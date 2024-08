Les républicains du Montana hésitent à qualifier l’ascension de Harris de coup d’État

25 août — Bien que peu impressionnés par la campagne de la vice-présidente Kamala Harris, les républicains du Montana ont évité d’utiliser les mêmes mots que l’ancien président Donald Trump pour décrire son ascension au sommet du ticket démocrate.

Trump a accusé le Parti démocrate d’avoir fomenté un coup d’État après que le président Joe Biden a mis fin à sa campagne de réélection à la suite de sa performance désastreuse lors du débat de juin. Harris a obtenu le soutien de Biden quelques instants après avoir rendu publique sa décision et a rapidement vu le parti se consolider autour d’elle.

« C’est un renversement de président. C’était un renversement », a déclaré M. Trump lors d’un rassemblement en Pennsylvanie le week-end dernier. « Ils ont destitué un président. C’était un coup d’État contre un président. C’était un coup d’État. »

Dans ce que les experts et les commentateurs considèrent comme le processus de nomination le plus singulier depuis que Lyndon Johnson a choisi de ne pas se représenter en 1968, la position de Harris comme porte-étendard du Parti démocrate a été consolidée jeudi lors de sa convention nationale à Chicago. Elle a choisi le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, comme colistier.

Son chemin vers la tête du scrutin a évité le processus primaire classique. Les électeurs démocrates ont vu Joe Biden figurer sur leurs bulletins de vote primaires à la fin de l’hiver et au printemps.

Le sénateur d’État Mike Cuffe, républicain d’Eureka, qui a mené les efforts d’intégrité électorale dans le Montana au cours de son mandat à la chambre haute, a jugé cela injuste, à tout le moins.

« Cela semble être un argument injuste lorsque vous passez des mois à vous battre contre une personne alors que vous avez toutes les chances de l’emporter », a déclaré le sénateur Mike Cuffe, républicain d’Eureka. « Et puis vous changez de candidat… Je ne connais pas les aspects juridiques de cette situation. »

Le chef du Parti républicain du Montana, Don Kaltschmidt, a également reconnu son ignorance du processus de nomination du Parti démocrate.

« Eh bien, je ne connais pas les règles pour le [Democrats]… mais ils le seraient [illegitimate] « Au sein du Parti républicain », a-t-il déclaré.

Kaltschmidt fait ici référence aux différentes règles de convention adoptées par les démocrates et les républicains. Ces règles sont fixées par chaque parti et indiquent aux délégués comment ils doivent et peuvent voter pour leur candidat présumé.

Les délégués républicains sont tenus de voter en fonction des résultats des primaires. Pour les démocrates, si les règles étaient les mêmes, cela signifierait que Harris ne pourrait pas être nommée.

Mais la seule véritable exigence imposée aux délégués démocrates est qu’ils reflètent les « sentiments de ceux qui les élisent en toute bonne conscience », leur permettant de placer leur vote comme ils l’entendent.

« Vous savez, si elle est désignée par la Convention démocrate comme candidate à la présidence par les délégués, alors elle est candidate », a déclaré l’ancien sénateur Al Olszewski, président du Comité central républicain du comté de Flathead. « Je veux dire, encore une fois, le parti républicain peut également choisir son propre candidat et établir ses propres règles. »

Adoptant une position pragmatique, le représentant américain Ryan Zinke a déclaré que les démocrates avaient choisi « d’abandonner le navire », en référence à Biden. Et c’est permis, a-t-il dit.

« C’est un parti, et le Parti démocrate a donc la latitude de s’adapter, je dirais, au feu », a déclaré Zinke, un républicain qui se présente à la réélection cette année. « … Et ils avaient un feu appelé Biden. »

Zinke a déclaré qu’il ne considérait pas la situation comme un coup d’État, mais a remis en question le rôle de Harris dans l’éviction. Harris devait savoir que Biden était incapable de faire un autre mandat, a déclaré Zinke, mais elle lui a apporté son soutien jusqu’à la toute dernière minute.

Un porte-parole de la campagne du républicain Tim Sheehy, homme d’affaires de Bozeman qui cherche à détrôner le sénateur démocrate sortant Jon Tester, a refusé de commenter les propos de Trump et a plutôt transmis une déclaration attaquant Harris, Walz et Tester. La déclaration décrivait la Convention nationale démocrate, qui s’est terminée par le discours d’acceptation de Harris le 22 août, comme un couronnement.

Les médias ont décrit dans les semaines qui ont suivi la mauvaise performance de Biden au débat et sa décision de se retirer comme si Tester avait remis en question, en privé puis en public, la capacité du président à effectuer un second mandat. De nombreux membres démocrates du Congrès, qui ont publiquement soutenu Biden pendant des mois, ont retiré ce soutien après le débat.

Pour Cuffe, le déclin de Biden était évident avant le débat.

« J’ai vraiment quelques doutes sur le Parti démocrate qu’ils soutenaient. [Biden] « Alors que tout le monde pouvait le regarder et voir qu’il échouait », a déclaré Cuffe. « Y compris Jon Tester, il a certainement défendu le président sur le long terme. »

Bien qu’ils ne soient pas à la hauteur du refrain répété de Trump sur le coup d’État, les républicains du Montana ont remis en question la transparence du processus de remplacement de Biden par Harris.

« En fin de compte, [Democrats] « Ils ont privé de leurs droits… tous ces millions d’électeurs qui ont voté pour le président Biden comme candidat », a déclaré Kaltschmidt. « Ensuite, ils ont choisi Harris bon gré mal gré parce que les élites ont décidé qu’elle serait une meilleure candidate que Biden. »

« Ce n’est pas le peuple qui a choisi Harris, ce sont les élites du parti démocrate qui ont choisi Harris », a-t-il ajouté.

Pourtant, les sondages récents montrent que la cote de popularité de Harris augmente, avec environ huit démocrates sur dix qui la voient d’un bon œil, selon le Pew Research Center. Ce chiffre représente une nette amélioration depuis mai. Seuls 9 % des républicains la voient d’un bon œil.

Vous pouvez contacter la journaliste Kate Heston à kheston@dailyinterlake.com ou au 758-4459.