Les républicains du Sénat abordent l’acte d’accusation de Trump et les élections de 2024

Le deuxième acte d’accusation de l’ancien président Donald Trump, une série d’accusations explosives liées à la prise de documents fédéraux classifiés, a une fois de plus mis en évidence la division républicaine sur l’avenir de leur parti.

Alors que de nombreux républicains, y compris des conservateurs et des alliés de Trump, ont fait écho à des points de discussion familiers selon lesquels l’acte d’accusation de Trump est révélateur d’un parti pris partisan et d’enquêtes politisées, une poignée de législateurs modérés et de l’establishment ont exprimé des inquiétudes quant à la gravité des allégations. De plus, certains républicains craignent ouvertement que les bagages juridiques ne nuisent à Trump avec des électeurs swing lors d’une élection générale.

« C’est un exercice d’auto-indulgence et d’auto-flagellation, même d’envisager de nommer à nouveau Donald Trump à la présidence », a déclaré à Vox le sénateur Todd Young (R-IN), qui a exprimé son opposition à la candidature de Trump.

L’acte d’accusation est l’exemple le plus récent d’un schisme au sein du GOP qui s’est de plus en plus prononcé après l’insurrection du Capitole du 6 janvier 2021. Il y a maintenant ceux qui croient que Trump et sa marque de conservatisme sont la seule voie à suivre pour le Parti républicain, et ceux qui croient que continuer à lier le GOP à Trump ne fera qu’apporter un désastre électoral.

Pour compliquer les choses, Trump bénéficie toujours d’un soutien important de la base républicaine, certains le soutenant davantage après le deuxième acte d’accusation. Cela rend risqué de s’exprimer contre Trump, en particulier pour les législateurs qui doivent être réélus en 2024. Pourtant, certains chefs de parti s’expriment de plus en plus sur les inquiétudes concernant sa candidature.

Des conversations avec 11 sénateurs républicains ce mercredi ont pointé du doigt ce clivage. Alors que les alliés et partisans de Trump étaient catégoriques sur le fait que le ministère de la Justice utilisait un double standard dans l’enquête sur Trump et a refusé de critiquer sa conduite, ceux qui ont perdu confiance en l’ancien président ont reconnu que sa gestion de ces documents était erronée et une responsabilité potentielle.

Le cas où Trump n’a rien fait de mal

Le sénateur Ted Cruz (R-TX) : « Écoutez [my] podcast. »

Li Zhou

Je voulais vous poser des questions sur le deuxième acte d’accusation de Trump. Je suis curieux de savoir si cela a affecté votre soutien pour lui de quelque manière que ce soit.

Ted-Cruz

Je pense que cet acte d’accusation est honteux. C’est un abus de pouvoir politique. C’est la première fois dans l’histoire de notre pays que l’administration d’un président inculpe un ancien président. Il y a un double standard évident au ministère de la Justice de Biden.

Ils appliquent des normes au président Trump tout en fermant délibérément les yeux sur une conduite identique et, dans certains cas, sur une conduite encore pire du président Biden et d’Hillary Clinton. Et la volonté du ministère de la Justice de s’engager en tant qu’exécuteurs politiques du DNC a causé des dommages irréparables à l’intégrité des forces de l’ordre et à l’intégrité du ministère de la Justice.

[Editorial note: As Vox’s Nicole Narea explained, there are key differences between the cases of Trump, Clinton, Pence, and Biden that put Trump’s allegations in a league of their own. For example, she notes, none of the other officials ignored a federal subpoena for documents and tried to conceal them as is alleged of Trump. It’s also worth noting that Biden is under federal investigation for holding onto documents he was given access to during the Obama administration, and that he has instructed the DNC not to use Trump’s indictment to attack his 2024 rival.]

Li Zhou

Pensez-vous que ce que le président Trump a fait était mal en prenant ces documents ?

Ted-Cruz

Je vais vous dire quoi, je fais un podcast toutes les semaines, trois jours par semaine. Le podcast de lundi était entièrement consacré à l’acte d’accusation de Trump, il dure 47 minutes. Je vous invite donc à l’écouter et vous pourrez avoir une interview exclusive de 47 minutes sur précisément ce sujet.

Li Zhou

En ce moment, juste curieux, tu sais, oui ou non, si tu penses que ce qu’il a fait était mal ?

Ted-Cruz

Écoutez le balado.

Li Zhou

D’accord, et ma dernière question est, pensez-vous que cela affecte son éligibilité à une élection générale ?

Ted-Cruz

C’est aux électeurs qu’il appartiendra de trancher.

Le sénateur Tommy Tuberville (R-AL), qui a soutenu Trump à la présidence : « Je pense que cela vient de dynamiser sa base et de décourager beaucoup de gens. »

Li Zhou

Je me demandais si le deuxième acte d’accusation de Trump avait affecté votre soutien à lui.

Tommy Tuberville

Oh non. Non, j’étais avec lui hier soir. Il est plus excité maintenant qu’il ne l’a jamais été. Je pense que cela vient de dynamiser sa base et de décourager beaucoup de gens. Il y a plus de gens qui ont fait bien pire que ce qu’il a fait – bien sûr, le FBI et le DOJ sont dirigés par la Maison Blanche ici. C’est donc juste une triste situation dans laquelle se trouve notre pays en ce moment. Politique.

Li Zhou

Pensez-vous que ce qu’il a fait était mal?

Tommy Tuberville

Ce qu’il a fait était faux? Non.

Le sénateur Mike Braun (R-IN), qui a soutenu Trump à la présidence : « Son Stratégies ont bien fonctionné et il devra expliquer, vous savez, avec ces difficultés, comment cela a le plus de sens à l’avenir.

Li Zhou

Je voulais demander si le deuxième acte d’accusation de Trump a affecté votre soutien pour lui de quelque manière que ce soit ?

Mike Braun

Non, j’ai été assez clair. … Ses politiques ont bien fonctionné et il devra démontrer, vous savez, avec ces difficultés, comment cela a le plus de sens à l’avenir. Et ma déclaration que j’ai publiée donne l’impression que le ministère de la Justice ne traite pas tous les problèmes de la même manière. Donc je suis toujours là où j’étais.

Li Zhou

Pensez-vous que ce qu’il a fait était mal en ce qui concerne la façon dont il a traité les documents ?

Mike Braun

Je n’ai pas de commentaire à faire là-dessus. Je pense qu’il a eu beaucoup de monde après lui depuis le début. Et, vous savez, nous verrons comment ça marche. Mais je pense que ce qu’il a fait en termes d’aide aux Américains grâce aux politiques en place, quelqu’un va devoir trouver un moyen de leur répondre.

Li Zhou

Une dernière question est, que pensez-vous de certaines des préoccupations d’éligibilité que les gens ont exprimées ?

Mike Braun

Il semble que ses sondages aient augmenté. Donc, en ce qui concerne les élections générales, j’aurais plus peur si j’étais démocrate alors que vous nous avez donné la pire inflation que nous ayons jamais eue. Et nous sommes au niveau d’endettement le plus élevé de l’histoire du pays. Et bien sûr, les républicains et les démocrates y ont contribué. Mais ils doublent ensuite la mise, et je pense qu’en fin de compte, l’économie va s’affaiblir à cause de leurs politiques, alors qu’ils contrôlaient tous les leviers du gouvernement.

Le sénateur Steve Daines (R-MT), qui a soutenu Trump à la présidence : « C’est politiquement chargé ».

Li Zhou

Le deuxième acte d’accusation de Trump affecte-t-il votre soutien de quelque manière que ce soit ?

Steve Daines

Non.

Li Zhou

Pensez-vous que ce qu’il a fait était mal dans la façon dont il a traité les documents ?

Steve Daines

Regardez, vous avez le président en exercice des États-Unis qui pousse son administration à inculper son adversaire le plus probable aux élections de 2024. C’est politiquement chargé.

Le sénateur Bill Hagerty (R-TN), qui a soutenu Trump à la présidence : « Je pense que cela ne fait que souligner la nature politique massive de tout cela. »

Li Zhou

Le deuxième acte d’accusation de Trump affecte-t-il votre soutien de quelque manière que ce soit ?

Bill Hagerty

Pas du tout. Cela ne fait que souligner davantage la politisation du DOJ. Et le moment de cela, je pense, est incroyablement suspect parce que [it] arrive à un moment où les révélations sur la famille Biden et les relations avec Burisma sont révélées. Je pense que cela ne fait que souligner la nature politique massive de tout cela.

Li Zhou

Pensez-vous que ce que le président Trump a fait était mal en termes de gestion des documents ?

Bill Hagerty

Je n’ai pas enquêté sur lui et je n’ai pas comparé la façon dont il l’a géré par rapport à Biden par rapport aux autres. Ce que je comprends, c’est qu’il y a eu un certain nombre de problèmes de documents dans le passé et je ne sais pas si c’est différent.

Les arguments pour rester en dehors du drame Trump

Le sénateur Chuck Grassley (R-IA) : « Écoutez, que ce soit Hillary Clinton ou que ce soit le président, les informations classifiées sont classifiées.

Li Zhou

Je voulais demander si le deuxième acte d’accusation de Trump affecte votre soutien pour lui de quelque manière que ce soit ?

Chuck Grassley

Eh bien, rappelez-vous, je viens de l’Iowa. N’oubliez pas que l’Iowa est le premier État du caucus de la nation. Donc nous n’y participons pas : moi, le gouverneur, [junior Iowa Sen. Joni] Ernst, et les quatre membres du Congrès n’y participent pas. Donc, si je disais quoi que ce soit à propos de Trump maintenant, cela serait peut-être interprété comme si je prenais parti dans un sens ou dans l’autre. Et nous voulons que tout le monde soit le bienvenu dans l’Iowa.

Li Zhou

Pensez-vous que la façon dont il a traité les documents était mauvaise ?

Chuck Grassley

Écoutez, que ce soit Hillary Clinton ou que ce soit le président, les informations classifiées sont classifiées. Mais je suis inquiet de la façon dont ils ont géré les deux cas différents. L’un a été poursuivi, l’autre non. Et je pense que ce double standard de justice injuste est une erreur en vertu de notre Constitution, et je pense que vous devriez laisser les préjugés politiques hors du FBI.

La sénatrice Deb Fischer (R-NE) : « Mes commentaires sont que je suis toujours heureuse de parler de politique. »

Li Zhou

Je voulais demander si le deuxième acte d’accusation de Trump affecte votre soutien pour lui du tout ?

Deb Fisher

Je suis juste concentré. Nous faisons un balisage sur [reauthorizing the Federal Aviation Administration] FAA demain. Si vous voulez en parler, je serais heureux de [talk about that].

Li Zhou

Avez-vous un commentaire sur—

Deb Fisher

Mes commentaires sont que je suis toujours heureux de parler de politique.

Le sénateur John Cornyn (R-TX) : « Je pense que quiconque sort des documents classifiés d’un environnement sécurisé a tort. »

Li Zhou

Pensez-vous que ce que Trump a fait était mal en termes de prise de documents classifiés ?

John Corny

Je pense que quiconque sort des documents classifiés d’un environnement sécurisé a tort.

Le sénateur John Kennedy (R-LA): « Je n’ai rien pour vous à ce sujet. »

Li Zhou

Je me demandais si le deuxième acte d’accusation de Trump avait affecté votre soutien de quelque manière que ce soit ?

Jean Kennedy

Je n’ai rien pour vous là-dessus.

Certains républicains veulent juste quitter Trump

Le sénateur Todd Young (R-IN) : « Il est tout à fait clair pour moi que Donald Trump n’a aucune chance de devenir président des États-Unis maintenant. »

Li Zhou

Pensez-vous que ce que Trump a fait était mal ?

Todd Jeune

Je pense que c’est incontestable. Bien sûr, tout doit être prouvé devant un tribunal. Mais ce que vous avez vu dans les charges publiques était beaucoup plus précis que ce que vous voyez généralement dans ces documents. Ils ont lié chacun des différents chefs d’accusation à un document particulier. Ce niveau de spécificité est assez accablant pour le président des États-Unis. En tant qu’ancien avocat en exercice, je préfère de beaucoup être l’accusation que la défense.

Li Zhou

Voyez-vous cela ajouter à certaines des préoccupations d’éligibilité?

Todd Jeune

Absolument. Je veux dire, il était déjà bien plus temps pour les républicains de dépasser l’ère de Donald Trump. Et il est tout à fait clair pour moi que Donald Trump n’a aucune chance de devenir président des États-Unis maintenant. Il s’agit donc d’un exercice d’auto-indulgence et d’auto-flagellation, même d’envisager de nommer à nouveau Donald Trump à la présidence.

Le sénateur Mike Rounds (R-SD), qui a approuvé le sénateur Tim Scott pour le président : « Mon objectif est d’obtenir Tim [Scott] élu. Je vais faire tout ce que je peux pour l’aider.

Li Zhou

Si Trump obtient la nomination, le soutiendriez-vous ?

rondes de Mike

Nous espérons que Tim Scott obtiendra la nomination. Et nous allons soutenir Tim Scott. Nous pensons que Tim est la bonne personne pour le poste. Il nous ramène aussi près que possible d’un Ronald Reagan. Il a de l’intégrité. Il travaille à rassembler le pays. C’est le bon gars pour le travail. Mon objectif est de faire élire Tim. Je vais faire tout ce que je peux pour l’aider.

Li Zhou

Pensez-vous que la gestion des documents par Trump était erronée ?

rondes de Mike

Ce que je pense, c’est que n’importe qui, que ce soit le président Biden, le vice-président Pence ou l’ancien secrétaire d’État Clinton, tous auraient dû faire un meilleur travail, auraient dû faire un meilleur travail pour protéger ces documents. Aucun d’eux n’aurait dû les avoir dans sa résidence privée. Et tous auraient dû être renvoyés au gouvernement au moment opportun, depuis leurs bureaux pour commencer. Donc, dans chaque cas, et cela inclut celui dont vous parlez, il y avait une meilleure façon de procéder. Cela n’a pas été fait correctement.