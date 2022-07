Les républicains du Sénat bloquent la loi PACT qui aurait aidé les anciens combattants – voici pourquoi

Les républicains ont bloqué mercredi un projet de loi que beaucoup considéraient comme un slam dunk bipartite, qui visait à étendre certains avantages pour les anciens combattants en raison de l’exposition toxique qu’ils ont subie lors de leur déploiement, laissant de nombreux anciens combattants et leurs partisans choqués.

La loi PACT, un projet de loi qui aurait élargi les soins de santé du ministère des Anciens Combattants pour présumer que les anciens combattants dont le service militaire comprenait une exposition à des fosses de brûlage – de grandes tranchées creusées pour brûler et éliminer les eaux usées, les déchets médicaux et autres déchets – sont victimes d’exposition aux substances et vapeurs toxiques lorsqu’ils présentent certaines maladies. Le projet de loi aurait supprimé le fardeau de la preuve que les anciens combattants doivent actuellement présenter pour recevoir de l’aide.

Les deux chambres du Congrès avaient précédemment adopté le projet de loi, le Sénat votant 84 voix contre 14 en juin, mais le projet de loi a été contraint à un autre vote après que des “problèmes administratifs” aient été trouvés dans son texte. Une fois les changements apportés, on s’attendait à ce qu’il soit rapidement adopté par le Congrès et promulgué par Biden.

Cependant, 25 sénateurs républicains ont inversé leur vote et bloqué le projet de loi mercredi.

Les partisans et les militants, tels que l’ancien animateur de talk-show John Stewart, qui s’étaient rassemblés au Capitole dans l’espoir d’une célébration après l’adoption du projet de loi, ont été plutôt frustrés. Jeudi, Stewart et d’autres ont rejoint des législateurs tels que la présidente de la Chambre Nancy Pelosi pour appeler avec force les républicains à voter contre le projet de loi.

« Ils n’ont pas à l’entendre, ils n’ont pas à le voir, ils n’ont pas à comprendre que ce sont des êtres humains. Comprenons-nous encore, ce ne sont pas des héros, ce sont des hommes et des femmes », a déclaré Stewart dans un discours au Capitole jeudi.

Avec le décompte final au Sénat mercredi à 55-42 (trois abstentions) la raison exacte pour laquelle les républicains ont basculé, affirment-ils n’a rien à voir avec l’objectif du projet de loi, mais plutôt avec la façon dont les fonds seraient alloués et gérés.

Le sénateur Pat Toomey (R-Pa.), qui dirigeait l’opposition au projet de loi, a exprimé son désir de vouloir un amendement axé sur les dépenses budgétaires.

Ce soir, le Sénat a voté pour nous donner la possibilité de corriger un gadget budgétaire complètement inutile dans le texte sous-jacent de la loi PACT. Ce truc permet de dépenser 400 milliards de dollars sans aucun rapport avec les soins aux anciens combattants. pic.twitter.com/TAuE12G8l0 — Le sénateur Pat Toomey (@SenToomey) 27 juillet 2022

« Il y a un mécanisme créé dans ce projet de loi, c’est un gadget budgétaire, qui a pour but de permettre une énorme explosion de dépenses non liées — 400 milliards de dollars. Ce truc budgétaire est tellement sans rapport avec le problème budgétaire réel qui a à voir avec les foyers de combustion qu’il n’est même pas dans le projet de loi de la maison », a déclaré Toomey au Sénat mercredi.

Toomey a déclaré à CNN qu’il souhaitait que le financement du projet de loi soit géré par le biais d’un processus de crédits annuels, plutôt que par la structure actuelle des dépenses obligatoires.

Le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, a déclaré qu’il ne soutenait pas non plus le “truc budgétaire”, mais qu’il soutenait le projet de loi.

« Telle qu’elle est rédigée, la législation n’aiderait pas seulement les vétérans américains tels qu’ils sont conçus. Cela pourrait également permettre aux démocrates de dépenser effectivement le même argent deux fois et de permettre des centaines de milliards de nouvelles dépenses non liées du côté discrétionnaire du budget fédéral », a déclaré McConnell jeudi. « Il n’y a aucune excuse pour que le leader démocrate continue de bloquer l’amendement de bon sens du sénateur Toomey. Un projet de loi aussi important et bipartite mérite que nous corrigions ce gadget comptable, puis il mérite de devenir loi. ”

La question reste de savoir pourquoi les plus de deux douzaines de républicains, dont beaucoup sont eux-mêmes des vétérans, ont voté pour le mois dernier mais ont renversé cette semaine. Selon certains démocrates, le projet de loi a été bloqué à des fins politiques.

Le sénateur Chris Murphy (D-Conn.), soutient que les républicains ont plutôt retiré leur colère d’un projet de loi distinct sur la loi PACTS. Les démocrates tentent de faire adopter la loi sur la réduction de l’inflation, un montant historique de 369 milliards de dollars à dépenser au cours des 10 prochaines années pour lutter contre le changement climatique, les soins de santé, l’inflation et les impôts.

“L’explication la moins charitable est la suivante”, a déclaré Murphy, expliquant pourquoi tant de républicains ont basculé, “Les républicains sont fous que les démocrates soient sur le point d’adopter une législation sur le changement climatique et aient décidé de passer leur colère sur les anciens combattants vulnérables. Parce que c’est l’autre chose qui a changé au cours des trois dernières semaines. Les républicains pensaient que les démocrates n’allaient pas pouvoir adopter un projet de loi demandant aux entreprises de payer un peu plus pour lutter contre le changement climatique. Hier, des nouvelles ont émergé qu’il y avait un accord qui rend probable qu’un projet de loi sur le changement climatique soit présenté au Sénat, et comme par magie, 30 votes s’inversent.

Ce changement, disent les démocrates, est venu en réaction aux projets de loi secondaires, qui devraient être votés cette semaine.

Le candidat démocrate pour un siège ouvert au Sénat du Missouri, Lucas Kunce, a fait écho à ce sentiment dans une interview avec Vox. “Ils avaient voté pour la première fois, ils ont changé parce qu’ils veulent protester contre un projet de loi séparé, c’est ce que j’ai compris”, a-t-il déclaré. Kunce a effectué trois tournées en Irak et en Afghanistan en tant qu’officier de marine et a été déployé en Irak où il était stationné près une fosse à brûlures et a développé un écoulement post-nasal en raison de son exposition.

Li Zhou de Vox a également récemment rapporté que les républicains ne veulent pas que la loi sur la réduction de l’inflation soit adoptée et ont besoin d’un soutien unanime pour l’arrêter. Étant donné que Biden en a fait l’éloge, le projet de loi a de fortes chances d’être adopté.

Qu’est-ce que la facture et pourquoi c’est important

Le sergent de première classe Heath Robinson Honoring Our Promise to Address Comprehensive Toxics Act, également connu sous le nom de PACT Act, a été présenté en juin par le représentant Mark Takano (D-CA), qui préside le Comité de la Chambre des anciens combattants, dans le but d’aborder et de financer les soins de santé, la recherche et d’autres questions liées aux anciens combattants qui ont été exposés à des substances toxiques pendant leur service.

Le projet de loi contient deux éléments principaux – une période de grâce pour les anciens combattants qui ont servi près des foyers de combustion pour obtenir des soins médicaux, et une législation qui indique à la VA comment aborder certaines maladies et certains cancers. Les anciens combattants n’auraient pas à prouver que leurs maladies sont directement liées à l’exposition aux foyers de combustion pour recevoir des prestations d’invalidité et de l’aide. Actuellement, 70 % de toutes les demandes d’invalidité liées à l’exposition aux foyers de combustion sont refusées par l’AV en raison de l’incapacité des vétérans à prouver que leurs maladies ou leurs cancers sont liés à l’exposition aux foyers de combustion.

Les cancers et autres problèmes qui seraient liés aux foyers de combustion peuvent survenir des années plus tard, comme cela s’est produit pour le sergent de première classe Heath Robinson, dont le projet de loi porte le nom. Robinson est décédé en 2020 d’un cancer du poumon rare qu’il a attribué à l’exposition à la fumée lors de son déploiement en Irak en 2006 et 2007.

Kunce a déclaré qu’il pensait que de nombreux membres des forces armées supposaient qu’ils ne seraient pas placés dans une situation aussi dangereuse. “[It was] probablement une hypothèse stupide à faire, mais … vous devez d’abord faire confiance au système », a déclaré Kunce. « Deuxièmement, vous n’avez pas le choix, n’est-ce pas ? Je veux dire, tu es là, il n’y a rien d’autre que tu puisses faire.

L’épouse de Robinson, un défenseur des victimes de l’exposition aux foyers de combustion qui se sont vu refuser des prestations, a assisté au discours sur l’état de l’Union du président Joe Biden plus tôt cette année, où il a exprimé son soutien à l’amélioration des prestations des anciens combattants dans le cadre de son soi-disant «programme d’unité bipartite». qui, entre autres, met l’accent sur l’engagement envers les anciens combattants en tenant les promesses faites en matière de soins de santé, de santé mentale et d’itinérance.

Le projet de loi PACT Act joue également dans une conversation plus large qui se passe sur les droits des anciens combattants. En juin, la Cour suprême a statué dans une décision 5-4 en faveur d’un ancien combattant dont le cas était lié à l’exposition à la fosse de combustion dans Torres c. Département de la sécurité publique du Texas. La décision permet au vétéran de l’armée américaine Le Roy Torres de poursuivre l’État du Texas après avoir perdu son emploi en raison d’une blessure subie pendant son service.

Et après?

Les militants, les législateurs et les vétérans exigent de nouvelles mesures, certains qualifiant même le vote de criminel alors qu’ils critiquent les républicains pour avoir arrêté le projet de loi.

“Attendez une minute. Vous n’allez pas aider nos anciens combattants, car nous voulons : réduire le coût des médicaments sur ordonnance, le coût des soins de santé, pour protéger la planète. Bien sûr, vous n’êtes d’accord avec aucune de ces choses, mais utiliseriez-vous cela pour voter contre nos anciens combattants? C’est vraiment immoral, presque criminel », a déclaré La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi.

Un autre vote de procédure est prévu pour lundi, mais Schumer peut techniquement appeler le Sénat à un vote à tout moment. À la lumière de la suspension débutant le 5 août, la rapidité sera essentielle.