Les républicains du Kentucky choisissent un candidat pour défier le gouverneur démocrate Beshear

LOUISVILLE, Ky. (AP) – La campagne primaire républicaine bondée du Kentucky pour le poste de gouverneur s’achève mardi, concluant une compétition acharnée entre deux rivaux liés à l’ancien président Donald Trump qui a dominé la course. Un seul des 12 prétendants restera debout pour défier le populaire gouverneur démocrate de l’État à tendance rouge.

Le procureur général Daniel Cameron et l’ancien ambassadeur des Nations Unies Kelly Craft sont considérés comme les favoris pour la nomination du GOP. Bien que Craft ait été nommée à son poste par Trump, c’est Cameron qui a remporté l’approbation convoitée de l’ancien président au début de la campagne. Craft a obtenu une approbation de dernière minute du rival républicain de Trump, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. En vantant l’approbation, Craft a déclaré que DeSantis « donne l’exemple aux dirigeants républicains du pays ».

Celui qui obtient le plus de votes lors de la primaire de mardi sera le candidat du GOP car il n’y a pas de règle de second tour.

Le gouverneur démocrate sortant Andy Beshear, qui cherche à être réélu pour un second mandat, attend le vainqueur de la primaire du GOP pour ce qui sera certainement une candidature tumultueuse aux élections générales. La course de novembre, l’un des rares grands concours à l’échelle nationale lors d’une élection hors année, sera étroitement surveillée pour détecter les signes de l’humeur des électeurs conservateurs.

L’élection mettra également à l’épreuve la force d’un gouverneur démocrate très apprécié dans un État dominé par les républicains, un an avant que les élections nationales ne déterminent le contrôle de la Maison Blanche et du Congrès. Beshear a reçu des cotes d’approbation des électeurs constamment élevées tout au long d’un mandat rempli de crise et fait face à une opposition nominale lors de la primaire de son parti mardi.

La primaire bondée du GOP comprend d’autres fonctionnaires de tout l’État – le commissaire à l’agriculture Ryan Quarles et l’auditeur Mike Harmon – ainsi que le maire de Somerset Alan Keck et l’avocat à la retraite Eric Deters. Mais avec peu de différences politiques entre eux, le concours du GOP s’est concentré sur la concurrence entre Cameron et Craft.

Craft, qui a également été ambassadrice au Canada pendant la présidence de Trump, a un net avantage en matière de collecte de fonds, contrant son manque d’expérience dans les fonctions électives en saturant l’air avec des mois de publicités télévisées financées par la formidable fortune de sa famille.

Cameron, quant à lui, a vanté son bilan d’aller en justice pour contester les politiques de l’ère pandémique du gouverneur sortant. Il est le premier procureur général noir de l’État et deviendrait le premier gouverneur noir de l’État s’il était élu.

Trump a organisé un rassemblement virtuel dimanche soir pour soutenir Cameron, tandis que Craft a fait campagne aux côtés du sénateur du Texas Ted Cruz samedi alors que les rivaux espéraient un élan tardif.

La bataille principale a été chauffée. Un groupe pro-Craft a dépeint Cameron comme un « ours en peluche de l’establishment » en affirmant qu’il n’était pas assez dur en tant que procureur général, tandis qu’un groupe pro-Cameron a reculé en attaquant le bilan de Craft en tant qu’ambassadeur.

Malgré les avantages de Beshear en tant que titulaire, les républicains voient une excellente occasion de reconquérir le poste de gouverneur dans un État qu’ils ont fini par dominer ces dernières années. Les républicains maintiennent des supermajorités dans les deux chambres de la législature et occupent tous les postes de l’État, à l’exception du gouverneur et du lieutenant-gouverneur. Ils détiennent désormais un avantage d’enregistrement à l’échelle de l’État sur les démocrates, et le GOP détient tous les sièges du Congrès sauf un du Kentucky.

Les démocrates se sont délectés des luttes intestines républicaines alors qu’ils se préparent à affronter Beshear, qui a remporté le poste de gouverneur en 2019 en évinçant le gouverneur républicain de l’époque, Matt Bevin. Les observateurs du GOP pensent que Beshear sera confronté à un défi plus redoutable contre un candidat sans le bagage politique que Bevin a introduit dans la course avec son style de gouvernement pugiliste.

Le mandat de Beshear a été marqué par une série de tragédies – la pandémie de COVID-19, des catastrophes naturelles et une fusillade de masse qui a tué l’un de ses amis les plus proches. Il a été à l’avant-garde à travers tout cela, assumant confortablement le rôle de consolateur en chef de l’État et gagnant des partisans parmi les personnes qui ne l’ont pas soutenu la première fois. Beshear a également présidé à une croissance économique record et s’appuiera sur la forte marque politique de sa famille – son père, Steve Beshear, est un ancien gouverneur du Kentucky pendant deux mandats.

La campagne des gouverneurs est en tête des courses primaires pour les autres bureaux constitutionnels du Kentucky, avec des concours compétitifs du côté du GOP. Le secrétaire d’État républicain Michael Adams, qui a fait pression avec succès pour un accès élargi aux électeurs, fait face à deux adversaires dans sa candidature à la nomination de son parti pour un second mandat. La trésorière de l’État pour deux mandats, Allison Ball, sollicite la nomination républicaine au poste de vérificateur de l’État. Le GOP a également contesté les primaires pour le trésorier de l’État et le commissaire à l’agriculture.

