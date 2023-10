Les Républicains doivent surmonter de profondes divisions pour choisir un orateur alors que la crise israélienne révèle l’incapacité à gouverner

Les Républicains de la Chambre doivent réparer fentes béantes à leur conférence s’ils veulent réussir à choisir un nouvel orateur – car les crises mondiales dangereuses Israël et Ukraine dénoncer le coût élevé de leur majorité défectueuse.

Les deux candidats déclarés, Chef de la majorité Steve Scalise et Président du pouvoir judiciaire, Jim Jordandoivent démontrer leur capacité à contrôler ou à coopter les extrémistes qui évincé Kevin McCarthy la semaine dernière et font passer les États-Unis pour une superpuissance en déclin qui ne peut pas se gouverner elle-même – et encore moins diriger un monde en pleine tourmente.

Les Républicains se réunissent mercredi pour des élections internes au scrutin secret afin de déterminer qui deviendra leur candidat pour être le deuxième candidat à la présidence. Mais la gravité des événements extérieurs ne fait apparemment pas grand-chose pour sortir le Parti Républicain de son conflit interne sans fin, car de sérieux doutes subsistent quant à savoir si Scalise ou Jordan pourront obtenir le soutien écrasant nécessaire de la conférence républicaine lors d’un éventuel vote de la Chambre plénière.

Le Parti républicain de la Chambre des représentants a déjà fait preuve d’une grande négligence alors que le temps presse pour éviter un nouveau drame de fermeture du gouvernement d’ici le milieu du mois prochain. Mais si la Chambre reste paralysée plus longtemps, cela sapera la capacité du pays à répondre à l’horrible attaque du Hamas contre Israël. Et la bataille de l’Ukraine pour survivre en tant qu’État souverain atteindra bientôt un point critique si son prochain plan d’aide n’arrive pas à être adopté par la Chambre.

Les législateurs républicains se sont réunis mardi soir alors que Jordan et Scalise faisaient leurs arguments. La situation est si tendue parce que la minuscule majorité républicaine à la Chambre signifie qu’un candidat à la présidence ne peut perdre que quatre voix républicaines et remporter quand même le marteau lors d’un vote à la Chambre plénière. Les démocrates ont refusé de sauver McCarthy d’une révolte de huit partisans de la ligne dure la semaine dernière et ont nommé mardi leur chef, Hakeem Jeffries de New York, comme candidat à la présidence, suggérant qu’ils resteront à nouveau sur la touche, se contentant d’exposer le dysfonctionnement du Parti républicain avant la présidence. les élections de l’année prochaine.

Le représentant David Valadao, un républicain californien qui fait face à une dure lutte pour sa réélection, a déclaré qu’il pourrait être difficile pour Scalise ou pour Jordan de gagner purement et simplement. « Je pense que les deux candidats vont avoir du mal. … Mais je ne sais pas exactement où se trouvent leurs chiffres », a déclaré Valadao. « On dirait qu’ils se démènent tous les deux et qu’ils travaillent tous les deux dur. Donc je ne sais pas si quelqu’un est super confiant en ce moment.

Les visages sont différents mais la ligne de faille du GOP reste la même

Une semaine après le rejet de McCarthy, après moins de neuf mois à la présidence, la ligne de fracture fondamentale au sein du parti reste plus flagrante que jamais. Les républicains d’extrême droite réclament des réductions massives des dépenses, mais ne parviennent pas à reconnaître que le contrôle démocrate du Sénat et de la Maison Blanche signifie que les dirigeants du Parti républicain n’ont d’autre choix que de faire des compromis. McCarthy est tombé après avoir utilisé les votes démocrates pour adopter un projet de loi provisoire visant à maintenir le gouvernement ouvert, craignant que les républicains ne paient un lourd tribut politique pour une fermeture qui pourrait, à terme, affecter des millions d’Américains.

La question clé mercredi sera de savoir si Scalise ou Jordan pourront unir suffisamment de parti derrière eux avant un vote en salle plénière, qui pourrait avoir lieu plus tard dans la journée. Les Républicains mènent le processus initial à huis clos pour éviter une répétition de la manifestation publique de désarroi qui s’est déroulée lors des 15 tours de scrutin nécessaires à McCarthy pour remporter le poste le plus élevé en janvier. Ils débattront et voteront sur une proposition de modification des règles de la conférence visant à relever le seuil pour remporter l’investiture – d’une majorité simple de la conférence à une majorité de la Chambre actuelle – dans le cadre de leurs efforts pour éviter les théâtres de janvier. Jordan et Scalise se sont engagés à se soutenir mutuellement s’ils deviennent candidats, ont déclaré les législateurs après le forum des candidats de mardi.

Le représentant Mike Garcia de Californie a averti après le forum que le sort de la présidence était toujours en suspens. « Je pense que les chances sont de 50/50 en ce moment », a-t-il déclaré. Certains de ses collègues étaient encore plus pessimistes. La représentante Kat Cammack de Floride a déclaré : « Personne n’est proche du 217. » Le représentant du Kentucky, Thomas Massie, qui soutient Jordan, a été interrogé mercredi sur les chances qu’un nouvel orateur soit sélectionné et a répondu : « Je le mettrais à 2 %.

Jordan, un fervent partisan de Donald Trump qui a fait écho à ses fausses allégations de fraude électorale en 2020, bénéficie du soutien de l’ancien président. Le républicain de l’Ohio, co-fondateur du parti conservateur Freedom Caucus, a consacré sa présidence du comité judiciaire à tenter de prouver les accusations de Trump selon lesquelles le gouvernement a été utilisé comme une arme contre lui alors qu’il fait face à quatre procès pénaux et qu’il est également une figure de proue. dans l’enquête de destitution du président Joe Biden.

Jordan a déclaré qu’il avait un plan pour éviter un nouveau blocage du financement du gouvernement, mais qu’il devrait concilier les demandes de la droite et également faire adopter une telle mesure par le Sénat et la Maison Blanche. « Personne ne veut un arrêt », a déclaré Jordan. Plusieurs législateurs présents à la réunion ont déclaré que le président du pouvoir judiciaire avait déclaré qu’il plaiderait en faveur d’un plan provisoire à long terme qui réduirait les dépenses de 1% afin de laisser le temps d’adopter des projets de loi de dépenses individuels.

Le représentant Don Bacon, un modéré clé du Nebraska qui penche en faveur de Scalise, a suggéré qu’il était agréablement surpris par l’argument de Jordan. « En raison de son passé, je pense que nous nous attendions à entendre le message du Freedom Caucus. Ce n’était pas ça. C’était très pragmatique », a déclaré Bacon mardi.

Scalise est également un authentique conservateur et un fervent partisan de Trump. (Les deux hommes ont voté contre la certification de la victoire de Biden en 2020.) Mais il est moins connu pour être un lance-flammes que Jordan. Et en tant que membre de la direction ayant de bonne foi une collecte de fonds, il pourrait être plus acceptable pour modérer les législateurs républicains dans plus d’une douzaine de districts qui ont ouvert la voie à l’étroite majorité du Parti républicain à mi-mandat de l’année dernière et qui seront essentiels à ses espoirs en 2024. Le Louisianais est sorti de la réunion mardi soir en avertissant que le pays avait besoin d’un Congrès capable de fonctionner. « Ce que les gens ont vraiment apprécié dans mon approche, c’est que j’ai été un rassembleur », a-t-il déclaré, même si ces compétences seraient mises à rude épreuve s’il remportait le marteau.

Si ni Scalise ni Jordan ne parviennent à obtenir un soutien suffisant, il pourrait y avoir une ouverture pour un candidat de compromis que toutes les ailes du parti pourraient soutenir. Certains étudiants de première année ont fait pression pour le retour de McCarthy. Mais l’ancien orateur a demandé qu’il ne soit pas nominé – sans pour autant fermer la porte à un retour à son poste.

« Il y a deux personnes qui courent là-dedans. Je n’en fais pas partie », a déclaré le républicain californien à Manu Raju de CNN.

Même si un nouveau président émerge mercredi, il sera confronté à la même pression incessante imposée par une infime majorité, le rapport de force divisé à Washington et un parti républicain qui a résisté avec véhémence aux efforts des trois derniers orateurs républicains pour unifier la conférence et assurer une gouvernance à long terme.

Une Chambre paralysée a de graves conséquences à l’échelle mondiale

Dans l’immédiat, le vainqueur devra décider s’il souhaite modifier la règle selon laquelle n’importe quel membre peut appeler à un vote pour évincer le président – ​​une concession que McCarthy avait offerte aux partisans de la ligne dure afin de remporter le marteau en janvier. Puis, dans quelques semaines, se profile une possible répétition de la crise qui a conduit à la défaite de McCarthy et au vide actuel du pouvoir à la Chambre. À moins que le Congrès n’adopte davantage de financement d’ici le 17 novembre, le gouvernement fermera ses portes, ce qui entraînera une série de conséquences néfastes, notamment la possibilité que les troupes ne soient plus payées et que les services publics soient gravement perturbés.

Pour éviter ce scénario, la Chambre devra soit adopter une série de projets de loi de dépenses complexes en un mois – ce qui est quasiment impossible compte tenu de leur taille et du temps perdu dans la course à la présidence – soit opter pour un autre programme de dépenses à court terme qui nécessiterait un nombre important de députés. Les Républicains pourraient s’y opposer. Même si la Chambre parvient à adopter un plan de dépenses, il est peu probable que toute mesure acceptable par l’ensemble du Parti républicain de la Chambre obtienne le soutien du Sénat ou de la Maison Blanche, car les partisans de la ligne dure exigent des réductions bien inférieures à celles précédemment convenues par McCarthy et Biden plus tôt cette année. .

Le Président Scalise ou le Président Jordan – ou quiconque peut obtenir le poste – devrait presque certainement faire le même choix fatidique que celui auquel a fait face McCarthy. Vont-ils fermer le gouvernement s’ils ne parviennent pas à arracher des concessions à la Maison Blanche ou au Sénat ? Ou chercher à retarder le choix avec un projet de loi de financement temporaire qui nécessitera probablement des votes démocrates pour être adopté ? L’approche de Jordan, qui appelle à une réduction des dépenses de 1 %, serait probablement vouée à l’échec parmi les démocrates, ce qui signifie qu’il lui faudrait convaincre les républicains modérés que c’était dans leur intérêt.

La Chambre devra également bientôt se pencher sur la demande du président d’une aide militaire de plus de 20 milliards de dollars à l’Ukraine alors qu’elle lutte contre l’invasion russe. De nombreux républicains s’opposent à un financement supplémentaire, et c’est une autre mesure qui nécessiterait des votes démocrates pour être adoptée à la Chambre. La question est devenue encore plus compliquée après l’attaque contre Israël, certains républicains estimant que les États-Unis devraient envoyer à l’État juif autant d’aide qu’ils le souhaitent, tout en étant réticents à continuer de soutenir l’effort de guerre ukrainien.

La nature indomptée de la majorité républicaine est telle que de nouveaux troubles sont certainement à venir, même si les républicains choisissent d’une manière ou d’une autre un nouveau président mercredi.

