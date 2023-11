Les Républicains du Sénat demandent des limites drastiques en matière d’asile dans le cadre d’un programme de financement d’urgence

Washington — Les républicains du Sénat cherchent à limiter drastiquement l’asile dans le cadre d’un programme de financement d’urgence demandé par le président Biden, qui comprend des milliards de dollars pour l’Ukraine, Israël et d’autres priorités de sécurité nationale, selon un aperçu des priorités des sénateurs publié lundi.

Une note des sénateurs républicains Lindsey Graham, Tom Cotton et James Lankford a décrit les exigences du Sénat en matière de politique frontalière dans le cadre des négociations sur la politique frontalière de l’administration Biden. Demande supplémentaire de 106 milliards de dollars pour la sécurité nationalequi comprend également des milliards pour renforcer la sécurité à la frontière.

Les républicains du Sénat, dont le chef de la minorité Mitch McConnell, ont indiqué que M. Biden et les démocrates devraient accepter les changements de politique frontalière pour que le texte supplémentaire soit adopté.

La proposition des Républicains du Sénat

Les revendications des Républicains du Sénat incluent une série de changements restrictifs à la loi américaine sur l’asile, y compris une règle qui rendrait les migrants inéligibles à l’asile s’ils transitaient par un pays tiers sans y chercher refuge avant d’atteindre le sol américain. Les migrants ne seraient autorisés à demander une protection qu’aux points d’entrée officiels. Les personnes sélectionnées pour l’asile dans le cadre de la procédure d’expulsion accélérée devraient satisfaire à un seuil de preuve plus élevé lors des entretiens pour éviter d’être expulsées rapidement.

Le plan relancerait également la politique de l’ère Trump « Rester au Mexique », qui obligeait les autorités américaines aux frontières à renvoyer les migrants au Mexique en attendant un examen de leurs demandes s’ils ne peuvent pas être expulsés ou détenus. En outre, cela créerait une nouvelle autorité similaire à l’ordonnance relative à la pandémie du Titre 42, aujourd’hui disparue, qui permettrait aux agents d’immigration d’expulser sommairement les migrants si cela était jugé nécessaire pour obtenir un « contrôle opérationnel » de la frontière sud.

Les demandes des sénateurs républicains incluent une disposition qui mettrait fin aux programmes mis en place par l’administration Biden pour permettre à des centaines de milliers de migrants d’entrer légalement aux États-Unis, dans le but de les décourager d’entrer illégalement dans le pays. L’autorité humanitaire de libération conditionnelle, la loi que l’administration Biden a invoquée pour gérer ces programmes, serait considérablement réduite.

Le projet donnerait au gouvernement le pouvoir légal de détenir indéfiniment les familles de migrants avec enfants, une pratique actuellement entravée par une décision de justice. Cela exigerait également que les autorités reprennent la construction du mur frontalier.

“Cela fait des années que nous avons besoin de mises à jour significatives de la législation sur la sécurité des frontières”, a déclaré Lankford dans un communiqué. “Mais le président Biden a permis aux cartels d’exploiter les failles de nos lois sur l’asile comme aucun autre président dans l’histoire. Nous devons combler ces failles et sécuriser notre frontière.”

Plusieurs dispositions du plan, comme les limites imposées au pouvoir de libération conditionnelle et les restrictions plus radicales en matière d’asile, se heurteront certainement à une forte résistance de la part des démocrates et de l’administration. Les demandes des républicains du Sénat seront également probablement dénoncées par les défenseurs des migrants et les groupes de défense des droits de l’homme. La maison Blanche dit il opposerait son veto à une proposition similaire, bien que plus restrictive, connue sous le nom de HR 2, adoptée par la Chambre dirigée par les Républicains plus tôt cette année.

Mais ce qui est moins clair est de savoir si l’administration soutiendrait certains des changements en matière d’asile proposés par les Républicains, étant donné les niveaux records de migration signalés le long de la frontière sud au cours des dernières années et la frustration croissante dans les villes dirigées par les Démocrates qui luttent pour accueillir les migrants.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement commenté les grandes lignes publiées par les républicains du Sénat.

En interne, les responsables de Biden soutiennent que le Congrès réforme le système d’asile en retard, en sous-effectif et obsolète, notamment en accélérant le processus permettant de déterminer si les migrants sont admissibles au refuge ou doivent être expulsés, ont déclaré des responsables américains à CBS News. Après tout, certains responsables de l’administration estiment que le système d’asile est l’un des principaux facteurs responsables des niveaux historiques de passage des frontières ces dernières années, dans la mesure où le gouvernement ne peut pas rapidement accorder l’asile à ceux qui ont des demandes valables ou expulser ceux qui ne le font pas. qualifier.

Pressé par Lankford lors d’une audience la semaine dernière, le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré que “des changements politiques étaient nécessaires” pour réduire le passage des migrants le long de la frontière sud.

“Le système d’asile doit être réformé de fond en comble”, a déclaré Mayorkas.

Historiquement, les démocrates ont cherché à associer les changements en matière de sécurité aux frontières aux efforts visant à légaliser les immigrants vivant dans le pays sans autorisation légale, y compris les soi-disant « rêveurs », ou ceux amenés aux États-Unis lorsqu’ils étaient enfants. Mais de plus en plus de législateurs républicains ont rejeté toute « amnistie » en matière d’immigration, citant la crise des migrants le long de la frontière sud.

