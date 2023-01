Les républicains du Kansas cherchent à limiter l’accès à l’avortement malgré le vote à l’échelle de l’État

Les électeurs du Kansas ont choqué la nation l’année dernière lorsqu’ils ont rejeté à une écrasante majorité un projet d’amendement constitutionnel de l’État qui aurait déclaré qu’il n’y avait pas de droit fondamental à l’avortement. Mais cela n’a pas empêché les républicains du Kansas d’ouvrir la session législative de 2023 en essayant de toute façon de restreindre davantage l’accès à l’avortement.

Juste après la réunion de la législature de l’État contrôlée par les républicains la semaine dernière, les dirigeants du GOP ont présenté un programme qui comprenait des restrictions supplémentaires sur l’avortement et davantage de financement pour les centres de grossesse en crise, qui ont pour effet de dissuader les gens de se faire avorter. Ils ont également identifié la décision de la Cour suprême du Kansas en 2019 dans Hodes & Nauser c.Schmidtqui a établi le droit à l’avortement dans la constitution de l’État, comme objectif clé.

Ils n’ont donné aucun détail sur ce que pourraient être les restrictions supplémentaires à l’avortement ; le GOP du Kansas et les dirigeants des deux chambres législatives n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Mais les défenseurs de l’avortement anticipent tout, de l’interdiction de l’avortement après 14 semaines de grossesse à davantage de restrictions sur les prestataires d’avortement et les services d’avortement proposés via la télémédecine.

Le Kansas a déjà certaines des restrictions les plus strictes du pays, à moins d’une interdiction pure et simple. L’avortement reste actuellement légal jusqu’à 22 semaines de grossesse et, après cela, uniquement dans les cas où la santé de la personne enceinte est en danger. Il existe également une foule d’autres restrictions sur la procédure, y compris les exigences de consentement parental pour les mineurs et les restrictions sur la couverture d’assurance. Pourtant, c’est devenu un refuge régional pour ceux qui vivent dans les États voisins avec des politiques encore plus restrictives.

Bien que certains républicains nationaux aient qualifié à l’époque les résultats du référendum de l’année dernière au Kansas de « signal d’alarme », il ne semble pas que le GOP du Kansas l’ait perçu comme tel. Au contraire, les républicains de l’État s’entêtent, malgré le fait que les Kansans ont voté à 59 contre 41 % pour sauver leur droit à l’avortement.

“[A]Les politiciens anti-avortement ont oublié le fonctionnement des élections ou ne se soucient pas de la volonté de ceux pour lesquels ils ont été élus », a déclaré Emily Wales, présidente et chef de la direction de Planned Parenthood Great Plains Votes. “Il semble que ce soit la dernière, car au cours de la première semaine de session, ils ont déjà doublé leurs plans pour attaquer la liberté reproductive.”

Le Kansas GOP vise toujours le droit constitutionnel de l’État à l’avortement

Les Hodes l’affaire est au centre de la stratégie du Kansas GOP en 2023.

Hodes établi que la constitution du Kansas protège le droit à l’avortement dans des termes encore plus larges que Roe contre Wade l’a déjà fait au niveau fédéral. Le gouvernement de l’État ne peut enfreindre ce droit que lorsqu’il peut démontrer un “intérêt impérieux et a étroitement adapté ses actions à cet intérêt”, selon la décision. Le tribunal a par conséquent annulé l’interdiction par l’État des procédures de dilatation et d’évacuation, la méthode la plus courante pour pratiquer un avortement après le premier trimestre de grossesse.

Le président du Sénat républicain, Ty Masterson, a déclaré lors de la conférence de presse de la semaine dernière que les démocrates veulent “l’avortement non réglementé jusqu’à et, dans certains cas, vous voyez dans le pays, après la naissance”, et que, “avec Hodes en place, nous en avons le potentiel. Toutes nos restrictions de bon sens sont attaquées.

Mais dans un État rouge comme le Kansas, les démocrates ont été réticents à adopter une position aussi conflictuelle sur l’avortement et certains ont même voté pour des restrictions à l’avortement dans le passé. Maintenant, ils semblent plus préoccupés par le maintien de la sécurité et de la légalité de l’avortement et par la garantie que les républicains n’imposent pas de nouvelles restrictions à la procédure ce terme.

Et selon les dernières données disponibles de 2021, aucun Kansans n’a eu d’avortement au-delà de 22 semaines de grossesse depuis Hodes a été décidé, et il n’y a pas eu, l’impossibilité d’une telle procédure étant faite de côté, des avortements après la naissance où que ce soit dans le pays.

Malgré tout cela, Masterson et d’autres républicains réclament la base juridique de Hodes être testé.

À cette fin, le procureur général républicain du Kansas, Kris Kobach, qui s’est décrit comme “100% pro-vie”, a annoncé mercredi son intention de demander à la Cour suprême de l’État de reconsidérer sa décision en Hodes sur la base de la décision de la Cour suprême des États-Unis l’an dernier annulant Roe contre Wade et constatant que la Constitution américaine ne confère pas le droit à l’avortement.

“L’une des choses qui affectent tout tribunal réexaminant les précédents, ce sont les événements intermédiaires”, a déclaré Kobach à l’Associated Press. “Il y a eu des événements intermédiaires.”

Si Hodes ont été renversés, les républicains ne seraient pas confrontés aux mêmes limitations légales pour promulguer des restrictions sur l’avortement – ​​et pourraient potentiellement restreindre l’accès non seulement pour le Kansans, mais pour les patients de l’extérieur de l’État cherchant des soins dans toute la région.

Les législateurs républicains ont déjà présenté un projet de loi qui abaisserait la barre pour destituer les juges de la Cour suprême du Kansas. Bien qu’il ne soit pas clair sur quelle base les républicains pourraient chercher à destituer les juges, cela est considéré comme un moyen de changer la composition du tribunal pour être plus favorable aux défenseurs de l’anti-avortement. Ils ont également indiqué qu’ils avaient l’intention de réintroduire un amendement constitutionnel qui exigerait que les candidats à la Cour suprême du Kansas soient confirmés par le Sénat du Kansas, contrôlé par les républicains depuis plus d’un siècle. (Une mesure similaire a échoué l’année dernière.)

Actuellement, les juges sont nommés au mérite par une commission de nomination de neuf membres, puis nommés par le gouverneur. Après leur première année au pouvoir, ils doivent remporter un vote de rétention pour servir encore six ans avant de faire face à un autre vote de rétention. Les sept juges de la cour ont survécu à leurs votes de maintien l’année dernière.

Pourquoi les républicains du Kansas s’en prennent à l’avortement

La stratégie des républicains du Kansas sur l’avortement peut sembler ignorante face à l’échec spectaculaire de l’amendement sur l’avortement et à la réélection de la gouverneure démocrate du Kansas, Laura Kelly, qui a déjà opposé son veto à plusieurs projets de loi républicains visant à restreindre l’avortement et a indiqué qu’elle continuer à le faire ce trimestre. Le GOP a cependant une supermajorité ce mandat, ce qui signifie que le parti a les voix pour annuler les vetos de Kelly.

L’élection qui a protégé l’accès à l’avortement a également vu les républicains conserver leurs supermajorités. En fait, le caucus du GOP est devenu encore plus conservateur. Les législateurs républicains ont été élus sans cacher leurs positions anti-avortement, ils se considèrent donc comme ayant pour mandat de poursuivre leur programme, a déclaré Bob Beatty, expert politique et professeur à l’Université Washburn de Topeka.

« Il faudra bien plus que deux votes à l’échelle de l’État pour les convaincre de modérer l’avortement. S’ils ne sont pas punis aux urnes, ils n’ont aucune raison de changer », a-t-il déclaré.

Les républicains de l’État se sont également longtemps appuyés sur la question de l’avortement pour prouver leur bonne foi conservatrice, et les vieilles habitudes ont la vie dure.

« Dans cette région du pays, beaucoup de politiciens se sont fait les dents sur la législation anti-avortement. C’est presque comme un rite de passage », a déclaré Zack Gingrich-Gaylord, porte-parole de Trust Women, qui exploite une clinique d’avortement à Wichita.

Cela pourrait être particulièrement vrai pour les législateurs du GOP qui envisagent une candidature au poste de gouverneur dans quatre ans, a déclaré Beatty. Bien que personne n’ait encore officiellement annoncé sa candidature, Kelly est à durée limitée et Masterson a été présenté comme candidat républicain.

Pour l’instant, la décision de la Cour suprême du Kansas dans Hodes reste en place, et cela limite jusqu’où les républicains du Kansas peuvent aller, même avec leur capacité à annuler le veto du gouverneur. Cela signifie que leur rhétorique anti-avortement peut ne pas se traduire par une politique réelle.

“C’est plus perdre du temps et des ressources sur une question qui a déjà été décidée dans plusieurs lieux, non seulement devant les tribunaux, mais aussi par le vote”, a déclaré Gingrich-Gaylord.

À moins de changements apportés par le tribunal, la stratégie des républicains du Kansas semble être d’essayer de faire ce qu’ils peuvent pour restreindre l’avortement et espérer que leur législation tiendra légalement. Dans la foulée, ils semblent désireux de profiter de toute opportunité pour séduire les futurs électeurs républicains de la primaire.

S’il y a une réduction de l’accès à l’avortement au Kansas, cela se répercutera dans toute la région. Gingrich-Gaylord a déclaré que 70% des patientes de Trust Women dans sa clinique du Kansas venaient du Texas, qui a promulgué une interdiction quasi totale de l’avortement l’année dernière. Il y a quelques semaines, la clinique a reçu plus de 16 000 appels téléphoniques demandant des informations sur leurs services en une seule journée.

“Nous sommes en quelque sorte confrontés à ce goulot d’étranglement permanent”, a-t-il déclaré. “Nous entrons donc dans cette session avec un peu d’appréhension – mais aussi de résilience et de détermination à faire en sorte que la législature se souvienne du vote d’août.”