Les républicains du Nevada ont approuvé des règles pour leur caucus présidentiel, considérées comme aidant Donald Trump

RENO, Nevada (AP) — Le Parti républicain du Nevada a approuvé samedi les règles de son caucus présidentiel qui, selon de nombreuses campagnes, visent à aider l’ancien président Donald Trump à remporter les délégués du GOP de l’État.

Les dispositions excluraient tout candidat du caucus du 8 février s’il participe à la primaire organisée par l’État deux jours plus tôt. Ils empêcheraient également les super PAC, comme celui sur lequel s’appuie le gouverneur de Floride Ron DeSantis, d’essayer de renforcer le soutien aux candidats dans un caucus.

Le parti a approuvé les nouvelles règles lors d’une réunion à huis clos de son comité central. Deux personnes proches du dossier ont confirmé le résultat à l’Associated Press. Les gens ont parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement du vote.

Ces décisions reflètent l’emprise de Trump sur de nombreux États partis et son statut de favori éternel, en particulier au Nevada, où le parti républicain de l’État est dirigé par des alliés de l’ancien président.

Pendant des mois, le Parti républicain du Nevada a insisté pour organiser un caucus malgré une loi de l’État adoptée en 2021 exigeant que les gouvernements des États et des comtés proposent une primaire présidentielle si au moins deux candidats sont sur le bulletin de vote.

La primaire organisée par l’État aura lieu le 6 février, deux jours avant le caucus. Mais ces résultats seront probablement symboliques puisque l’État partie refuse de les utiliser pour déterminer les délégués. Le Parti républicain national permet généralement aux États partis de décider de la manière dont ils attribueront les délégués.

Les caucus demandent également une identification des électeurs, des bulletins de vote papier et un vote uniquement le jour même. Les lois électorales du Nevada, utilisées lors des primaires organisées par l’État, exigent le vote par correspondance universel, le vote anticipé, l’inscription le jour même et exigent une pièce d’identité pour s’inscrire sur les listes électorales, mais pas aux urnes.

Le résultat pourrait entraîner une confusion généralisée parmi les électeurs républicains si deux processus de nomination présidentielle se déroulaient en l’espace de trois jours.

De nombreux partis républicains d’État ont modifié leurs règles avant les élections de 2020 en ajoutant davantage de concours de vainqueur et en exigeant que les candidats obtiennent des pourcentages de voix plus élevés pour revendiquer des délégués. Trump a rencontré les présidents des partis au Nevada, en Louisiane, en Pennsylvanie, en Floride et dans le New Jersey.

Dans le Michigan, où le parti républicain est devenu de plus en plus fidèle à Trump, la direction du parti a voté pour modifier le processus de longue date de l’État consistant à attribuer tous ses délégués présidentiels sur la base d’élections primaires ouvertes. Désormais, 16 des 55 délégués de l’État seront récompensés sur la base des résultats d’une primaire du 27 février, tandis que les 39 autres proviendront d’une réunion à huis clos de militants du parti.

Ces changements, ainsi que d’autres dans l’Idaho, la Louisiane et le Colorado, profitent tous à un favori – en l’occurrence Trump – et ont parfois suscité des conflits au sein des partis.

Le Nevada Republican Club, qui affirme représenter environ 400 membres dans l’État, a envoyé ce mois-ci une lettre aux responsables locaux du GOP les exhortant à s’exprimer sur les problèmes potentiels liés à l’État ayant à la fois une primaire et un caucus et à rejeter la règle proposée. changements.

Michael McDonald, président du GOP du Nevada qui était un faux électeur de Donald Trump en 2020, avait précédemment déclaré à l’Associated Press que le parti avait poussé le caucus parce que les démocrates de la législature de l’État ne prenaient pas en compte les mesures d’intégrité électorale du gouverneur républicain Joe Lombardo. en particulier l’identification des électeurs.

« Le Nevada manque actuellement de cartes d’électeurs, de tabulation transparente lors des élections, de vote par circonscription, et nous voyons nos rues et nos poubelles inondées de courrier non sollicité dans les bulletins de vote », a écrit McDonald dans son appel à l’action avant la réunion. « Je n’abandonnerai JAMAIS la lutte pour des élections libres et équitables. »

Jim DeGraffenreid, un membre du comité national républicain du parti républicain du Nevada, a précédemment qualifié l’idée selon laquelle le processus du Nevada serait biaisé en faveur de Trump de « l’une des choses les plus ridicules que je pense avoir jamais entendues ».

« Il semble que Donald Trump soit la dernière personne à avoir besoin d’un pouce sur la balance », a déclaré DeGraffenreid, citant la force de l’ancien président en matière de sondages et de collecte de fonds. « Il n’est pas dans notre intérêt de truquer quoi que ce soit pour qui que ce soit, surtout pour quelqu’un qui n’a apparemment pas besoin de truquer quoi que ce soit pour lui. » ___

Michelle L. Price a contribué au reportage depuis New York. Stern est membre du corps de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales. Suivez Stern sur X, anciennement Twitter : @gabestern326.

Gabe Stern, Associated Press