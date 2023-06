Les républicains du Montana signalent des lettres avec de la poudre mystérieuse après des envois similaires dans 2 autres États

Les législateurs républicains du Montana partagent qu’ils ont reçu des lettres contenant de la poudre blanche alors que des agents fédéraux enquêtent sur des substances mystérieuses envoyées de la même manière aux responsables du GOP dans deux autres États.

Dans un tweet du vendredi soir, le gouverneur républicain Greg Gianforte dit qu’il a reçu des rapports « inquiétants » de menaces anonymes adressées aux législateurs. Le procureur général du Montana a publié sur Facebook que le bureau du shérif local avait recueilli des preuves après que sa mère, une représentante de l’État, avait ouvert une lettre contenant une « substance en poudre blanche » envoyée à son domicile.

« VEUILLEZ FAIRE ATTENTION à l’ouverture de votre courrier », a déclaré le procureur général du Montana, Austin Knudsen, dans le message adressé aux législateurs. « Si vous recevez un colis suspect, contactez immédiatement les forces de l’ordre. »

Les responsables républicains du Tennessee et du Kansas ont récemment reçu des lettres similaires. Un immeuble de bureaux législatifs à Nashville a été temporairement fermé jeudi après que le président de la Chambre a déclaré que plusieurs dirigeants républicains avaient reçu du courrier contenant «une substance en poudre blanche». Les lettres comprenaient «des menaces évidentes proférées par un militant libéral ciblant spécifiquement les républicains», selon un porte-parole du House Republican Caucus qui n’a pas fourni plus de détails.

Le FBI a déclaré jeudi que les tests de laboratoire en cours n’indiquaient aucun risque pour la sécurité publique.

Selon le Kansas Bureau of Investigation, environ 100 lettres de ce type ont été envoyées aux législateurs et aux fonctionnaires du Kansas. Les tests préliminaires n’ont détecté aucune toxine dangereuse commune et aucune blessure n’a été signalée.

The Associated Press