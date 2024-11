Les républicains du Kansas se félicitent de l’augmentation du vote par anticipation après avoir adopté la tactique du Parti démocrate

Mike Brown, président du Parti républicain du Kansas, sort du bus du Kansas GOP pour s’arrêter au Capitole à Topeka avec les candidats du scrutin de mardi. Il a salué la volonté des républicains du Kansas de voter par anticipation en 2024, une élection qui pourrait produire un taux de participation record. (Tim Carpenter/Réflecteur Kansas)

TOPEKA — Le président du Parti républicain du Kansas, Mike Brown, a vanté les preuves préliminaires selon lesquelles les électeurs républicains de l’État se conformaient à l’opération de vote par anticipation sur laquelle s’appuient généralement les démocrates pour augmenter la participation.

Brown, choisi président du parti d’État après avoir perdu la primaire de 2022 pour le poste de secrétaire d’État sur une plate-forme d’intégrité électorale, a déclaré vendredi au Capitole que les électeurs du Kansas avaient répondu à l’appel de l’ancien président Donald Trump à ses partisans de voter avant le jour de l’élection de mardi. .

« Nous le voyons partout. La participation est énorme », a déclaré Brown lors d’un arrêt au stand lors de la tournée en bus du Kansas GOP. « À ce stade, je dirai qu’en tant que républicain et président du parti, je suis très fier du fait que nous ayons relevé le défi. Nous avons dépensé beaucoup de temps, beaucoup d’argent, beaucoup de ressources pour nous assurer que les gens prennent cela à cœur. »

Cette approche contrastait avec le cycle électoral de 2020, lorsque Trump avait demandé aux républicains de tourner le dos au vote par anticipation en raison de questions sur la sécurité des élections. Trump a perdu sa campagne de réélection face au démocrate Joe Biden, qui a choisi de ne pas briguer un second mandat en 2024. La candidate démocrate, la vice-présidente Kamala Harris, mène une course nationale serrée contre Trump, dont l’issue sera probablement décidée en quelques coups. États.

Trump devrait remporter le Kansas après avoir pris l’État de 20,4 points de pourcentage en 2016 et de 14,6 points de pourcentage en 2020.

Forte participation

Vendredi, le secrétaire d’État Scott Schwab a déclaré 516 776 bulletins de vote ont été déposés par vote anticipé par Kansans. À ce stade du cycle électoral de 2020, 642 724 bulletins de vote par anticipation avaient été transmis aux bureaux électoraux des comtés. En 2016, 375 857 bulletins de vote anticipés ont été déposés à ce stade.

« Alors que nous comparons les données du vote par anticipation de cette année aux élections de 2020 et 2016, n’oubliez pas que le cycle de 2020 était inhabituel en raison de la pandémie. Prenez cette année avec un grain de sel », a déclaré Schwab. « Nous sommes sur la bonne voie pour établir un record, c’est pourquoi j’encourage chaque électeur à sortir et à exercer son droit constitutionnel. »

Sur le million d’électeurs inscrits dans l’État, 65,9 % ont voté en 2020 et 59,7 % ont voté en 2016.

Lors de brefs discours de campagne sur les marches sud du Capitole, le candidat républicain au Congrès Derek Schmidt a célébré le travail du Parti républicain sur le vote par anticipation, mais a insisté sur le fait que les conservateurs ne devraient pas se contenter. Il se présente dans le 2e district contre la démocrate Nancy Boyda pour que le siège soit libéré par le représentant républicain américain à la retraite, Jake LaTurner.

« Il y a beaucoup de gens qui votent au Kansas en ce moment. Nous constatons un nombre record de votes par anticipation et, en tant que Républicains, les chiffres semblent très, très bons », a déclaré Schmidt. « Nous ne pouvons pas nous arrêter quatre jours de plus. Pas avant 19 heures mardi. Même les Chiefs de Kansas City perdent contre une équipe de lycée s’ils arrêtent de jouer avant la fin du match. Nous devons parcourir la bande.

« Le jour des élections, nous pouvons sauver ce pays. Nous pouvons inverser la tendance. Nous pourrions être dans une meilleure situation dans quatre ans qu’aujourd’hui. Mais pour y parvenir, nous devons gagner ces élections la semaine prochaine », a-t-il déclaré.

Majorités républicaines

Le président du Sénat de l’État, Ty Masterson, un républicain d’Andover, a déclaré que les priorités étaient d’élire Trump, d’obtenir le contrôle du Congrès par le Parti républicain et de protéger la majorité qualifiée républicaine au Sénat et à la Chambre des représentants de l’État.

L’un des objectifs de la gouverneure Laura Kelly cette année a été d’ajouter quelques démocrates à la Chambre et au Sénat afin qu’il soit plus difficile pour les républicains d’ignorer ses veto.

« Voulez-vous revenir à l’essence à 1,85 $ de Trump ou voulez-vous rester là où nous en sommes ? C’est un choix tellement difficile », a déclaré Masterson. « Nous avons besoin de nos majorités qualifiées pour surmonter une partie du désordre dans lequel nous nous trouvons, n’est-ce pas ?

Ces marges des deux tiers doivent être préservées par les Républicains, a-t-il déclaré, car « je pourrais avoir une majorité super-duper du côté du Sénat, mais si nous ne l’avons pas du côté de la Chambre, cela n’a aucun sens ».

Le vote anticipé en personne se termine lundi à midi au Kansas. Pour être comptés, les bulletins de vote par correspondance doivent être oblitérés le jour du scrutin et reçus par un bureau électoral du comté au plus tard le 8 novembre.

Les scrutins au Kansas comprennent les élections à la présidence des États-Unis, les quatre sièges de la Chambre des représentants des États-Unis, les 165 sièges de la Kansas House et du Sénat du Kansas, ainsi qu’un ensemble de bureaux du gouvernement local et de questions de vote. Aucun des bureaux du pouvoir exécutif de l’État, y compris le gouverneur et le procureur général, n’est à gagner en 2024.

Le sénateur américain Roger Marshall, républicain, pourrait briguer une réélection en 2026, tandis que le sénateur américain Jerry Moran, également républicain, devrait faire face à de nouvelles élections en 2028. La gouverneure démocrate Laura Kelly a encore deux ans pour son deuxième mandat de gouverneur.