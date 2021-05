Les républicains du Sénat bloquent un projet de loi pour enquêter sur l’insurrection du Capitole

Vendredi, les républicains du Sénat ont bloqué un projet de loi qui créerait une commission indépendante pour enquêter sur l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain, alors que les démocrates et le GOP divergent sur la meilleure façon de sonder l’attaque contre la législature et d’empêcher une nouvelle attaque contre le processus démocratique.

Dans un vote 54-35, la mesure n’a pas atteint le seuil nécessaire pour surmonter un flibustier comme presque tous les sénateurs du GOP s’y sont opposés. Six républicains ont voté pour faire avancer la proposition: Bill Cassidy de Louisiane, Susan Collins du Maine, Lisa Murkowski de l’Alaska, Rob Portman de l’Ohio, Mitt Romney de l’Utah et Ben Sasse du Nebraska.

Le vote étouffe probablement la création d’un panel que les démocrates et certains républicains ont appelé vital pour comprendre ce qui a conduit à la tentative violente de perturber le transfert du pouvoir au président Joe Biden. Les dirigeants du GOP ont soutenu que la commission pourrait dupliquer les efforts existants du ministère de la Justice et des comités du Congrès pour enquêter sur l’attaque, qui a fait cinq morts, dont celui de l’officier de police du Capitole Brian Sicknick.

La mère de Sicknick a rencontré jeudi une poignée de sénateurs républicains et les a poussés à soutenir la commission.

Les républicains ont tenté de détourner l’attention de l’insurrection – que les théories du complot électoral de l’ancien président Donald Trump ont contribué à alimenter – alors qu’ils cherchent à reprendre le contrôle du Congrès à la mi-mandat de l’année prochaine. Les principaux législateurs du GOP, en particulier à la Chambre, ont cherché à étouffer les critiques de Trump, qui reste la figure la plus populaire du Parti républicain.

« Par peur ou par fidélité à Donald Trump, la minorité républicaine a simplement empêché le peuple américain de connaître toute la vérité sur le 6 janvier », a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., après le vote.

La Chambre tenue par les démocrates a adopté la législation bipartite lors d’un vote 252-175 plus tôt ce mois-ci. Trente-cinq républicains l’ont soutenu, tandis que 175 représentants du GOP ont voté contre. Les dirigeants républicains de la Chambre ont exhorté l’opposition à cela après que le représentant John Katko, RN.Y., a négocié l’accord avec le représentant Bennie Thompson, D-Miss.

Le projet de loi n’a pas réussi à remporter les 10 votes républicains nécessaires pour avancer dans le Sénat uniformément divisé après que le chef de la minorité Mitch McConnell, R-Ky., A exhorté son caucus à s’y opposer.

« Je continuerai à soutenir le travail réel et sérieux de notre système de justice pénale et de nos propres comités sénatoriaux », a déclaré McConnell jeudi avant le vote. « Et je continuerai d’exhorter mes collègues à s’opposer à cette couche superflue lorsque le moment sera venu pour le Sénat de voter. »

Le projet de loi créerait une commission de 10 personnes pour enquêter sur les facteurs qui ont conduit à l’insurrection. Les dirigeants démocrates et républicains nommeraient chacun la moitié des membres, qui ne pourraient pas être des fonctionnaires actuels du gouvernement.

Le panel, qui aurait le pouvoir d’assignation, préparerait un rapport sur son enquête d’ici la fin de l’année.

En poussant les sénateurs à soutenir le projet de loi de la commission jeudi, le chef de la majorité Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré que le pays devait éradiquer la croyance dans les affirmations infondées de Trump selon lesquelles une fraude généralisée avait conduit à sa défaite en novembre. Il a appelé les mensonges un « cancer » dans le GOP.

« Nous devons enquêter, exposer et rapporter la vérité », a-t-il déclaré. « Nous devons établir un bilan fiable de ce qui s’est réellement passé le 6 janviere et les événements qui l’ont précédé. C’est ce que cette commission est conçue pour faire, d’une manière bipartisane et directe. «

Au moins un républicain du Sénat a suggéré que le groupe détournerait l’attention des messages électoraux de mi-mandat du parti. Le whip de la minorité au Sénat, John Thune, RS.D., a déclaré plus tôt ce mois-ci que «tout ce qui nous fait ressasser les élections de 2020 est, je pense, une journée perdue pour pouvoir établir un contraste entre nous et le programme de gauche très radical des démocrates. «

Le sénateur Joe Manchin, le démocrate le plus conservateur du Sénat, a exhorté à plusieurs reprises les républicains à voter pour mettre en place la commission. Cependant, il a déclaré qu’il ne se joindrait toujours pas à la plupart de ses collègues démocrates pour supprimer l’obstruction systématique, ce qui permettrait au parti d’adopter la législation de son propre chef.

Biden, dont la prise de présidence que la foule pro-Trump a tenté de perturber, s’est moqué jeudi de la perspective que les sénateurs votent contre la création de la commission.

« Je ne peux imaginer que quiconque vote contre la création d’une commission sur le plus grand assaut depuis la guerre civile contre le Capitole », a-t-il déclaré.

Cette histoire se développe. Veuillez revenir pour les mises à jour.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.