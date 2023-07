Les républicains du Michigan accusés de stratagème de «faux électeur» pour annuler la perte de Trump

Seize républicains ont été accusés d’avoir participé à un stratagème présumé de « faux électeur » qui visait à annuler la défaite électorale du président Donald Trump en 2020 dans l’État du champ de bataille.

Le procureur général du Michigan, Dana Nessel, a accusé les 16 républicains d’une série de crimes, notamment de faux, de complot en vue de commettre un faux et de complot en vue de commettre un faux électoral.

Les accusations sont passibles de peines allant de cinq à 14 ans de prison.

Alors que plus de 1 000 personnes ont été inculpées de crimes liés à l'attaque violente du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain – le jour où le Congrès s'est réuni pour certifier le résultat des élections – les crimes du Michigan marquent la première fois que quelqu'un est accusé d'avoir tenté d'annuler La défaite de Trump via le système politique.

Alors que plus de 1 000 personnes ont été inculpées de crimes liés à l’attaque violente du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain – le jour où le Congrès s’est réuni pour certifier le résultat des élections – les crimes du Michigan marquent la première fois que quelqu’un est accusé d’avoir tenté d’annuler La défaite de Trump via le système politique.

Le procureur général du Michigan, Dana Nessel, un démocrate, a enquêté sur le groupe pour avoir prétendument signé des documents montrant qu’ils étaient des délégués légitimes du collège électoral. Leur objectif était de faire accepter au Congrès leurs faux certificats pour Trump, même si le démocrate Joe Biden a remporté l’État par 154 000 voix.

Le groupe comprend Meshawn Maddock, ancien coprésident du Parti républicain du Michigan, et Kathy Berden, membre du Comité national républicain. Ni l'un ni l'autre n'a pu être joint immédiatement pour commenter.

Le groupe comprend Meshawn Maddock, ancien coprésident du Parti républicain du Michigan, et Kathy Berden, membre du Comité national républicain. Ni l’un ni l’autre n’a pu être joint immédiatement pour commenter.

« Les actions des faux électeurs ont sapé la confiance du public dans l’intégrité de nos élections et, selon nous, ont également clairement violé les lois en vertu desquelles nous administrons nos élections dans le Michigan », a déclaré Nessel dans un communiqué.

Selon le comité du Congrès qui a enquêté sur l’attaque du Capitole américain, Trump et ses alliés ont cherché à annuler sa défaite de novembre 2020 en convainquant les législatures contrôlées par les républicains dans les États du champ de bataille de nommer leurs propres électeurs favorables à Trump ou de refuser de nommer des électeurs.

Ces électeurs se sont réunis le 14 décembre 2020 pour voter pour Trump – le même jour, des électeurs légitimes ont voté pour Biden. Bien que ces bulletins de vote n’aient aucune valeur juridique, Trump et ses partisans les ont utilisés pour faire pression sur le vice-président Mike Pence afin qu’il rejette les résultats réels le 6 janvier 2021.

Au Michigan, les accusés se sont rencontrés secrètement dans le sous-sol du siège du Parti républicain de l’État et ont signé plusieurs certificats indiquant qu’ils étaient les « électeurs dûment élus et qualifiés pour le président et le vice-président des États-Unis d’Amérique pour l’État du Michigan », selon Nessel.

« Ces faux documents ont ensuite été transmis au Sénat et aux Archives nationales des États-Unis dans un effort coordonné pour attribuer les votes électoraux de l’État au candidat de leur choix, à la place des candidats réellement élus par le peuple du Michigan », a déclaré Nessel.

D’autres autorités enquêtent également sur les efforts visant à annuler la perte de Trump en 2020.

Trump a déclaré mardi que le ministère américain de la Justice l’avait informé qu’il était la cible de leur enquête sur les efforts visant à annuler les élections de 2020, signe qu’il pourrait faire face à des accusations criminelles.

Un procureur géorgien enquête également sur les efforts visant à annuler sa défaite dans cet État.