et objectif de ces questions démontrera que j’ai géré mes affaires de manière légale et appropriée, y compris avec l’aide de conseillers fiscaux professionnels”, a déclaré Hunter à l’époque.

L’ancien président Donald Trump et ses alliés du GOP ont utilisé pendant des années Hunter Biden et ses relations d’affaires pour lancer des attaques contre le président.

Donner à Weiss ce statut obligerait également Garland à expliquer au Congrès tout désaccord qu’il aurait avec une action proposée par Weiss lors de l’enquête, jusqu’à et y compris une recommandation d’inculpation de Hunter Biden.

Si Garland honore la demande, cela pourrait donner aux républicains et aux démocrates au Congrès un aperçu des motifs de toute décision future de Weiss sur l’opportunité de poursuivre Hunter Biden. Les législateurs pourraient autrement ne pas obtenir cette justification si Weiss ne se voit pas accorder le statut d’avocat spécial.

Plus de 30 républicains du Sénat ont demandé au procureur général Merrick Garland lundi pour donner au procureur fédéral qui enquête sur Hunter Biden depuis plusieurs années “des protections et des autorités d’avocat spécial”.

Barr a nommé Durham conseiller spécial pour enquêter sur les origines de l’enquête du DOJ sur l’ingérence russe dans les élections de 2016 et les contacts entre la campagne de Trump et les Russes.

Les avocats spéciaux peuvent déposer des accusations criminelles, tout comme les avocats américains peuvent le faire, au cours d’une enquête.

Mais selon la loi, ils sont également tenus de donner au procureur général un rapport confidentiel expliquant pourquoi ils ont décidé ou refusé de poursuivre quiconque dans l’affaire.

Le procureur général est également tenu, en vertu de la loi, d’informer le président et le membre de la minorité de rang des comités judiciaires du Sénat et de la Chambre avec une explication pour toute nomination d’un avocat spécial et la révocation de tout avocat spécial.

La loi stipule que lorsqu’un avocat spécial conclut une enquête, le procureur général doit notifier à ces mêmes membres du Congrès “une description et une explication des cas (le cas échéant) dans lesquels le procureur général a conclu qu’une action proposée par un avocat spécial était si inappropriée ou injustifiée en vertu des pratiques ministérielles établies qu’elle ne devrait pas être poursuivie. »

La loi stipule également que le procureur général peut déterminer que la publication des rapports d’un avocat spécial “serait dans l’intérêt public”.