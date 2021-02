Les républicains divisés au Congrès sont en désaccord maladroit sur l’avenir de Trump lors de la même conférence de presse (VIDEO)

La représentante Liz Cheney (R-Wyoming) fait face à une réaction brutale après avoir été ouvertement en désaccord avec le représentant Kevin McCarthy (R-Californie) sur l’avenir de Donald Trump avec le parti lors d’un échange de conférence de presse maladroit.

Interrogé mercredi sur la question de savoir si Trump devrait s’exprimer à la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC) en Floride cette semaine, McCarthy a répondu simplement: « Oui, il devrait. »

Cheney, qui se tenait derrière McCarthy, a ensuite été interrogée sur ce qu’elle en pensait – bien que sa réponse ne devrait surprendre personne, car elle a été une critique virulente de l’ancien président.

« Je ne pense pas qu’il devrait jouer un rôle dans l’avenir du parti ou du pays », Cheney a dit, alors qu’un McCarthy visiblement agacé se tenait silencieusement.

« Sur cette note positive, merci beaucoup, » Dit alors McCarthy, mettant fin à la conférence de presse.

Q: Pensez-vous que l’ancien président Trump devrait s’exprimer à CPAC?@GOPLeader: "Oui il devrait."@RepLizCheney: "Cela dépend de CPAC … Je ne crois pas qu’il devrait jouer un rôle dans l’avenir du parti ou du pays." McCarthy: "Sur cette note positive, merci beaucoup." pic.twitter.com/ZOkTUbpQCP – CSPAN (@cspan) 24 février 2021

Cheney n’a pas été particulièrement populaire parmi les républicains soutenant Trump ces dernières semaines, à la suite de nombreuses critiques de l’ancien président ainsi que d’un vote pour le destituer à la suite de l’émeute du 6 janvier au Capitole américain.

Beaucoup ont accusé Cheney de jouer sa critique de Trump comme un moyen d’assurer un avenir possible dans les médias au cas où elle perdrait sa réélection.

« Liz Cheney sait qu’elle ne peut pas être réélue dans le Wyoming parce que les gens là-bas la détestent, alors elle fait tout son possible pour que ses nouveaux amis de CNN l’embauchent une fois qu’elle perdra sa primaire », Donald Trump Jr. a tweeté.

Liz Cheney sait qu’elle ne peut pas être réélue dans le Wyoming parce que les gens là-bas la détestent, alors elle s’efforce de s’assurer que ses nouveaux amis de CNN l’engageront une fois qu’elle perdra sa primaire. #LincolnProjectLiz est moins populaire auprès des républicains qu’Andrew Cuomo dans les maisons de retraite !!! https://t.co/IBZkim3YgI – Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 24 février 2021

«Hey Liz – Trump a obtenu 74 millions de votes; vous 186000. Beaucoup d’entre nous pensent que Trump a un rôle, mais vous ne l’avez pas, » Mike Huckabee ajoutée.

D’autres l’ont accusée de « partage » le Parti républicain et a déploré l’état fracturé des conservateurs, illustré par le désaccord public de McCarthy et Cheney.

« La partie la plus frustrante à ce sujet est qu’il s’agissait d’une question de configuration complète destinée à accroître les divisions et les conflits au sein du GOP et Liz Cheney donne aux médias exactement ce qu’ils veulent, » Ryan Saavedra de Daily Wire tweeté.

Pourquoi les républicains tolèrent-ils cette femme? https://t.co/cH1bYepVZO – Michael Knowles (@michaeljknowles) 24 février 2021

Je suis tellement déçu par cette personne. Avoir rencontré @Liz_Cheney des années avant qu’elle ne court pour quoi que ce soit, ce qu’elle est devenue m’effraie. https://t.co/C9OAWx8jMs – Nick Searcy, STAR INTERNATIONALE DU FILM ET DE LA TÉLÉVISION (@yesnicksearcy) 24 février 2021

Cela résume le @GOP. https://t.co/4rnIQe0vs2 – Sébastien Gorka DrG (@SebGorka) 24 février 2021

Cheney a cependant reçu les éloges des critiques de Trump qui l’ont félicitée pour s’être opposée à la majorité de son propre parti.

«Je ne suis pas d’accord avec Liz Cheney sur beaucoup de choses. Mais je n’ai que du respect pour la façon dont elle continue d’ignorer l’énorme pression pour protéger Trump, » Frida Ghitis de CNN a tweeté, ajoutant des éloges à Cheney « courageux. »

Je ne suis pas d’accord avec Liz Cheney sur beaucoup de choses. Mais je n’ai que du respect pour la façon dont elle continue d’ignorer l’énorme pression pour protéger Trump. Elle est bien plus courageuse que @GOPLeader Kevin McCarthy ou @LeaderMcConnell ou la grande majorité des responsables actuels du GOP https://t.co/J9yNiyD4Gt – Frida Ghitis (@FridaGhitis) 24 février 2021

Wow! Brava Liz Cheney, à propos de l’ancien type parlant à l’APQ: "Je ne pense pas qu’il devrait jouer un rôle dans l’avenir du parti ou du pays." https://t.co/8WVI3AFGq2 – Amy Siskind 🏳️‍🌈 (@Amy_Siskind) 24 février 2021

Jamais un dirigeant du Congrès n’a été immédiatement réprimandé par un membre de rang inférieur lors de sa propre conférence de presse. Jusqu’à maintenant. https://t.co/2CQF43Nb2t – Lawrence O’Donnell (@Lawrence) 24 février 2021

Cheney a précédemment déclaré cette semaine que les républicains doivent « Préciser que nous ne sommes pas le parti de la suprématie blanche » lors d’un discours faisant exploser Trump et les conservateurs qui le soutiennent.

La députée du Wyoming, la troisième plus haute dirigeante du GOP de la Chambre, avait déjà été censurée par le Parti républicain du Wyoming pour son vote pour destituer Trump.

