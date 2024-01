Les républicains du New Hampshire « déçus » Nikki Haley ne se bat pas plus fort dans l’État

MANCHESTER, NH — Alors que les Républicains cherchent un porte-drapeau, Nikki Haley se fait rare, et les initiés du GOP disent que cela pourrait condamner sa tentative à long terme de battre l’ancien président Donald Trump lors de la primaire de mardi.

Haley a forcé l’annulation de deux débats prévus dans le New Hampshire – l’un parrainé par ABC News et l’autre par CNN – en refusant d’affronter le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Son emploi du temps est léger en matière d’étapes de campagne dans un État où les candidats remplissent généralement leurs journées d’événements. Et comme elle n’a pas réussi à identifier l’esclavage comme une cause de la guerre civile le mois dernier, elle a cessé de répondre aux questions des électeurs sur scène.

L’équipe de Haley parie que moins d’elle finira par être plus dans une course qui se résume à trois candidats, l’un d’eux – DeSantis – ayant déjà décidé de tout ranger et de déplacer sa campagne en déclin en Caroline du Sud.

C’est un mauvais pari, a déclaré Dave Carney, un stratège républicain chevronné basé au New Hampshire, qui a décrit comme sacrée l’histoire de l’État en matière de sélection des candidats à la présidentielle par le biais de forums libres de type hôtel de ville. Le refus de Haley de débattre et de répondre aux questions lors de son premier événement post-Iowa dans l’État pourrait tuer sa campagne, a-t-il déclaré.

“En tant que titulaire, peut-être, ou quelqu’un qui est en tête, bien sûr, vous êtes en avance, vous ne prenez aucun risque”, a ajouté Carney, qui est neutre dans la course. « Mais quand tu es à la deuxième place ? Vous devez lancer des putains de Je vous salue Marie. Il vous reste cinq nuits.

Lors d’entretiens avec plus d’une demi-douzaine de responsables républicains et de stratèges du parti familiers avec les primaires présidentielles du New Hampshire, NBC News n’a trouvé aucun d’entre eux qui pensait qu’Haley gagnerait à garder ses distances avec les électeurs. Mais elle doit également faire face à la réalité : sa bataille difficile est devenue encore plus rude lorsque l’homme d’affaires Vivek Ramaswamy s’est retiré de la course lundi et a apporté son soutien à Trump.

“Tout le monde dans le New Hampshire est déçu” que Haley ait choisi de ne pas débattre, a déclaré Julianna Bergeron, membre du Comité national républicain de l’État qui n’a soutenu aucun candidat. Elle a déclaré que le refus de répondre aux questions des électeurs sur la souche dégageait une ambiance similaire et que la campagne hautement contrôlée de Haley pourrait décourager les électeurs encore indécis.

“Je ne peux pas être positif”, a déclaré Bergeron, “mais oui, je pense que c’est important.”

La porte-parole de Haley, Olivia Perez-Cubas, a rejeté l’idée selon laquelle Haley évite les électeurs du New Hampshire.

“C’est un non-sens complet et total”, a déclaré Perez-Cubas. « Elle a atterri à 4 heures du matin après l’Iowa et a eu une journée complète de presse locale, de points de vente, de réunions avec les électeurs et d’un rassemblement dans le North Country. Après un bref arrêt [in South Carolina] ce matin pour voir sa famille, elle est de retour dans le New Hampshire aujourd’hui avec deux arrêts ce soir et un programme chargé jusqu’au jour du scrutin.

Un partisan de Haley dans le New Hampshire, l’ancien représentant de l’État Kim Rice, a rétorqué que l’ancien ambassadeur des Nations Unies organiserait « beaucoup » d’événements et « beaucoup de points de vente au détail » dans l’État et qu’il « était juste en train de tous les emballer ».

“Nikki Haley est l’une des personnes les plus travailleuses que j’ai jamais rencontrées”, a ajouté Rice. “Elle travaillera dur dans le New Hampshire pour gagner tous les votes et serrer toutes les mains.”

Une Université du Suffolk/NBC10 Boston/Boston Globe sondage Selon les électeurs probables des primaires du New Hampshire publiés mercredi, Trump était en tête avec 50 %, suivi de Haley avec 34 % et de DeSantis dans un tiers très éloigné, avec 5 %.

DeSantis a considérablement rétrogradé dans le New Hampshire, mettant l’accent sur la Caroline du Sud, où il espère pouvoir surprendre et surpasser Haley, l’ancienne gouverneure de l’État, et prolonger sa candidature en difficulté. Mais alors qu’il a revu à la baisse ses attentes quant à sa performance lors des primaires de Granite State la semaine prochaine, Haley a relevé les siennes, déclarant après l’Iowa qu’elle et Trump étaient désormais engagés dans une course à deux.

La décision de Haley d’éviter les débats, que Trump a ignorés depuis leur début l’été dernier, a donné à DeSantis plus de latitude pour quitter le New Hampshire. Mais cela n’a pas libéré Haley de l’hypothèse qu’elle ferait campagne plus durement ici. Elle a clairement indiqué depuis longtemps que l’État était au cœur de sa stratégie, en disant aux électeurs du New Hampshire début janvier qu’ils “corriger” le résultat des caucus de l’Iowa.

“Elle a pris de l’importance et ensuite ils l’ont mise dans une bulle”, a déclaré Michael Biundo, un stratège de longue date du Parti républicain du New Hampshire qui a travaillé comme conseiller principal de Ramaswamy.

“Elle est en retard”, a ajouté Biundo, “et d’annuler les débats et de traiter le New Hampshire comme si ce n’était pas le premier du pays et que c’était juste l’un des États du Super Tuesday – et c’est comme ça qu’elle le traite – je pense que c’est une énorme erreur. Nous avons une façon différente de penser ici.

Parce que les débats sont un portail vers un large public, plutôt que vers les petits forums des mairies, le choix de les gratter colle particulièrement au ventre des Républicains qui estiment que les électeurs devraient avoir la possibilité d’évaluer les candidats par la manière dont ils répondent aux questions.

“La décision de l’ambassadrice Haley de ne pas tenir de débat semble imprudente”, a déclaré le représentant républicain de l’État, Bill Boyd. Il a qualifié son approche d’« énorme opportunité manquée » de toucher les électeurs indécis comme lui.

“Tout ce qui se passera d’ici mardi sera pris en compte dans ma prise de décision”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était “frustré” par son choix de snober la “tradition séculaire” consistant à utiliser les débats dans l’État pour parler à électeurs ici.

Mais les séances de questions-réponses qui ont rendu les électeurs du New Hampshire célèbres – ou notoires – pour avoir suscité des réponses brutes de la part des candidats sont essentielles à l’identité politique de l’État. Traditionnellement, les candidats sillonnent le petit État dans un sprint effréné entre les caucus de l’Iowa et les primaires du New Hampshire, s’adressant à quatre ou cinq auditoires distincts en une seule journée. À la fin, ils s’ouvrent presque toujours aux poussées rhétoriques et aux incitations de la foule.

“Si quelqu’un se complaît ou ne dit pas la vérité, vous n’avez pas besoin que la presse le dénonce ici dans le New Hampshire”, a déclaré Bergeron. “Parce que quelqu’un à l’une des fêtes à la maison va les interpeller.”

La combinaison de la courte fenêtre entre les compétitions, de la facilité de voyager d’un bout à l’autre de l’État et de contextes plus intimes que les rassemblements en arène rend le New Hampshire dans une situation unique pour ce qui équivaut à un Lollapalooza politique quadriennal d’une semaine.

Haley a de bonnes raisons de comprendre cela : non seulement elle a organisé plus d’événements que ses rivales restantes entre la dernière semaine de mai et le 24 janvier – 46, contre 43 pour DeSantis et 7 pour Trump – mais elle a également observé les chiffres de DeSantis dans l’État. a chuté après avoir choisi de ne pas répondre aux questions des électeurs ou des médias plus tôt dans sa campagne.

Mais Haley semble aller dans la direction opposée. Dans l’État qui représente désormais le point zéro de sa bataille contre Trump, Haley a organisé depuis mardi un événement public, et un autre est prévu mercredi soir : un rassemblement avec le gouverneur Chris Sununu, son plus éminent soutien du New Hampshire.

Haley a également donné une version allégée de son discours et l’a terminé sans répondre aux questions pendant des semaines, même si elle reste souvent par la suite pour prendre des photos et discuter avec les participants. (Elle a également accepté des questions lors des « assemblées publiques téléphoniques » qu’elle a organisées pour remplacer les événements annulés en raison du mauvais temps la semaine dernière.) Son nouveau format a fait sourciller dans l’Iowa, mais il est devenu encore plus visible mardi lorsqu’elle a fait de même lors de son single New Hampshire. événement.

“Je suis le seul à ne pas mener de campagne dans les sous-sols”, a déclaré DeSantis lors d’un arrêt de campagne mercredi à Hampton, dans le New Hampshire.

Alors que certains républicains du New Hampshire ont critiqué Haley pour ne pas y avoir mené une campagne encore plus agressive cette semaine, DeSantis cède l’État et Trump n’apparaît que pour des rassemblements nocturnes. Les électeurs sont toujours bombardés de publicités dans leurs boîtes aux lettres, mais la présence diminuée des candidats républicains est prononcée. Le représentant Dean Phillips du Minnesota, candidat démocrate de loin, a annoncé plus d’événements publics que n’importe quel républicain jusqu’à la fin de cette semaine.

“Éviter la presse n’est pas une stratégie gagnante, et à ce stade, espérer une bonne performance, c’est comme recevoir un trophée de participation”, a déclaré Rick Gorka, qui a été porte-parole de la campagne présidentielle de 2012 du républicain Mitt Romney, à propos de Haley. “Ça pourrait te faire du bien, mais ça ne sert à rien.”

Haley a ajouté deux arrêts à son programme plus tard dans la semaine, et il pourrait y en avoir d’autres à venir. Mais certains partisans ici disent craindre que l’avance de Trump ne se soit accrue depuis que Ramaswamy s’est retiré et l’a soutenu à la suite des caucus de l’Iowa.

“Le départ de Ramaswamy de la course à la présidentielle va probablement creuser l’écart entre le président Trump et Nikki Haley dans le New Hampshire”, a déclaré un donateur de Haley dans l’État.

Sean Van Anglen, un ancien partisan de Haley qui se dit désormais indécis, a exprimé sa déception face à sa décision de débat et à son emploi du temps léger.

“On dirait qu’Haley a abandonné”, dit-il.