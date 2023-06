Les républicains du Sénat de l’Oregon mettent fin à une grève de six semaines qui a bloqué les projets de loi sur l’avortement et les soins de santé trans

SALEM, Oregon (AP) – Assez de membres républicains se sont présentés au Sénat de l’Oregon jeudi pour mettre fin à une grève de six semaines qui a interrompu les travaux de l’Assemblée législative et bloqué des centaines de projets de loi, dont certains sur l’avortement, les soins de santé transgenres et la sécurité des armes à feu .

Le boycott, qui a empêché le Sénat d’atteindre le quorum des deux tiers nécessaire pour adopter des projets de loi, a été motivé par une mesure radicale sur l’avortement et les soins affirmant le genre que les républicains ont qualifiée de trop extrême. La mesure permettrait aux médecins de pratiquer des avortements quel que soit l’âge de la patiente, les prestataires médicaux n’étant pas tenus d’informer les parents d’un mineur dans certains cas.

Dans le cadre de l’accord visant à mettre fin au débrayage, les démocrates ont convenu que dans les cas où les mineures demandent un avortement mais veulent éviter d’en parler à leurs parents, comme dans les cas d’inceste, un fournisseur devrait obtenir l’approbation d’un deuxième fournisseur.

Les démocrates ont déclaré que la mesure garantira toujours l’accès à l’avortement et protégera les soignants contre les mesures de soins anti-avortement ou affirmant le genre adoptées par d’autres États. Il exigera également que l’assurance maladie couvre les soins d’affirmation de genre médicalement nécessaires.

Le débrayage a également bloqué l’approbation du budget de l’État sur deux ans et une mesure de sécurité des armes à feu opposée par le GOP qui augmenterait l’âge d’achat à 21 ans pour les fusils semi-automatiques. Les démocrates ont accepté de supprimer la limite d’âge de la mesure plus large interdisant la fabrication ou le transfert d' »armes fantômes » introuvables.

Le chef de la minorité du GOP, le sénateur Tim Knopp, avait déclaré que le boycott ne prendrait fin que le dernier jour de la session – le 25 juin – pour adopter une législation «bipartite» et des projets de loi budgétaires. Mais une humeur optimiste a envahi le Capitole cette semaine alors que les dirigeants du GOP et des démocrates se sont rencontrés pour négocier des compromis, et au Sénat jeudi, Knopp a déclaré qu’il avait hâte de terminer la session d’une « manière extraordinairement bipartite ».

« Nous avons demandé la légalité, nous avons demandé la constitutionnalité, nous avons demandé un compromis, et je vois cela de votre côté », a déclaré Knopp en s’adressant au président démocrate du Sénat, Rob Wagner, après l’appel nominal de jeudi. « Nous apprécions tous ceux qui ont participé. »

Il y a 17 démocrates dans le Sénat de 30 membres, ce qui signifie qu’au moins trois membres républicains ou indépendants doivent se présenter pour constituer le quorum. Cinq membres du GOP étaient présents jeudi et les dirigeants démocrates ont déclaré que les républicains avaient promis de fournir suffisamment de sénateurs pour constituer le quorum pour le reste de la session.

Le débrayage le plus long des 163 ans d’histoire de l’Assemblée législative s’est produit malgré l’adoption par les électeurs d’une mesure de vote en 2022 qui disqualifie les législateurs avec 10 absences injustifiées ou plus de la réélection. Les sénateurs républicains sont susceptibles de poursuivre cette mesure s’ils ne sont pas autorisés à s’inscrire comme candidats, à partir de septembre, pour les élections de 2024. Les républicains sont également sortis en 2019, 2020 et 2021.

Le 1er juin, les démocrates du Sénat ont voté pour infliger une amende de 325 $ aux sénateurs chaque fois que leur absence empêchait le quorum.

Mercredi, plus de 40 membres de la Chambre démocratique et du Sénat de l’Oregon ont parrainé une résolution commune proposant un amendement à la Constitution de l’État pour exiger qu’une majorité de chaque chambre de l’Assemblée législative soit présente pour mener des affaires. S’il est adopté par l’Assemblée législative, il passerait devant les électeurs de l’Oregon lors d’un scrutin lors des élections de 2024.

La gouverneure démocrate Tina Kotek peut ramener les législateurs pour une session extraordinaire si la Chambre et le Sénat n’approuvent pas les budgets à la fin de la session ordinaire.

Les républicains avaient initialement déclaré qu’ils boycottaient parce que les résumés de projets de loi ne respectaient pas une loi d’État oubliée depuis longtemps qui exigeait qu’ils soient rédigés à un niveau qu’un élève de huitième année puisse comprendre.

Le débrayage, qui a commencé le 3 mai, est le deuxième plus long de tous les États américains, après Rhode Island, selon une liste de Ballotpedia.

En 1924, les sénateurs républicains du Rhode Island se sont enfuis à Rutland, dans le Massachusetts, et sont restés à l’écart pendant six mois, mettant fin aux efforts des démocrates pour organiser un référendum populaire sur la tenue d’une convention constitutionnelle.

Cet exil volontaire a suivi l’explosion d’une bombe lacrymogène dans la chambre du Sénat. Les démocrates et les républicains se sont tous les deux accusés de l’avoir déclenché.

Andrew Selsky, l’Associated Press